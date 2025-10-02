Nu ajustezi setările camerei foto

Prima dintre cele 3 greșeli pe care le poți face și îți pot afecta experiența de utilizare a iphone 16 se referă la ajustarea setărilor camerei foto. De fapt, mai degrabă la fotografiere direct, imediat cum ți-ai luat telefonul, fără a face vreo modificare setărilor.

Din spusele utilizatorilor de telefoane din seria iPhone 16, nu doar modelul de bază, ci și celelalte modele par a avea probleme cu calitatea fotografiilor și înregistrărilor video. Dar cum te asiguri că faci cele mai frumoase fotografii, încă de la început? Ce setări trebuie să faci? Ce trebuie să modifici?

Dacă și telefonul tău iPhone 16 pare că oferă mai puțin decât a promis în materie de fotografie, ajustează setările camerei foto pentru o calitate foto mai bună prin activarea Apple ProRes și ProRAW.

De asemenea, activează și o rezoluție mai înaltă, cum ar fi 48MP mergând la Setări > Cameră > Formate și nu uita că și gestionarea comutării automate a obiectivelor ar putea ajuta. Dacă ai probleme și cu supraprocesarea culorilor, joacă-te cu stilurile fotografice și alege ceva mai mult decât standardul, mergând la  Setări > Cameră > Stiluri fotografice.

Și, cel mai important, asigură-te că fotografiezi în lumină bună, dar nu prea puternică, nu prea slabă. Obiectivul camerei trebuie să fie întotdeauna curat, așadar verifică să nu fie murdar.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Iar dacă ai achiziționat deja o husă pentru iPhone 16 și nu este de pe site-ul oficial, asigură-te că husa se potrivește perfect. Unii și-au dat seama că, de fapt, camera iPhone 16 nu oferă calitatea dorită pentru că husa nu s-a potrivit perfect, ci a acoperit unul dintre componentele camerei principale.

Lași bateria iPhone 16 să se descarce complet

Telefoanele, deși abia achiziționate, multe dintre ele nu vin cu baterie 100% încărcată. Backup-ul, setările pe care trebuie să le mai faci, consumă energie și deci baterie. Te poți trezi, fără să-ți dai seama, cu bateria pe roșu. Important este, însă, să n-o lași să se descarce complet.

Recomandăm ca, încă de la prima utilizare, să ai grijă de sănătatea bateriei iPhone 16, deoarece acesta, chiar dacă vine cu autonomie mai bună față de seriile anterioare de telefoane, nu are autonomie extraordinară.

Dar pentru că iPhone 16 are baterie Li-Ion, nu este bine pentru aceasta nici să o încarci 100%. Încărcarea, precum descărcarea, trebuie să fie parțială. Cel mai bine este să menții bateria între 20% și 80%. Acest interval de încărcare reduce solicitarea asupra bateriei și prelungește durata de viață a acesteia.

Evitată extremele! Evită să lași iPhone-ul să se descarce complet prea frecvent. Descărcările complete și dese solicită bateria și îi pot reduce capacitatea în timp, ceea ce nu este de dorit.

Apple oferă un instrument încorporat pentru a monitoriza starea bateriei iPhone-ului. Pentru a accesa aceste informații mergi la Setări > Baterie > Baterie și Stare încărcare.

Aici vei putea vedea Capacitatea maximă a bateriei, care reprezintă cantitatea de încărcare pe care o poate reține bateria în comparație cu momentul în care era nouă. Dacă capacitatea maximă scade sub 80%, este posibil să observe o reducere semnificativă a duratei de viață a bateriei și va trebui să iei în considerare înlocuirea acesteia.

De asemenea, iPhone 16 are un Mod de consum redus care reduce temporar consumul de energie până când dispozitivul poate fi încărcat complet. Această funcție este utilă atunci când te afli într-o situație în care nu poți încărca imediat iPhone-ul. Pentru a activa Modul de consum redus accesează Setări > Baterie > Mod de economisire a energiei.

