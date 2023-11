Osteomul este o tumoră benignă osoasă, cu incidenţă crescută în rândul bărbaților. Tumorile apar, de cele mai multe ori, pe oasele lungi ale membrelor și pe vertebre, dar au frecvent și localizări cranio-faciale. Așa s-a ȋntâmplat și ȋn cazul lui Alexandru, un tânăr în vârstă de 31 de ani, din Hunedoara.

„Pacientul avea o formațiune tumorală osoasă, un osteom nazo-maxilo-etmoido-fronto-orbital. Am confirmat diagnosticul din intervențiile trecute, pe baza examenelor histopatologice. Deși tumora era de natură benignă, aceasta avea un caracter invaziv și împingea, în cursul dezvoltării sale, structurile din jur. Tumora a deformat relieful facial și a cauzat atât deficite estetice, cât și funcționale (compresii pe nervi, pe globul ocular, sinusurile feței etc.)“, ne-a explicat Mircea Gheorghiță, Medic Primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.

Când a ajuns la Memorial, Alexandru suferise deja două intervenții chirurgicale, însă formațiunea a fost extirpată incomplet. Au apărut infecții sinusale, care s-au îndesit, dar și abcese supraorbitale, care au trebuit drenate prin incizii. Mai grav era însă faptul că dezvoltarea țesutului tumoral îi deforma fața.

Intervenție realizată cu ajutorul unei echipe multidisciplinare

Soluția doctorului Mircea Gheorghiţă a fost intervenția chirurgicală radicală de extirpare a tumorii, îndepărtarea fostului material de reconstrucție și reconstruirea cu materiale de osteosinteză și cu grefe osoase de țesut propriu al pacientului.

Pentru realizarea operației, s-a alcătuit o echipă multidisciplinară, în cadrul căreia a participat și dr. Ionuț Gobej, medic primar neurochirurgie. Prezența sa a fost necesară deoarece îndepărtarea formațiunii tumorale și a materialului vechi de reconstrucție crea o comunicare directă cu creierul.

„Examenul CT ne arătase că există riscul să intervenim pe creier. De altfel, a și trebuit să extragem o bucată din fostul material de reconstrucție, de doi centimetri, amplasată între os și învelișul care acoperă creierul. Când am scos bucata, învelișul se rupsese și curgea lichid cefalorahidian. Neurochirurgia a intervenit și a închis defectul, cu ajutorul unei grefe recoltate de echipa de chirurgie maxilo-facială. Apoi, am început reconstrucția – am prelevat un fragment osos din calota craniană, pe care l-am repoziționat și l-am fixat cu materiale de osteosinteză din titan“, ne-a detaliat dr. Mircea Gheorghiță.

Externat la doua zile, niciun semn de recidivă după șase luni

La doar doua zile de la operație, Alexandru a fost externat. Recuperarea a decurs rapid, fără infecție post-operatorie, fără fistulă de LCR. La controlul de șase luni, nu a fost detectat niciun semn de recidivă. Tânărul se simte bine și este mulțumit că a scăpat de tumora care îi deforma fața și ȋi cauza infecții repetate. În plus, nu are semne de la operație, incizia fiind ascunsă în linia părului.

„La câteva luni după ce am aflat de problemă m-am operat. Au urmat alte operații, inclusiv cea de anul acesta. Acum, după intervenția făcută de dl. dr. Gheorghiță, la Spitalul Memorial Băneasa, pot spune că, în sfârșit, am scăpat de probleme. Viața mi s-a schimbat în foarte bine după operație“, a declarat Alexandru, la jumătate de an de la intervenție.

Operația, care a durat cinci ore, a putut fi realizată cu succes datorită experienței medicului Mircea Gheorghiță și a echipei sale de la Spitalul Memorial Băneasa.