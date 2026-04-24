Doi români, implicați într-un accident feroviar în Danemarca

Doi cetățeni români au fost implicați în accidentul feroviar produs joi dimineață în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la 40 de kilometri nord de Copenhaga. „Sunt bine, în afara oricărui pericol”, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, conform News.ro.

„Mulțumim autorităților daneze pentru modul profesionist în care au ținut legătura cu noi”, a adăugat aceasta. Incidentul, soldat cu 17 răniți, dintre care mai mulți în stare gravă, s-a produs în urma coliziunii dintre două trenuri.

Cum s-a petrecut accidentul feroviar din Danemarca

Două trenuri s-au ciocnit frontal joi dimineață, la o trecere la nivel situată la nord-vest de Copenhaga, în Danemarca, provocând rănirea gravă a cinci persoane și rănirea ușoară a altor 13, potrivit oficialilor medicali, relatează BBC.

Accidentul a avut loc pe o linie feroviară ce leagă orașele Hillerød și Kagerup, în regiunea North Zealand. La bordul celor două trenuri se aflau în total 37 de persoane, au declarat autoritățile. Coliziunea s-a produs la ora locală 06.29 (05.29 BST), iar echipele de intervenție au fost alertate imediat.

Consiliul pentru Investigarea Accidentelor din Danemarca a ajuns la fața locului în cursul dimineții, iar inspectorul Morten Pedersen din cadrul poliției North Zealand a declarat că se va colabora pentru a stabili cauza exactă. «Este mult prea devreme să știm ce a provocat coliziunea», a adăugat acesta.

