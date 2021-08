În cadrul acestui articol îți voi expune 10 ponturi privind acest subiect. Aceste ponturi le avem de la o agenție PPC specializată care le utilizează atunci când creează reclame pentru clienții săi.



Mai întâi să explicăm termenii „reclamă performantă” și „agenție PPC specializată”:

Reclama performantă este concepută pentru a obține rezultate financiare specifice și măsurabile într-un anumit interval de timp.

Agenția PPC specializată este agenția care se ocupă numai de reclamele plătite în mediul online. Spre exemplu de reclame Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, etc.

Trebuie să ții cont că pentru o afacere care are o campanie care aduce rezultate bune cu un anumit text, pentru alta din același domeniu, poate chiar competitor, aceeași reclamă cu același text și design poate să nu funcționeze. Astfel pentru orice afacere care își dorește o reclamă performantă trebuie să realizeze campanii PPC unice.



Totuși cum procedează o agenție PPC specializată pentru a realiza o reclamă performantă?

Urmărește cel puțin următorii pași:

Realizează o reclamă prin care utilizatorul (potențialul client) să se considere important; Descrie problema cu care clientul se confruntă; Enunță cum poate să îi ajute în rezolvarea problemei; Este autentică prin mesajele și designul creat; Creează un design conform cu tot ceea ce scrie.

Ce nu face o agenție PPC:

Nu include mult text; Nu crează texte plictisitoare; Nu copiază textele altora; Nu spune ce au spus și competitorii clienților; Nu se axează doar pe vânzare.

Acum poate părea simplu. Hai scrie și vezi dacă este chiar ușor?



O agenție PPC specializată știe ce anume să analizeze și cum să pună în practică ceea ce a constatat. Aceasta realizează reclame care atrag clienții tăi să dea clic pe anunț, să vadă despre ce este vorba. Iar de aici devine sarcina ta să îi atragi să convertească prin textele, imaginile pe care le pui la dispoziția lor.



O reclamă performantă îți aduce lead-uri (potențiali clienți) care accesează site-ul tău sau te contactează direct telefonic ori via email. Astfel, după ce reclama a atras lead-urile trebuie să știi și tu cum să îi atragi să finalizeze comanda. Dacă ai un site care merge greu sau care nu are destule informații necesare potențialului client atras vei pierde, indiferent cât de bine este realizată reclama. Sau dacă la telefon/ email îi răspunde o persoană care nu empatizează cu acesta, nu oferă informații clare etc., iar poți să-l pierzi.



Astfel, nu este vorba doar despre cum este realizată reclama, ci și de elementele contextuale, precum site-ul, persoanele care iau legătura cu lead-ul, mediul în care activează, perioada în care se afișează reclama.



O agenție PPC specializată îți va spune de fiecare dată tot ce trebuie să știi despre reclamele tale: când, cum, ce și de ce să se afișeze, plus cum ar trebui organizat site-ul.

PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro ȘOC! Unde a ajuns să locuiască Jean Paler. Marele artist trece printr-o DRAMĂ TOTALĂ

Observatornews.ro Reacţia tatălui gemenilor din Ploieşti după ce a aflat că cei mici au căzut pe geam şi au murit

HOROSCOP Horoscop 13 august 2021. Racii ar fi bine să fie mai atenți la situațiile care le pot deveni conflicte

Știrileprotv.ro O femeie a întrebat pe Facebook ce este „oul” bizar apărut pe tavanul camerei. Nimeni nu a reușit să își dea seama. Până la urmă socrul ei a identificat misterul

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!