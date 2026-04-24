Decizia extrădării a fost luată de Curtea de Apel Bucureşti pe 18 aprilie.

Alexandru Balan, în vârstă de 47 de ani, care are dublă cetățenie, moldovenească și română, a fost luat din arestul Poliției Capitalei în această dimineață și dus sub escorta polițiștilor la Albiţa, iar acolo va fi preluat de polițiștii moldoveni.

Reamintim că fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate din țara condusă de Maia Sandu a fost prins pe aeroportul din Timişoara pe 8 septembrie 2025 şi apoi adus la Bucureşti, unde a fost audiat la DIICOT și reținut inițial pentru 24 de ore, după aproximativ 9 ore de audieri. Procurorii români au explicat că spionul a fost implicat în divulgarea unor secrete de stat „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională”.

Pe 10 septembrie 2025, Alexandru Balan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar măsura a fost apoi prelungită.

Potrivit DIICOT, bărbatul de 47 de ani s-a întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, în 2024 și 2025, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat (KGB) din Belarus. Autoritățile române au explicat toamna trecută că există „suspiciuni rezonabile” că în aceste discuții Alexandru Balan a dat informații secrete și a primit bani în schimbul lor.

La rândul său, SRI a precizat atunci că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Libertatea a scris în martie că Balan a fost interceptat în arestul Poliției Capitalei în timp ce încerca, prin telefon, să caute sprijin la politicieni din Republica Moldova după ce a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la infracţiunea de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în defavoarea României, în formă continuată.

Alexandru Balan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, implicat în dosarul „furtului miliardului” de dolari.

