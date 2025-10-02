Încărcarea greșită a telefonului mobil: ce înseamnă să-ți încarci telefonul greșit?

Anumite practici afectează bateria telefonului și nu contează despre ce model de telefon mobil vorbim. Putem vorbi despre cele mai noi telefoane sau despre telefoane ieftine, următoarele câteva practici vor duce la defectarea bateriei și necesitatea a o înlocui la un moment dat:

folosirea unui încărcător de proastă calitate sau neoriginal

lăsarea telefonului la încărcat peste noapte constant

încărcarea de la 0% la 100% în mod frecvent

utilizarea telefonului intens în timp ce se încarcă, pentru jocuri, muzică, videoclipuri

expunerea telefonului la temperaturi extreme în timpul încărcării

folosirea în mod excesiv a funcțiilor de fast charging

Dacă obișnuiești să practici astfel de greșeli, recomandarea noastră ar fi să acorzi mai multă atenție telefonului tău, mai ales dacă nu dorești să fii nevoit să înlocuiești bateria.

Efectele încărcării incorecte: ce se poate întâmpla cu telefonul tău?

Încărcarea incorectă a telefonul poate avea efecte negative serioase asupra telefonului tău. Iată ce se poate întâmpla mai exact dacă nu-ți încarci telefonul corect:

Durata de viață a bateriei va fi afectată

Una dintre cele mai comune consecințe ale încărcării incorecte a telefonului este durata de viață mai mică a bateriei. Dacă o încarci des până la 100% și o descarci complet la 0%, bateria își va pierde capacitatea mai rapid. După un an sau doi, vei observa că bateria telefonului nu mai durează cum o făcea odată.

Telefonul se încălzește excesiv

Dacă vrei să îți încarci telefonul rapid, dar îl folosești în timp ce acesta este la încărcat, indiferent despre ce modele de telefoane mobile vorbim, telefonul se va supraîncălzi. Supraîncălzirea va afecta, din nefericire, nu doar bateria telefonului, ci și alte componente interne. Evită daunele permanente și alte probleme care pot apăra din cauză că folosești telefonul intens chiar și atunci când este la încărcat!

Telefonul se comportă anormal

Atunci când încarci telefonul mobil greșit, să nu fii surprins dacă, la un moment dat, telefonul se comport ciudat. Comportamentele anormale pot implica stingerea bruscă a telefonului, lag foarte mare, blocări în timp ce folosești unele aplicații, receptivitate mică. Dacă ți se întâmplă asta, e din cauză că bateria telefonului tău a avut de suferit.

Posibilitatea unui scurtcircuit

Chiar dacă cele mai noi telefoane prezintă risc zero sau minim de scurtcircuit, problema nu este cu telefoanele mobile. Nu neapărat. Defectele din fabrică sunt rare, însă la scurtcircuit poate duce nefolosirea încărcătorului original și folosirea unui încărcător de foarte slabă calitate.

Acesta se va supraîncălzi dacă nu este bun, poate duce la scurtcircuit și în unele cazuri poate provoca incendii. Așadar, ferește-te de încărcătoarele de slabă calitate și alege încărcătorul original, chiar dacă are un preț mai mare.

Mituri despre încărcarea telefonului

Există câteva mituri cu privire la încărcarea telefonului despre care trebuie să discutăm. Iată câteva dintre acestea:

Trebuie să descarci complet bateria înainte de a o încărca din nou. Dacă această practică era foarte comună în cazul telefoanelor mai vechi cu bateriile NiMH sau NiCd, nu este cazul să faci astfel cu telefoane mobile cu baterie Li-ion. Litiul nu are efect de memorie, deci nu este necesar să descarci complet bateria telefonului. Dimpotrivă, recomandăm să no lași să se descarce complet.

Fast charging dăunează bateriei telefonului. Încărcarea rapidă este sigură atâta timp cât folosești un încărcător original sau certificat. Totuși, utilizarea frecventă a acestei funcții crește căldura generată, ceea ce poate avea un efect negativ pe termen lung asupra bateriei telefonului.

Încărcarea peste noapte este dăunătoare bateriei. Această afirmație este parțial adevărată, telefoanele moderne având sisteme care opresc încărcarea când aceasta ajunge la 100%. Totuși, dacă telefonul este lăsat conectat ore întregi, mai ales în căldură sau sub pernă, se poate încălzi inutil, iar bateria poate avea de suferit.

Folosirea telefonului în timpul încărcării e periculoasă. Nu este periculoasă dacă folosești un încărcător original care nu se supraîncălzește. Totuși, folosirea telefonului pentru jocuri video, apeluri video, filme, video 4K poate duce la creșterea temperaturii, ceea ce este nociv pentru baterie.

Cum încarci corect telefonul mobil?

Indiferent despre ce modele de telefoane mobile este vorba, iată câteva obiceiuri pe care să le pui în practică dacă vrei să-ți încarci telefonul mobil corect și să se bucuri de acesta o perioadă cât mai îndelungată de timp.

Nivelul bateriei ar trebui menținut între 20% și 80%. Bateriile Li-ion se comportă cel mai bine între aceste valori. Încărcările parțiale sunt mai sănătoase decât cele complete.

Evită temperaturile extreme. Nu încărca telefonul la soare, în mașină vara sau în locuri foarte reci. Temperatura optimă este între 15°C și 25°C.

Folosește doar accesorii certificate. Încărcătoarele originale sau certificate MFi pentru Apple sunt esențiale pentru siguranță și durabilitate.

Nu folosi telefonul intens în timpul încărcării. Dacă ai nevoie să folosești telefonul, evită totuși sarcinile care pot duce la supraîncălzirea și solicitarea acestuia. Nu te juca jocuri video, nu face streaming, nu te angaja în apeluri video lungi etc.

Activează funcțiile de protecție. Unele modele de telefoane mobile iSO au funcții precum Optimized Battery Charging, dar și pe telefoanele Android se poate găsi funcția Protect Battery, funcții care limitează încărcarea la 80% pentru a proteja bateria pe termen lung.

Semne că încarci telefonul mobil greșit

În final, iată câteva semne care indică faptul că-ți încarci telefonul în mod greșit:

bateria se descarcă rapid, chiar și când telefonul tău mobil e în standby

telefonul se încălzește frecvent în timpul încărcării

bateria telefonului scade rapid de la 100% la 90% imediat după deconectare

telefonul se stinge brusc când bateria este la 10-20%

pe ecranul telefonului apare mesajul Battery Health degraded sau sănătatea bateriei scade sub 80% după mai puțin de un an de la folosire

E mai puțin important despre ce modele de telefoane mobile vorbim, oricare dintre aceste semne putând fi o dovadă clară că îți încarci telefonul greșit.

Sursă foto – freepik.com

