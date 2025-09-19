Pornind de la această realitate, Unilever a lansat Dero Pro Express – primul detergent conceput special pentru cicluri scurte, de doar 15 minute, care oferă performanță remarcabilă chiar și în cele mai rapide spălări. Cu o formulă inovatoare, produsul curăță eficient, împrospătează hainele și lasă un parfum intens, de durată.
Eficiență inteligentă într-o formulă de ultimă generație
Dero Pro Express este rezultatul cercetării avansate din laboratoarele Unilever, integrând tehnologia Pro-S, ce permite o acțiune rapidă, chiar și în apă rece. Enzimele și ingredientele active sunt activate instantaneu, acționând în profunzime pentru a elimina murdăria invizibilă și mirosurile neplăcute, fără a lăsa reziduuri. Rezultatul? Haine perfect curate, pline de prospețime și parfumate cu delicatețe, într-un timp record.
Această soluție este special gândită pentru stilul de viață dinamic al consumatorilor de astăzi – oferind o experiență eficientă, dar cu rezultate premium.
Pentru garderobe impecabile, în orice moment
Dero Pro Express este răspunsul ideal la nevoile unei vieți active. Indiferent că este vorba despre ținutele de birou, hainele casual sau piesele vestimentare dedicate unor momente speciale, acest detergent oferă o curățare profundă și un parfum sofisticat.
Gama este disponibilă în trei variante:
Activ – pentru un parfum intens, de durată
Fresh – pentru neutralizarea eficientă a mirosurilor persistente
Color – pentru protejarea și revitalizarea culorilor
