Femeia a descoperit într-o dimineață plicul cu bani

Angajata, originară din Bosnia, lucrează de cinci ani ca femeie de serviciu într-o companie importantă din Stuttgart. Într-o dimineață obișnuită, când făcea curățenie în biroul directorului general, a descoperit un plic cu o sumă mare de bani, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Am găsit un plic sub masă. Când l-am deschis, era plin de bani… 4.000 de euro în numerar și câteva documente. Mi s-au tăiat picioarele. Primul gând a fost că din banii ăștia aș putea cumpăra lemne pentru iarnă pentru copiii mei din Bosnia, să-i trimit mamei pentru medicamente și tot mi-ar mai rămâne ceva. Stăteam acolo, mă uitam la bani și mă gândeam că nimeni nu m-a văzut, nu sunt camere în acea cameră…”, a scris femeia anonimă.

În ciuda tentației, femeia a decis să urmeze un principiu pe care i-l insuflase tatăl său: „Fiica mea, niciodată să nu iei ce nu-i al tău, pentru că e blestemat și nu-ți va aduce fericire”.

Așa că s-a ridicat, a luat plicul și l-a dus direct la șef.

„Am luat mătura în mână și m-am dus direct la biroul șefului. I-am spus: «Uitați, domnule șef, asta v-a căzut sub masă». Când i-am dat plicul, m-a privit neîncrezător”, a povestit ea.

Răspunsul șefului a fost unul emoționant

„M-a întrebat: «Ai deschis plicul?» I-am răspuns: «Da, am văzut banii, dar nu sunt ai mei, așa că i-am adus înapoi». Atunci s-a ridicat, m-a îmbrățișat și a început să plângă. Mi-a spus că banii erau pentru o operație a nepoatei lui și că erau ultimele economii pe care le avea”, a relatat femeia.

Nu doar atât, dar șeful a organizat imediat o întâlnire cu toți angajații firmei pentru a o felicita public pe femeie.

„Le-a spus tuturor: «Aceasta este imaginea firmei noastre. De astăzi, ea nu mai lucrează ca femeie de serviciu, ci va munci la recepție și va primi un salariu dublu!”, a adăugat ea.