Alternativ, poți activa Modul de consum redus prin intermediul Centrului de control glisând în jos din colțul din dreapta sus al ecranului.

Nu în ultimul rând,  Încărcarea optimizată a bateriei este o funcție introdusă de Apple pentru a reduce uzura bateriei. Această funcție folosește învățarea automată pentru a înțelege obiceiurile de încărcare și încarcă bateria până la 80%, completând restul chiar înainte de a utiliza din nou iPhone 16.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Pentru a activa această funcție, mergi la Setări > Baterie > Baterie și stare încărcare și atinge opțiunea Încărcare optimizată.

Această setare este utilă în special dacă îți încarci iPhone-ul peste noapte, deoarece împiedică bateria să rămână la 100% pentru perioade lungi de timp.

Nu cumperi de la început o husă și folie de protecție ecran pentru iPhone 16

Dacă ai un iPhone 16 și îți dorești să te bucuri de o experiență cât mai plăcută și mai îndelungată de folosire, asigură-te că, încă din prima zi, ai grijă de telefonul tău. Pe lângă faptul că trebuie să fii atent la baterie, trebuie să ai grijă de telefon și de la exterior.

Asta înseamnă că va trebui să cumperi împreună cu telefonul sau separat, o husă care să protejeze spatele telefonului și o folie care să protejeze ecranul. Recomandăm husele oficiale, dacă există posibilitatea, sau huse de la distribuitori de încredere.

Cât despre folia pentru protecția ecranului, poți opta pentru mai multe variante. Există varianta de folie de protecție din policarbonat, care este cea mai accesibilă și înlocuiește foliile de plastic. Recomandarea noastră sunt, însă, foliile de sticlă securizată pentru că acestea sunt cele mai rezistente la zgârieturi.

Dacă nu vrei un display zgâriat, pentru că involuntar îl vei zgâria când îl vei pune în buzunar, geantă, ghiozdan sau cu fața în jos pe masă/birou, comandă și o protecție pentru ecran când cumperi iPhone 16. Pentru lovituri și evitarea eventualelor accidente care pot fi provocate în urma căzăturilor, o husă de calitate va ajuta.

Ai grijă de modelul tău de iPhone 16 încă din primele momente, pentru a te putea bucura de el cât mai mult timp și, la nevoie, modifică setările care ți-ar putea îmbunătăți experiența de utilizare.

Sursă foto – cgtrader.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Ce semnificație deosebită are numele ales de Ianis Hagi pentru băiețelul lui. Nu are cum să nu te ducă cu gândul la bunicul Gică Hagi! Primele imagini de la botez / FOTO
Unica.ro
Ce semnificație deosebită are numele ales de Ianis Hagi pentru băiețelul lui. Nu are cum să nu te ducă cu gândul la bunicul Gică Hagi! Primele imagini de la botez / FOTO
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat. Ce nume are micuțul
GSP.RO
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat. Ce nume are micuțul
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Româncă aruncată goală pe stradă după ce șoferul unei ambulanțe i-a furat poșeta, portofelul și telefonul, în Italia
Știri România 11:33
Româncă aruncată goală pe stradă după ce șoferul unei ambulanțe i-a furat poșeta, portofelul și telefonul, în Italia
Românii cu un venit până în 3.000 de lei ar putea plăti energia mai ieftină, anunță ministrul Bogdan Ivan
Știri România 11:33
Românii cu un venit până în 3.000 de lei ar putea plăti energia mai ieftină, anunță ministrul Bogdan Ivan
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Stiri Mondene 12:00
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Stiri Mondene 11:50
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Libertateapentrufemei.ro
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.ro
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație
Mediafax.ro
INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Ce este hepatita A, boala care face ravagii în Dolj și cum se transmite. Sunt sute de cazuri deja semnalate
Redactia.ro
Ce este hepatita A, boala care face ravagii în Dolj și cum se transmite. Sunt sute de cazuri deja semnalate
Alertă în România! A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență
KanalD.ro
Alertă în România! A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt