Prima dintre cele 3 greșeli pe care le poți face și îți pot afecta experiența de utilizare a iphone 16 se referă la ajustarea setărilor camerei foto. De fapt, mai degrabă la fotografiere direct, imediat cum ți-ai luat telefonul, fără a face vreo modificare setărilor.

Din spusele utilizatorilor de telefoane din seria iPhone 16, nu doar modelul de bază, ci și celelalte modele par a avea probleme cu calitatea fotografiilor și înregistrărilor video. Dar cum te asiguri că faci cele mai frumoase fotografii, încă de la început? Ce setări trebuie să faci? Ce trebuie să modifici?

Dacă și telefonul tău iPhone 16 pare că oferă mai puțin decât a promis în materie de fotografie, ajustează setările camerei foto pentru o calitate foto mai bună prin activarea Apple ProRes și ProRAW.

De asemenea, activează și o rezoluție mai înaltă, cum ar fi 48MP mergând la Setări > Cameră > Formate și nu uita că și gestionarea comutării automate a obiectivelor ar putea ajuta. Dacă ai probleme și cu supraprocesarea culorilor, joacă-te cu stilurile fotografice și alege ceva mai mult decât standardul, mergând la Setări > Cameră > Stiluri fotografice.

Și, cel mai important, asigură-te că fotografiezi în lumină bună, dar nu prea puternică, nu prea slabă. Obiectivul camerei trebuie să fie întotdeauna curat, așadar verifică să nu fie murdar.

Iar dacă ai achiziționat deja o husă pentru iPhone 16 și nu este de pe site-ul oficial, asigură-te că husa se potrivește perfect. Unii și-au dat seama că, de fapt, camera iPhone 16 nu oferă calitatea dorită pentru că husa nu s-a potrivit perfect, ci a acoperit unul dintre componentele camerei principale.

Lași bateria iPhone 16 să se descarce complet

Telefoanele, deși abia achiziționate, multe dintre ele nu vin cu baterie 100% încărcată. Backup-ul, setările pe care trebuie să le mai faci, consumă energie și deci baterie. Te poți trezi, fără să-ți dai seama, cu bateria pe roșu. Important este, însă, să n-o lași să se descarce complet.

Recomandăm ca, încă de la prima utilizare, să ai grijă de sănătatea bateriei iPhone 16, deoarece acesta, chiar dacă vine cu autonomie mai bună față de seriile anterioare de telefoane, nu are autonomie extraordinară.

Dar pentru că iPhone 16 are baterie Li-Ion, nu este bine pentru aceasta nici să o încarci 100%. Încărcarea, precum descărcarea, trebuie să fie parțială. Cel mai bine este să menții bateria între 20% și 80%. Acest interval de încărcare reduce solicitarea asupra bateriei și prelungește durata de viață a acesteia.

Evitată extremele! Evită să lași iPhone-ul să se descarce complet prea frecvent. Descărcările complete și dese solicită bateria și îi pot reduce capacitatea în timp, ceea ce nu este de dorit.

Apple oferă un instrument încorporat pentru a monitoriza starea bateriei iPhone-ului. Pentru a accesa aceste informații mergi la Setări > Baterie > Baterie și Stare încărcare.

Aici vei putea vedea Capacitatea maximă a bateriei, care reprezintă cantitatea de încărcare pe care o poate reține bateria în comparație cu momentul în care era nouă. Dacă capacitatea maximă scade sub 80%, este posibil să observe o reducere semnificativă a duratei de viață a bateriei și va trebui să iei în considerare înlocuirea acesteia.

De asemenea, iPhone 16 are un Mod de consum redus care reduce temporar consumul de energie până când dispozitivul poate fi încărcat complet. Această funcție este utilă atunci când te afli într-o situație în care nu poți încărca imediat iPhone-ul. Pentru a activa Modul de consum redus accesează Setări > Baterie > Mod de economisire a energiei.

Alternativ, poți activa Modul de consum redus prin intermediul Centrului de control glisând în jos din colțul din dreapta sus al ecranului.

Nu în ultimul rând, Încărcarea optimizată a bateriei este o funcție introdusă de Apple pentru a reduce uzura bateriei. Această funcție folosește învățarea automată pentru a înțelege obiceiurile de încărcare și încarcă bateria până la 80%, completând restul chiar înainte de a utiliza din nou iPhone 16.

Pentru a activa această funcție, mergi la Setări > Baterie > Baterie și stare încărcare și atinge opțiunea Încărcare optimizată.

Această setare este utilă în special dacă îți încarci iPhone-ul peste noapte, deoarece împiedică bateria să rămână la 100% pentru perioade lungi de timp.

Nu cumperi de la început o husă și folie de protecție ecran pentru iPhone 16

Dacă ai un iPhone 16 și îți dorești să te bucuri de o experiență cât mai plăcută și mai îndelungată de folosire, asigură-te că, încă din prima zi, ai grijă de telefonul tău. Pe lângă faptul că trebuie să fii atent la baterie, trebuie să ai grijă de telefon și de la exterior.

Asta înseamnă că va trebui să cumperi împreună cu telefonul sau separat, o husă care să protejeze spatele telefonului și o folie care să protejeze ecranul. Recomandăm husele oficiale, dacă există posibilitatea, sau huse de la distribuitori de încredere.

Cât despre folia pentru protecția ecranului, poți opta pentru mai multe variante. Există varianta de folie de protecție din policarbonat, care este cea mai accesibilă și înlocuiește foliile de plastic. Recomandarea noastră sunt, însă, foliile de sticlă securizată pentru că acestea sunt cele mai rezistente la zgârieturi.

Dacă nu vrei un display zgâriat, pentru că involuntar îl vei zgâria când îl vei pune în buzunar, geantă, ghiozdan sau cu fața în jos pe masă/birou, comandă și o protecție pentru ecran când cumperi iPhone 16. Pentru lovituri și evitarea eventualelor accidente care pot fi provocate în urma căzăturilor, o husă de calitate va ajuta.

Ai grijă de modelul tău de iPhone 16 încă din primele momente, pentru a te putea bucura de el cât mai mult timp și, la nevoie, modifică setările care ți-ar putea îmbunătăți experiența de utilizare.

