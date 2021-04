Din 15 mai 2020, la ordinul președintelui, virusul se retrăgea la depou, iar restricțiile începeau să dispară treptat, venind mult așteptata relaxare. Felicitări, masă și dans se așteptau la sediul de campanie electorală al PNL, sediu confundat de mulți, din cauza implicării prezidențiale, cu Palatul Cotroceni.

A fost relaxare, treptată, începând din 15 mai, este foarte-foarte adevărat. Dar virusul nu s-a retras. A fost mereu prezent. Numărul zilnic de infectări a început să scadă în prima parte a lunii mai, dar deja în primele zile ale lui iulie se depășea numărul maxim de infectări atins în perioada stării de urgență.

A fost primul semn al indisciplinei lui SARS-CoV-2. Un virus nepăsător în fața autorității prezidențiale, un virus de-a dreptul nesimțit, un golan într-o lume de gentlemani.

Atunci când președintele României îți ordonă să dispari, cum îți permiți tu, virus amărât, să nu iei în considerare ordinul? Să fii atât de sfidător, încât, dat afară pe ușă, să te întorci pe fereastră, mai agresiv, mai insistent, mai…

De când este Klaus Iohannis în politică nu i s-a mai opus nimeni cu atâta impertinență și a mai și supraviețuit social pentru a putea să se laude cu îndrăzneala lui. De obicei, adversarii președintelui au fost puși rapid cu botul pe labe, marginalizați. Numai tupeistul ăsta de virus nu s-a lăsat ușor.

Dacă n-ar fi fost el, am fi avut alegeri anticipate anul trecut, PNL ar fi câștigat o majoritate confortabilă în parlament și în administrația locală, planurile prezidențiale ar fi fost departe. Dar virusul nu și nu, s-a încăpățânat să-i facă opoziție președintelui.

Nu-i nimic. Acolo unde n-a izbândit domnul Iohannis decât cu scăderea numărului de teste, vine premierul și-și încearcă și el forțele.

Florin Cîțu, puțin mai precaut, nu se aruncă. Este mai răbdător, a învățat din greșeli. Așa că domnia sa ne anunță că relaxarea începe de la 1 iunie, cu 15 zile mai târziu decât a început anul trecut. Se vede înțelepciunea, nu? Se vede că lecția de anul trecut a fost însușită și învățată. În plus, premierul Cîțu mai are un as în mânecă: vaccinarea. În trei luni și jumătate, cu toată organizarea militară, România a reușit să-și vaccineze cu cel puțin o doză aproape 11% din populație. Dar în următoarele două luni, printr-un miracol, va fi vaccinată 50% din populație, iar atunci virusul nu va mai avea ce să spună și se va retrage, lăsând loc relaxărilor mult promise.

Putem să credem promisiunea avântată a premierului, așa cum am vrut să o credem și pe cea a președintelui de acum un an. Dar mai prudent ar fi să nu ne entuziasmăm. Cineva ar trebui, totuși, să învețe din amăgirile lui 2020.

Puși în fața unei încercări reale și extrem de dure, nu doar în România liderii au clacat. Sunt foarte puține țări europene ai căror politicieni au luat măsuri care chiar să ducă la diminuarea efectelor pandemiei. În loc să ia exemplul acestor țări, ai noștri copiază măsurile care, în cele mai multe cazuri, n-au dat rezultate.

Și, totuși, de ce fac asta? De ce inovează, când există metode locale de a reduce la tăcere obraznici precum acest SARS-CoV-2?

De ce, de exemplu, nu se folosește în cazul virusului aceeași metodă care l-a convins pe Crin Antonescu să se retragă din cursa prezidențială și apoi din politică? Orice o fi fost, a funcționat impecabil.

De ce nu sunt implicate serviciile secrete? De ce specialiștii acestora în îndepărtarea incomozilor sunt acum ignorați?

De ce nu se apelează la procurorii DNA? În perioada lor de glorie, aceștia au reușit să întrerupă destule cariere, să împiedice să avanseze suficienți incomozi. De ce nu este folosit, iar, Tiberiu Urdăreanu, ca denunțător? Plin de tehnică, ar avea nevoie doar de o întâlnire cu SARS-CoV-2 pentru a-l împiedica să meargă mai departe, așa cum a făcut cu Ludovic Orban în 2016.

De ce nu este reactivat procurorul Portocală?

Cu un arest preventiv, cu o plimbare încătușată prin fața camerelor, cu un dosar făcut chiar și pe genunchi, virusul tot ar avea nevoie de 3-5 ani pentru a obține o achitare definitivă. Această perioadă în care ar fi ținut ocupat ar oferi suficient timp pentru a se găsi un vaccin 100% eficient, care să nu mai permită infectarea celor vaccinați, de exemplu. Am câștiga răgazul de care avem nevoie pentru a putea opri eficient pandemia.

Așa a fost condusă România în ultimii 10-15 ani și a mers. Corupția a fost stârpită, nu se mai vorbește deloc despre ea. Și, atunci, de ce n-ar funcționa rețeta și cu pandemia?

foto: Hepta

Citeşte şi:

„Vrei 200 de lei ca să facem prostii?” Fata avea 10 ani, bărbatul, 53. Condamnat cu suspendare și pus să muncească la primărie sau la școală

Nicio audiere în aproape 2 ani într-un dosar cu un șef de la Apa Nova, Mihai Enea, dar de vină este pandemia, susține Parchetul Sectorului 5

PARTENERI - GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal! Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro Monica Pop, ipoteză incredibilă: ‘E un plan, nu-mi imaginez de ce fac asemenea prostii’

Observatornews.ro Cristina, o mamă cu cinci copii din județul Suceava, agresată de soțul alcoolic, are interzis la divorț de la preotul din sat: Trebuie să-și ducă crucea

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2021. Gemenii ar fi bine să facă efortul necesar pentru a lăsa deoparte ideea preconcepută

Știrileprotv.ro Poveste uluitoare în Brașov. O femeie a avut 15 ani grijă de un băiat, crezând că e fratele ei. Cine era de fapt

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO