Reparația cu adezivi, ca alternativă la consumul accelerat

Modelul economic liniar – producem, folosim, aruncăm – este tot mai greu de susținut. Repararea obiectelor uzuale, de la electrocasnice mici și piese din plastic până la mobilier sau accesorii, devine una dintre cele mai simple forme de a reduce impactul asupra mediului. Un adeziv ales corect poate transforma un obiect „bun de aruncat” într-unul perfect funcțional pentru mult timp.

Aici intervin adezivii pentru reparații, produse formulate special pentru a oferi aderență, rezistență mecanică și durabilitate, chiar și în condiții dificile. Spre deosebire de soluțiile improvizate, acești adezivi sunt testați pentru aplicații specifice și reduc riscul unor reparații temporare sau ineficiente.

Ce rol au adezivii în economia circulară

Economia circulară se bazează pe trei principii-cheie: reducere, reutilizare și reparare. Specialiștii Econstrukt spun că adezivii contribuie direct la a doua și a treia componentă. Prin utilizarea lor se evită înlocuirea completă a obiectelor pentru defecte minore, se reduce cantitatea de deșeuri generate și se consumă mai puține resurse pentru producția unor bunuri noi.

În plus, reparațiile realizate corect cresc încrederea consumatorilor în ideea că nu tot ce se strică trebuie eliminat imediat.

Tipuri de adezivi utilizați frecvent în reparații

Nu există un adeziv universal pentru orice situație. Alegerea greșită este una dintre cele mai frecvente cauze ale reparațiilor eșuate. În funcție de material și de solicitări, adezivii se împart în mai multe categorii:

  • cianoacrilat – pentru lipiri rapide și precise;
  • adeziv de contact – pentru suprafețe mai mari și materiale flexibile;
  • adeziv universal – versatil, pentru reparații diverse;
  • adeziv pentru materiale specifice, precum PVC rigid;
  • benzi adezive armate, utile în reparații temporare sau de urgență.

Ghid de cumpărături: exemple de adezivi și utilizări

Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre soluții, iată câteva exemple de produse frecvent utilizate în reparații, disponibile în oferta unor retaileri specializați, precum Econstrukt.

Adeziv universal Bison Max Repair Extreme 

Acest adeziv este formulat pentru situații care necesită rezistență ridicată la șocuri și vibrații. Este potrivit pentru reparații la obiecte supuse uzurii frecvente, precum mânere, elemente din plastic dur sau piese metalice mici. O bună practică este aplicarea pe suprafețe curate și ușor rugoase pentru aderență maximă.

Adeziv cianoacrilat Bison Super Glue Control 

Recomandat pentru lipiri rapide și precise, acest tip de adeziv este ideal pentru reparații fine: ceramică, porțelan, plastic sau cauciuc. Greșeala frecventă este utilizarea unei cantități prea mari, care poate slăbi lipirea în loc să o întărească.

Adeziv de contact universal Bison Kit 

Util în special pentru materiale flexibile, precum piele, textile sau anumite tipuri de cauciuc, adezivul de contact necesită aplicare pe ambele suprafețe și un timp de așteptare înainte de lipire. Respectarea instrucțiunilor este esențială pentru o reparație durabilă.

Adeziv pentru PVC rigid Bison Plastic 

Pentru țevi, elemente sanitare sau piese din PVC rigid, un adeziv dedicat este indispensabil. Acesta acționează prin sudare chimică, creând o îmbinare rezistentă la apă și presiune. O eroare comună este folosirea unui adeziv universal în astfel de situații, ceea ce duce la cedări rapide.

Bandă adezivă texturată Bison Power Repair

Deși nu înlocuiește un adeziv clasic, banda adezivă armata este extrem de utilă pentru reparații rapide, temporare sau pentru fixări de urgență. Este des folosită în contextul reparațiilor casnice sau auto, dar nu trebuie confundată cu o soluție permanentă pentru zone supuse solicitărilor mari.

Bune practici pentru reparații durabile cu adezivi

Indiferent de produsul ales, câteva reguli simple cresc șansele unei reparații reușite, spun specialiștii Econstrukt:

  • curățarea și degresarea suprafețelor înainte de aplicare;
  • respectarea timpilor de întărire;
  • utilizarea adezivului potrivit pentru materialul respectiv;
  • evitarea supraîncărcării îmbinării imediat după lipire.

Aceste detalii fac diferența între o soluție temporară și una cu adevărat sustenabilă.

Fiecare reparație realizată corect este un pas mic spre reducerea risipei. Alegerea unor adezivii potriviți și utilizarea lor responsabilă susțin ideea de economie circulară fără gesturi radicale sau investiții majore. 

În final, mesajul este simplu: înainte de a arunca, merită să evaluăm dacă obiectul poate fi reparat. De cele mai multe ori, soluția există, iar impactul pozitiv se simte atât în bugetul personal, cât și în mediul înconjurător. Informațiile și produsele disponibile la Econstrukt pot ajuta consumatorii să înțeleagă mai bine ce soluții există și cum pot fi aplicate corect.

Foto: econstrukt.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Știri România 10:31
Ploșnițe la un liceu renumit din București: părinții acuză că dezinsecția a fost făcută necorespunzător: „Copiii se tem să mai stea în bănci. Un elev a plecat cu o ploșniță pe geacă”
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Stiri Mondene 12:50
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Stiri Mondene 12:04
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața