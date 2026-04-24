10 românce care au reușit în Spania, reunite într-o carte

Poveștile unor românce care au reușit să își construiască cariere solide în Spania sunt adunate într-un volum care va fi lansat astăzi, 24 aprilie, la sediul Ambasadei României din această țară.

Cartea, intitulată „Povești de succes: femei românce în Spania / Relatos del éxito: mujeres rumanas en España”, este semnată de Ornella Ivan Basso și aduce în prim-plan parcursul a zece femei care s-au remarcat în domenii diferite.

Volumul nu vorbește doar despre realizări profesionale, ci și despre provocările adaptării într-o altă cultură și despre modul în care identitatea poate fi păstrată și, în același timp, îmbogățită.

„Succesul înseamnă să te adaptezi fără să te pierzi”

Autoarea explică miza cărții într-un mod simplu și direct.

„Este o lucrare despre succes, privit nu doar prin prisma realizărilor profesionale, ci mai ales în dimensiunea sa umană: succesul de a te adapta, de a persevera și de a-ți clădi o viață între două culturi, fără a-ți pierde identitatea”, a spus Ornella Ivan Basso.

Cartea încearcă să schimbe și percepțiile despre românii din diaspora.

„Valoarea acestui volum constă în faptul că scoate la lumină o realitate prea puțin cunoscută și dărâmă stereotipuri”, a mai adăugat autoarea.

Eveniment la ambasadă, cu invitați din cultură și educație

Lansarea volumului va avea loc într-un cadru oficial, la Ambasada României în Spania, și va fi moderată de actrița Sanseverina Lazer.

Printre invitați se numără personalități din mediul academic și instituțional, precum Maria Jose Molina și Silvia Valmaña, profesoară la Universidad de Castilla-La Mancha, dar și Ainhoa Garcia Jabonero, reprezentantă a Parlamentului regional din Madrid.

Evenimentul va include și momente artistice, precum un recital de poezie susținut de Mariana Achim și un recital de violoncel interpretat de Luiza Nancu.

Cine sunt româncele din spatele succesului

Cele zece femei incluse în volum provin din domenii foarte diferite și au reușit să se impună în Spania prin muncă și perseverență.

  • Mariana Achim este actriță cu roluri în seriale spaniole cunoscute și premii importante, inclusiv Biznaga de Plata la Festivalul de Film de la Málaga și o nominalizare la premiile Goya. Ea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și are un Master în Direcție de Casting la Madrid Audiovisual Drama School
  • Anna Maria Bako, lucrează în sistemul bancar privat și a obținut rezultate de top la nivel național în cadrul CaixaBank. Ea are o licență în Drept la Universitatea Complutense din Madrid și deține un Master în Finanțe
  • Mihaela Elena Bogdan predă limba română la Madrid și a fost premiată de Ministerul Educației din Spania pentru bune practici în educație. Ea are o licență în Geografie la Universitatea din București, studii de Psihologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, dar și o Diplomă de Studii Avansate de Doctorat la Universitatea din Alcala, din Madrid
  • Oana Dobrescu este prima jurnalistă româncă angajată la televiziunea publică spaniolă RTVE, după o carieră de peste 20 de ani în presă. Și-a luat licența în Filologie Engleză-Spaniolă la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, s-a perfecționat la BBC și a absolvit Masterul de Televiziune al Universității Juan Carlos din Madrid și Institutul RTVE
  • În mediul universitar, Cătălina Iliescu Gheorghiu, absolventă a Universității din București, ocupă funcția de vicerector la Universitatea din Alicante și a contribuit la dezvoltarea primului sistem de traducere automată română-spaniolă
  • Silvia Marcu, cercetător științific titular la Institutul de Economie, Geografie si Demografie al Consiliului Superior de Cercetări Stiințifice (CSIC), licențiată în Geografie și limbă franceză, doctor la Universitatea Complutense din Madrid, a fost premiată de Guvernul României cu Premiul de Excelență
  • Anca Moldovan, artist vizual și fost deputat în Parlamentul regional din Madrid, a fost decorată cu Medalia de Merit pentru contribuția la imaginea României în lume, acordată de Guvernul României
  • În muzică, Luiza Nancu, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, distinsă cu Diploma de Onoare a Concursului Maria Canals, face parte din Orchestra Simfonică din Sevilla
  • Corina Oproae, scriitoare și traducătoare premiată, laureată a unor distincții importante pentru literatură în Spania, are un Master în Studii Literare Americane la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
  • Cristina Văduva, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, cu un stagiu ERASMUS efectuat la Cádiz, este medic specialist ORL, și coordonează Departamentul de Apnee Obstructivă în Somn din cadrul serviciului ORL al Spitalului Universitar din Getafe, Madrid

Poveștile acestor femei arată o realitate tot mai prezentă și apăsătoare a românilor care pleacă în străinătate și nu își pierd identitatea, ci o extind. Ele reușesc să se integreze într-o societate nouă, fără să renunțe la rădăcini, construind un echilibru între cele două lumi.

