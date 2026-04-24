Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”

Invitat al lui Marius Manole în noua ediție a emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”, difuzată pe 25 aprilie 2026, de la ora 09.00, pe Acasă TV, artistul are un răspuns pentru cei care-l acuză că este cântăreț de petrecere.

„Cu toții ne dorim să cântăm la Coachella, ca Justin Bieber, însă eu, bucurându-mă de enegia aia a evenimentelor private, a nunților, de când eram mic, am învățat cumva să mă împart: între concertele pe care le am în aer liber, în cluburi, evenimentele de tip corporate la care cânt… dar prima mea dragoste rămâne nunta asta, pe cea mai importantă scenă din România. E un pas curajos pentru mine.

De când a început să-mi meargă și mie bine treaba, ca Andrei Bănuță, oamenii m-au ales pentru dansul mirilor. Faptul că un cuplu te alege pe tine pentru a reprezenta momentul ăla pe care oamenii îl iau acasă pe un CD pe care să-l arate nepoților, copiilor, părinților, musafirilor… Dacă eu am cerut eternitate în cariera asta a mea, Dumnezeu a tradus eternitatea în felul ăsta pentru mine. Cum aș putea eu să refuz?”, afirmă Andrei Bănuță la „Întrebarea mesei rotunde”.

Cântărețul vorbește și despre cea mai bună prietenă a lui, nimeni alta decât Teo Trandafir, prezentatoare la Kanal D.

„Teo Trandafir e unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, care mă învață o grămadă de lucruri. Și eu sunt ca un burete și absorb. Ieșim la masă împreună. Eu de la ea învăț foarte multe chestii. E o intelectuală! Una dintre primele mele apariții a fost la ea în emisiune. Și ea m-a tratat atunci cu foarte mult respect, de parcă eram un artist de valoare… eu nefiind pe atunci”, spune Andrei Bănuță în fața lui Marius Manole.

Ce ar face dacă ar putea da timpul înapoi, cum a fost filmat în ciubăr și care este ticul de care îi este rușine aflați sâmbătă, 25 aprilie 2026, în cadrul emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”, prezentată de Marius Manole pe Acasă TV, de la ora 09.00.

Urmărește cel mai nou VIDEO
O moldoveancă a vrut să transporte 8 kilograme de caviar în valiză, cadou pentru rude de Paște. Vameșii de pe aeroportul din Berlin n-au fost de acord
