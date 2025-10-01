Artiștii din Top 10 au fost pe scena festivalului UNTOLD

În această dimineață, la UNVRS Ibiza, a fost anunțat clasamentul oficial Top 100 DJs 2025 realizat de publicația DJ Mag, cel mai așteptat poll al industriei muzicale electronice. Este barometrul global al preferințelor fanilor, un top în care voturile a milioane de oameni din toată lumea stabilesc cine sunt artiștii care definesc cultura muzicii electronice. 

Organizatorii UNTOLD au adus în ultimii ani în România cei mai buni DJ din lume, care au oferit fanilor show-uri memorabile, în premieră internațională sau europeană. Votat pentru al doilea an consecutiv pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume  (alături de Tomorrowland și Ultra Miami), UNTOLD și-a confirmat statutul de hub global pentru muzica electronică. Faptul că artiștii din vârful clasamentului DJ Mag aleg să fie parte din experiența UNTOLD arată că România are deja un loc bine definit pe harta marilor festivaluri.

DJ-ii din Top 10 au urcat pe scena principală sau pe scenele secundare ale festivalului UNTOLD în cele 10 ediții de până acum. De la David Guetta, Martin Garrix și Armin van Buuren, la Alok, Tiësto sau FISHER, aceștia au ales UNTOLD-ul pentru show-uri memorabile, multe dintre ele în premieră internațională.

A fost făcut public clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii

În fruntea clasamentului, pe locul 1, se află din nou David Guetta, care a avut un an spectaculos. Artistul francez și-a lansat în 2025 cea mai ambițioasă rezidență de până acum, Galactic Circus, la UNVRS Ibiza, unde a mixat seturi maraton de patru ore într-o producție futuristă. În paralel, Guetta a anunțat pentru iunie 2026 un show la Stade de France, primul show solo al carierei sale pe această arenă, parte a conceptului The Ultimate Monolith, considerat deja cel mai impresionant concept live al său. Pentru fanii UNTOLD, fiecare apariție a lui Guetta pe Cluj-Arena a oferit momente ce au definit energia festivalului. 

A fost făcut public clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii

Martin Garrix continuă să domine scena globală în 2025, ocupând locul 2 în clasamentul DJ Mag Top 100 DJs. Anul acesta olandezul a avut o rezidență de de succes la Ushuaïa Ibiza, a fost prezent in lineup-ul celor mai mari festivaluri ale lumii, iar în această vara a revenit pe Cluj-Arena, la UNTOLD X, cu un set creat special pentru ediția aniversară a festivalului.

A fost făcut public clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii

Alok urcă o poziție în clasamentul celor mai mari DJ ai lumii și ajunge pe locul 3. Brazilianul a ales UNTOLD X pentru o premieră europeană spectaculoasă: show-ul Keep Art Human. După ce a avut un show sold-out pe Arena Pacaembu din São Paulo, artistul brazilian a adus pe Cluj-Arena un concept manifest, construit ca o declarație despre forța creativității umane într-o epocă dominată de tehnologie. Pe scenă au urcat peste 40 de dansatori, coordonați de trupa italiană Urban Theory, ale căror mișcări geometrice, de tip tutting, au fost combinate cu simboluri puternice despre autenticitate și conexiune. Experiența de la ediția aniversară UNTOLD X confirmă rolul UNTOLD ca spațiu unde artiștii de top aleg să-și lanseze show-uri în premieră.

A fost făcut public clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii
Armin van Buuren, simbolul trance-ului mondial, a primit două distincții majore în cadrul ceremoniei DJ Mag. Olandezul este un artist care continuă să inspire și să inoveze după mai bine de 20 de ani pe scena muzicii electronice. În 2025 ocupă din nou locul 5 în clasamentul DJ Mag Top 100 (Highest Trance Award) și a fos recompensat cu trofeul Outstanding Contribution Award, o recunoaștere pentru impactul său asupra muzicii trance și asupra culturii dance la nivel global. Pentru fanii UNTOLD, Armin nu mai este doar un nume din lineup, ci o parte din identitatea festivalului. 

De la prima ediție și până azi, fiecare apariție pe Cluj-Arena este o celebrare a legăturii speciale cu fanii festivalului. La UNTOLD X, setul său de trei ore, a fost conceput cu o scenografie integrată special pentru această aniversare.

În 2025, clasamentul DJ Mag a adus câteva schimbări importante, reflectând diversitatea scenei electronice. Anyma, unul dintre headlinerii UNTOLD X își face debutul în top 10 și confirmă ascensiunea curentului melodic techno, un stil care a câștigat un public uriaș și la UNTOLD. FISHER urcă până pe locul 7, în 2025 australianul a bifat prima apariție pe scena principală a festivalului UNTOLD, unde setul lui a devenit unul dintre momentele definitorii ale ediției aniversare. Charlotte de Witte, un nume care s fost prezent în lineup-ul festivalurile din UNTOLD Universe, a urcat în clasamentul Top 100 DJs, consolidând poziția genului techno în clasamentul global. În același top regăsim și artiști consacrați ai scenei festivalurilor, precum Dimitri Vegas & Like Mike sau Timmy Trumpet, prezențe constante la UNTOLD și nume care continuă să atragă fani în număr impresionant pe marile scene ale lumii.

Clasamentul DJ Mag Top 100 DJs nu este doar o listă de nume, este oglinda unei culturi globale care se reinventează constant. Acești DJ fac parte dintr-o listă impresionantă de superstaruri care au transformat UNTOLD într-un brand global în industria marilor evenimente muzicale ale lumii.

După un deceniu de magie, UNTOLD intră într-o nouă etapă sub conceptul UNTOLD ONE, care promite cel mai spectaculos capitol de până acum: premiere internaționale, show-uri unice, producții vizuale impresionante, artificii, drone și lasere care vor redefini experiența de festival.

UNTOLD ONE va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca, iar fanii trebuie să se înregistreze pe untold.com pentru acces prioritar la abonamente. Vânzarea oficială începe pe 6 octombrie 2025.

Sursa foto: untold.com

Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt