Măsura cu plafonarea combustibililor cu 50 de bani e bună în intenție. Dar am o suspiciune crescută când văd „ajutoare pentru toți”. Adică ăla cu jeepul care consumă 15 litri în oraș o să plătească și el cât ăla cu Loganul care trebuie să se învârtă prin țară pentru că nu are job lângă casă? Terminați cu ajutoarele la grămadă. În București, toată lumea e ajutată iarna cu căldura, de exemplu. O tâmpenie, în timp ce în restul rural și mic-urban al țării stau 6 luni pe an familiile înghesuite într-o cameră-două.

Cum stăm la stocurile de gaze?

Nu neapărat plafonarea prețului la combustibili era prima zonă unde trebuie să ataci. Ați văzut cât e gazul? Știu că e cald afară, dar vă dați seama la ce preț o să ne încălzim la iarnă? Avem informații clare despre stocuri, despre pregătirea ajutoarelor pentru industrie și trei sferturi din populație? S-au pus bani deoparte pentru susținerea unor industrii strategice consumatoare de energie?

Prețurile la gaze sunt deocamdată plafonate în România. Dar asta înseamnă despăgubiri uriașe către distribuitori. Că doar avem „piață liberă”, am intrat ca proștii în gura lupului acum doi ani, că nu mai puteam de gura experților. Piață liberă pe care, se pare, nu o mai vrem acum. Când am intrat pe piața liberă a energiei, cohorte de ziariști plătiți parcă direct de la conductele Petrom urlau de bucurie împreună cu politicienii.

Profituri în creștere

Are statul român bani să țină un plafon rezonabil pentru toate tipurile de energie? Nu. Se va mai juca doar cu astfel de mici frânce, cum sunt cei 50 de bani la combustibili, de care zicea Iohannis să ne bucurăm și să nu mai facem nazuri. Dar atât.

„Experții” noștri „pă economie” deja au urlat că nu e bine, că trebuie lăsată piața liberă, că să dăm afară bugetarii. Adică, veșnicele prostii și non-soluții. Ideea e alta. De ce nu strângi bani din alte părți? Cât plătește OMV Petrom din profitul uriaș din primul trimestru al acestui an? Pe primele trei luni ale anului a avut profit de 3 ori mai mare decât aceeași perioadă în anul trecut: 1,74 mld. lei.

„Experții” vor scăderi, eventual, din partea de taxe. Ceea ce ar însemna cu adevărat dezastru. Oricum n-avem bani de niciunele. În plus, este stupid să ceri să tai din bugetari în loc să ceri bugetari mai buni, capabili să atace marea evaziune sau să supravegheze înțelegerile necurate de pe piață.

Și aici sar „experții”! Da, dar OMV Petrom ar putea investi profitul în exploatări noi etc. Nu, nu de la o taxă ceva mai serioasă pe profit s-ar opri exploatările. Problema e mult mai simplă.

În acestă perioadă, anumite zone fac bani cu lopata. Și nu sunt doar cei din zona de energie (atenție, nu toți, mulți mărunți și medii vor fi rași de pe piață, tot din cauza prețurilor). Știm să-i taxăm? Nu. Putem să-i controlăm serios? Nu.

Nu e doar OMV-Petrom, ci și marii retaileri

Care e poezia pe care o ascultăm toată ziua? Că trăim vremuri excepțional de periculoase pentru echilibrul de trai decent, dar că trebuie să ne comportăm frumos și să ne uităm la unii cum numără teancurile. Eu zic să începem obrăzniciile. Și nu chestii ridicole precum plătit 50 de bani la pompă ca să-mi mai bat joc de un angajat (ca noi).

Acțiunea rațională, capitalist rațională dacă vreți, trebuie să vină de pe mai multe planuri. În primul rând, supraveghere antitrust. Putem face asta? Nu. Companii precum OMV-Petrom râd de se prăpădesc de cei doi-trei pârliți de la Consiliul Concurenței. Și nu doar OMV-Petrom, ci și mari retaileri, online sau offline, sau jucători mari în diverse piețe, jucători care pot aranja prețuri numai dintr-o clipire.

Companiile de combustibili fosili au zburdat anul ăsta peste tot în lume. Profituri uriașe. Pasul al doilea: cine sunt statele puternice care reușesc să mai și ia din acest profit din starea de criză și cine nu? Aici ar fi trebuit să se vadă o „Uniune Europeană”. Numai că Uniunea e bună doar la transportat profit, nu și la protejat fraieri ca românii de slăbiciunea în fața capitalului, pieței.

Germania a plafonat prețul combustibilului și nu s-a văzut la pompă mai nimic. Se vor vedea în România? Permiteți-mi să mă îndoiesc. Din 0,35 euro, cât trebuia să scadă în Germania, s-au mai văzut la pompă vreo 0,10 euro. Unde-s restul? Păi, sunt supliment de profit pentru companiile de profil.

Ministrul economiei de la nemți, Robert Habeck, a anunțat că vrea să asigure sprijin legal pentru intrat peste companiile cu pricina mult mai ușor, știut fiind că e foarte greu să depistezi o înțelegere tip cartelare.

Să fim înțeleși, inflația e globală, criza energetică era globală și înainte de război, dar va deveni insuportabilă după războiul sancțiunilor. Fiecare țară va scoate ce arme are la luptă.

E un întreg festival al protecționismului pe tot mapamondul. Unii nu-și mai exportă cerealele, vezi decizii recente ale Indiei, Indoneziei etc. Unii vor să intre tare în piața de combustibili. Alții în piața de alimente. Ce planuri are România?

Evaziunea din exportul de cereale e tradițională. Prețurile gazului, lemnului de foc, peleți, curent și cu ce s-o mai încălzi lumea, din nou, sunt la cer.

Pe vremuri de criză, jocul cinic capătă dimensiuni uriașe, mai ales dacă lași piețele nesupravegheate. Să mai vorbim despre salarii? Ele sunt primele care rămân în urmă. Și unii angajatori își freacă mâinile când văd o piață a muncii panicată, capabilă să muncească pe oricât numai să subziste.

Dar fix așa arată o inconștiență istorică: te bucuri de slăbiciunea muncitorului până când slăbește de tot, până când n-o să mai poată cumpăra nimic din ce produci. Și atunci să vezi distracție.

Dacă-mi permiteți o glumă neagră, uitându-mă la datele cu revenirea COVID, o să ajungem să spună că singura soluție pentru combustibili mai ieftini e un lock-down. În rest, nu văd decât scenarii și mai negre.

