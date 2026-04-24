În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente în sudul, estul și centrul țării, la începutul și finalul perioadei, și în cantități normale în restul țării, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 4 mai 2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, astfel că vremea va fi una rece la nivelul întregii țări.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului vor fi în limite în general normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 11 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor lipsi în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în limite în general normale pentru această săptămână.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 18 mai 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 25 mai 2026

Temperatura aerului va fi apropiată de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Ploile vor fi abundente în regiunile estice și sudice, vor cam lipsi în cele vestice și vor fi apropiate de normalul intervalului în restul teritoriului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE