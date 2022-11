Săracii miliardari ai planetei. Ce ne arată ediția din acest an a Topului Forbes al celor mai bogați oameni ai lumii

De fiecare dată, încep lectura topului cu aceeași curiozitate: „Ia să vedem ce-au mai făcut miliardarii mei?”. Sunt „ai mei”. De parcă ei ar face parte din familia mea: ce-o mai fi făcut unchiul de la Buzău?, dar mătușă-mea de la Galați, dar nepotul din Focșani? O curiozitate de „familie”.

Aflu din scurtele însemnări ale topului câți bani au câștigat într-un an, câți bani au pierdut, ce tranzacții au mai făcut, ce-au cumpărat, ce-au vândut, cum le-au mers afacerile. Dincolo de chestiunile de business, acești miliardari, pe care lumea nu-i înghite, fiind huliți, invidiați, contestați, disprețuiți, mi se par niște oameni obișnuiți. Sunt oameni. (Recunosc, am scris o banalitate.)

Ei îmbătrânesc, se îmbolnăvesc lăsând averile familiilor, divorțează și își împart banii cu nevestele, transferă activele copiilor și copiii se ceartă între ei prin tribunale, se prăpădesc de cancer și neamurile le iau locul în top, fac copii sau mai fac câte o donație unui spital sau unei universități în valoarea de zeci de milioane de dolari, câtă generozitate! – ar exclama cu ironie cei care îi urăsc pe miliardari. Nu-i urăsc și nu-i invidiez. În timpul lecturi îi consider niște „amici” mai îndepărtați, cărora niciodată n-am să le cer să mă împrumute cu niște bani și nici n-am să-i sun de sărbători ca să le urez „sănătate”. Mă bucur, totuși, an după an, că ei trăiesc și că pot afla câte ceva despre viețile lor.

Mai puțini miliardari

Anul acesta, realizatorii Topului Forbes SUA au numărat 2.668 de miliardari cu 87 mai puțini decât în 2021. Pandemia, războiul din Ucraina și criza economică i-au scos din top pe 87 de bogați. De asemenea, am aflat că averile celor 2.668 de miliardari au însumat 12,7 trilioane de dolari, cu 400 de miliarde de dolari mai puțin decât în anul precedent.

Bieții miliardari, câți bani au pierdut!” – aș putea să le plâng de milă. „Așa le trebuie, să piardă, că au de unde!” – aș putea să jubilez (prostește). Mă abțin.

Mă interesează poveștile lor. Nu sunt povești de business, nici povești amoroase. Pur și simplu sunt povești. Ceea ce mi-a rămas în minte este numărătoarea Forbes: 2.668 de miliardari. Sunt mulți? Sunt puțini? Care ar fi numărul „optim” al miliardarilor pentru ca lumea noastră cu 7,9 miliarde de suflete s-o ducă mai bine?

Oare există o legătură directă între numărul miliardarilor și nivelul de trai al oamenilor simpli? Dacă sunt prea mulți miliardari nu cumva lumea sărăcește pentru că este exploatată de acești indivizi lacomi și veroși? (Teoria socialistă.) Dacă sunt mai puțini, asta înseamnă că lumea va câștiga în bunăstare pentru cu profiturile sunt distribuite echitabil? (Altă teorie socialistă.) Sau este mai profitabil să avem cât mai mulți miliardari pentru că pe seama afacerilor se creează locuri de muncă?

Și dacă acești miliardari și-ar dona averile în valoare de 12,7 trilioane de dolari către ONG-uri, ONU și UNICEF, oare lumea va scăpa de sărăcie și boli? Africa va deveni mai prosperă? Se va găsi leacul la cancer? Se va ieftini benzina? Guvernul României ar putea, în sfârșit, să crească pensiile, acoperind rata inflației, de exemplu? Poate că dilema asta despre numărul (mai mare sau mai mic) al miliardarilor lumii este falsă și caraghioasă. De ce să-i descurajăm pe miliardari? De ce să-i încurajăm să se înmulțească precum urșii din Carpați? Până la urmă, numărul miliardarilor se reglează conform principiului concurenței: cererea și oferta. Dacă lumea în care trăim suportă 2.668 de miliardari atunci înseamnă că acesta este numărul corect! Lăcomia este bună.

Povești cu miliardari din Rusia de adormit copiii

În lectura din acest an, am remarcat absența miliardarilor ruși din Top 100. Este firesc: efectele sancțiunilor Occidentului asupra Rusiei. Doar doi miliardari ruși au rezistat în prima sută de bogați ai lumii: Vladimir Lisin (66 de ani), pe locul 87, cu o avere estimată la 18,4 miliarde de dolari, și Vladimir Potanin (61 de ani), locul 97, cu o avere de 17,3 miliarde de dolari.

Vladimir Lisin. Foto: Hepta

Față de anul 2021, Vladimir Lisin a pierdut 7,8 miliarde de dolari, în timp ce averea lui Vladimir Potanin s-a micșorat cu 9,7 miliarde de dolari. Anul trecut, am numărat în TOP 100 Forbes numai puțin de șapte miliardari ruși. Mai mult, autorii topului (2.668 de nume) au precizat că, în 2022, numărul miliardarilor din Rusia a scăzut cu 34 față de ediția precedentă.

