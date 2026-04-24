  • Medicamentele sensibile includ antidepresive, hormoni tiroidieni, tratamente pentru osteoporoză, antipsihotice, bronhodilatatoare și anticoagulante. Levotiroxina poate pierde până la 50% din eficiență dacă este combinată cu cafea.
  • Se recomandă un interval de 30–60 de minute între consumul de cafea și administrarea medicamentelor și utilizarea apei pentru administrare.
  • Informarea și consultarea cu medicul sau farmacistul sunt esențiale pentru evitarea riscurilor.
  • Cu 20 de ani de experiență în industria sănătății, Dr. Jen Bourgeois este membră a Institutului American de Stres și un lider de opinie în domeniul gestionării stresului. Munca sa a fost prezentată în Forbes, Fox News, ABC News și zeci de podcasturi de top.

Cofeaua, băutura preferată a multora, poate influența eficiența unor medicamente, avertizează farmacista Jennifer Bourgeois. Consumul de cafeină simultan cu administrarea anumitor tratamente poate reduce efectul acestora sau, dimpotrivă, accentua reacțiile adverse.

Cum afectează cafeaua acțiunea medicamentelor

Cafeina modifică modul în care corpul nostru procesează medicamentele prin mai multe mecanisme:

  • Accelerează digestia, ceea ce duce la o absorbție insuficientă a substanțelor active;
  • Alterează concentrația substanțelor active în sânge, fie prin creșterea, fie prin scăderea nivelului acestora.
  • Interferează cu medicamentele pentru enzimele hepatice responsabile de metabolizarea lor (de exemplu, CYP1A2);

Totuși, nu este necesară eliminarea completă a cafelei din dietă. De obicei, este suficient să faceți o pauză de 30–60 de minute între consumul de cafea și administrarea medicamentelor.

Medicamente care pot interacționa cu cafeaua

Antidepresive: anumite medicamente utilizate pentru tratarea depresiei, precum escitalopramul, clomipramina sau imipramina, pot interacționa negativ cu cafeina. Efectele includ accelerarea ritmului cardiac, creșterea anxietății și intensificarea efectelor secundare.

Hormoni tiroidieni: levotiroxina este deosebit de sensibilă la cafea. Consumul simultan poate reduce eficiența medicamentului cu până la 50%. Este recomandat un interval de cel puțin 30–60 de minute între administrarea levotiroxinei și cafea.

Medicamente pentru osteoporoză: substanțele precum alendronatul și risedronatul necesită condiții optime pentru absorbție. Cafeaua, ceaiul, laptele sau sucurile pot împiedica procesul corect de metabolizare.

Tratamente pentru răceală și alergii: pseudoefedrina, un ingredient stimulant, combinată cu cafeina, poate duce la creșterea tensiunii arteriale, anxietate sau palpitații. Persoanele cu probleme de glicemie trebuie să fie deosebit de atente la posibilele variații ale nivelului de zahăr din sânge.

Antipsihotice: medicamentele precum clozapina, haloperidolul sau olanzapina își pot modifica concentrația în sânge în prezența cafeinei, afectând astfel stabilitatea tratamentului.

Bronhodilatatoare: teofilina și aminofilina, utilizate în tratamentele pentru astm, pot intensifica reacțiile adverse precum durerile de cap, greața și iritabilitatea atunci când sunt combinate cu cafea.

Medicamente anticoagulante: cafeina influențează procesul de coagulare a sângelui, sporind efectele unor medicamente, cum ar fi aspirina. Acest lucru poate crește riscul de vânătăi sau hemoragii.

Recomandările experților

Jennifer Bourgeois subliniază importanța respectării unor principii simple pentru a evita interacțiunile nedorite:

  • Citiți mereu instrucțiunile medicamentelor, unde sunt specificate eventualele interacțiuni cu cafeina;
  • Mențineți un interval de 30–60 de minute între consumul de cafea și administrarea tratamentelor; – Folosiți exclusiv apă pentru a însoți medicamentele, dacă nu există alte indicații din partea medicului;
  • Consultați medicul sau farmacistul pentru adaptarea dietei dacă luați medicamente în mod regulat.
  • Cafeaua nu este interzisă în timpul tratamentului, dar combinarea acesteia cu anumite medicamente poate avea un impact negativ asupra eficienței lor. Cunoașterea riscurilor și respectarea regulilor de administrare sunt esențiale pentru un tratament sigur și eficient.

Dr. Jen Bourgeois, doctor în farmacii, este o speakeră menționată în revista Forbes, o autoritate în domeniul sănătății premiată la nivel național și un mentor pentru antreprenori și lideri din industrie.

Ce medicamente nu trebuie luate cu cafea: „Atenție, combinații periculoase!”
Dr. Jen Bourgeois are 46 de ani
