„Toată lumea caută oameni noi”

„Acum e o vânătoare în Parlament de oameni, sezonul de vânătoare care s-a deschis. Toată lumea caută oameni noi –  şi PNL, şi PSD”, a declarat Mişcoiu, care a precizat că această cursă pentru voturi nu se limitează la un singur partid, relatează News.ro.

Vizaţi sunt membrii grupurilor parlamentare mici (PACE, SOS România, POT), cei peste 20 de parlamentari independenţi din legislativul actual şi posibili transfugi de la marile partide.

„Cum s-a văzut deja, am asistat la plecarea de la PSD către PNL a unui parlamentar, iar primarul PSD Robert Negoiţă şi-a exprimat şi el susţinerea pentru premier”, a declarat Sergiu Mişcoiu.

Totodată, criza politică este alimentată de nevoia de a atinge pragul critic pentru controlul Guvernului. Premierul are la dispoziţie 45 de zile pentru a obţine un vot de încredere, fiind în căutarea a „52 de voturi care lipsesc”, explică Mişcoiu.

Sergiu Mişcoiu atrage atenţia asupra dilemei în care se află PSD

Profesorul a mai atras atenţia asupra dilemei în care se află PSD. Deşi ar putea susţine o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, partidul riscă să devină o „anexă AUR”.

De asemenea, Mişcoiu spune că „vânatul” este mult mai greu de convins acum.

„Ce poţi să mai promiţi acum? La fel, poate unele soluţii personale şi acelea într-o manieră informală şi cu un grad de siguranţă destul de mic”, a declarat acesta.

PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a decis luni, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR.

Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17.00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare. 97,7% dintre membri au votat pentru retragerea sprijinului politic, iar 2,3% au votat împotrivă.

Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern

Miniștrii PSD și-au dat demisiile în bloc, joi, după ce partidul i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, iar social-democrații anunță că sunt pregătiți să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat.