Vladimir Potanin. Foto: EPA

În anii din urmă, mă amuză în textele despre oligarhii ruși cum au reușit ei să se îmbogățească. De exemplu, Alexei Mordașov (56 de ani), fiu de muncitor, a devenit directorul financiar al unui combinat de oțel. Apoi, el a fost sfătuit de directorul combinatului ca să cumpere acțiuni pentru a păstra compania la distanță, chipurile!, de acționarii străini (imperialiștii!), dar Mordașov și-a însușit pachetul majoritar de acțiuni și a devenit proprietarul. Este o poveste cusută cu ață albă, dar un cititor naiv poate să rămână visător: iată cum un fiu de muncitor a ajuns miliardar în Rusia!

Alt exemplu: Leonid Mikhelson (67 de ani), miliardar cu legături strânse cu Vladimir Putin, cu o avere, în 2021, de 24,9 miliarde de dolari, este fondatorul și președintele producătorului de gaze naturale Novatek. Mikhelson a muncit ca maistru într-o companie de construcții care a realizat o conductă de gaz în regiunea rusă Tyumen. Maistru la o conductă! Și el a pornit de jos și a ajuns miliardar! Sigur că a fost ajutat de KGB ca să ajungă șeful Novatek, că doar nu orice maistru din Rusia a avut această „șansă”! Dar povestea prezentată astfel pentru naivi este spectaculoasă: a fost maistru la o conductă din Rusia!

Despre Alișer Usmanov (69 de ani), cu o avere de 18,4 miliarde de dolari, se spune că a făcut bani din fabricarea pungilor de cumpărături din plastic, care nu se găseau în fosta Uniune Sovietică. Fostul proprietar al clubului de fotbal Arsenal Londra are în prezent un pachet important de acțiuni la gigantul de minereu de fier și oțel Metalloinvest (Rusia). Legendele despre începuturile oligarhilor ruși sunt cele mai amuzante din top.

A scăzut și numărul chinezilor

O altă surpriză a Topului Forbes 2022 este reprezentată de miliardarii chinezi. Și numărul acestora a scăzut din cauza presiunilor guvernului de la Beijing asupra companiilor de tehnologie. Pe lista Forbes, miliardarii din China (inclusiv Macao și Hong Kong) sunt în număr de 607, cu 87 mai puțini față de anul 2021. 607 de miliardari a produs Republica Socialistă China! Aceștia au o avere totală estimată la 2.300 de miliarde de dolari.

Cel mai tare chinez este Zhong Shanshan (67 de ani), președintele companiei Nongfu Spring (îmbuteliat apă), listată în 2020 la bursa din Hong Kong, cu o avere de 65,7 miliarde de dolari, locul 17 în top. Povestea miliardarului Zhong Shanshan începe în perioada Revoluției Culturale din China, când a abandonat școala și s-a angajat muncitor în construcții. Apoi, a lucrat ca reporter la ziar și agent de vânzări de băuturi răcoritoare, după care și-a deschis o afacere. Cu voia Partidului Comunist Chinez, desigur! – aș adăuga în completarea poveștii din Forbes.

Cel mai bătrân miliardar chinez este Li Ka-shing (94 de ani), supranumit Superman, cu o avere de 34,8 miliarde de dolari, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Asia. În 1950, la vârsta de 21 de ani, Li Ka-shing a pornit o fabrică de plastic cu 6.500 de dolari, bani strânși din economiile sale și din împrumuturile de la rude. Oare cum a scăpat de teroarea dezlănțuită de Mao Zedong, care a preluat puterea în 1949? O fi dat șpagă la partid? (O întrebare neserioasă dar justificată.) În decursul anilor, Li Ka-shing a donat peste 3,3 miliarde de dolari către China Mare – spune „povestea” din Forbes.

Musk l-a depășit pe Bezos

Ca și în anii din urmă, Topul Forbes este dominat de miliardarii americani. Sunt 735 de miliardari ale căror averi cumulate se ridică la 4.700 de miliarde de dolari. Pe primul loc se află, în premieră, Elon Musk (51 de ani), proaspătul patron al platformei Twitter, cu o avere estimată la 219 miliarde de dolari, mai mare cu 45% decât cea din 2021. Averea lui Musk reprezintă 77% din Produsul Intern Brut al României în 2021 (284,1 miliarde de dolari). Elon Musk l-a detronat din poziția de lider pe Jeff Bezos (58 de ani), fondatorul gigantului Amazon, cu o avere de 171 miliarde de dolari, în scădere cu 6 miliarde.

Jeff Bezos (58 de ani), fondatorul gigantului Amazon. Foto: Hepta

De fiecare dată când închei lectura topului, îmi scrâșnește în minte o apucătură de om frustrat: m-am născut și am crescut în socialism, fiind educat că este o rușine să fii bogat, că bogații îi exploatează pe cei săraci și că în socialism suntem cu toții egali, pentru că nu există săraci și bogați. Chiar și visul de a încerca să mă îmbogățesc mi-a fost castrat cu metodă și propagandă. Nu-mi rămâne decât să spun resemnat, după ce citesc Topul Forbes: „Lăsați miliardarii să vină la mine și nu-i opriți…”

foto: în colaj – Jeff Bezos, Vladimir Lisin și Vladimir Potanin

