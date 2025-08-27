În urma pronunțării Deciziei nr. 709/06.08.2024 a Curții de Apel București în dosarul nr. 36722/3/2019, AGDE consideră că nu mai există niciun impediment legal pentru aplicarea directă și integrală a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, care stabilește dreptul editorilor de presă la 25% din remunerația compensatorie pentru copia privată audio și video.

Cu toate acestea, colectorul unic desemnat – Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – refuză să distribuie aceste sume editorilor, invocând poziții contrare legii și încercând să impună o împărțire arbitrară a remunerației între organismele beneficiare. O asemenea abordare încalcă legislația în vigoare si creează prejudicii directe editorilor de presă, privați de venituri esențiale pentru susținerea activității lor economice și editoriale.

Refuzul aplicării prevederilor legale pentru o categorie de titulari de drepturi nu doar că reprezintă o încălcare flagrantă a legii, dar constituie și un semnal grav privind modul în care colectorul unic înțelege să își exercite atribuțiile. Această situație este incompatibilă cu rolul pe care legea i-l confera si expune întreaga industrie la litigii și daune rezultate din neaplicarea sau aplicarea întârziată a legii.

AGDE reamintește că editorii de publicații de presă sunt deja recunoscuți ca beneficiari ai remunerației compensatorii pentru copia privată în alte forme (exemplu: copia privată pe hârtie), unde aplicarea aceleiași legislații s-a făcut fără dispute sau întârzieri. Singura opoziție provine în cazul copiei private audio și video, unde UPFR și o parte dintre organismele beneficiare contestă dreptul prevăzut expres de legiuitor.

În contextul transformărilor tehnologice și al creșterii consumului de conținut in mediu online, editorii de publicații de presă joacă un rol esențial în furnizarea de conținut protejat prin drepturi de autor. Lipsa accesului la remunerațiile legale pune sub presiune sustenabilitatea economică a redacțiilor și capacitatea acestora de a-și continua activitatea în interesul public.

AGDE formulează două solicitări ferme: 

– aplicarea imediată a legii, prin repartizarea procentului legal de 25% din remunerația pentru copia privată audio și video către editorii de presă, cu recalcularea și plata sumelor restante;

– revizuirea calității de colector unic a UPFR, în condițiile în care acesta refuză să respecte cadrul legal.

Editorii de publicații de presă nu pot fi tratați ca beneficiari de rang secundar. Drepturile lor sunt recunoscute prin lege și trebuie respectate întocmai. AGDE va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea intereselor legitime ale editorilor și pentru a obține despăgubiri pentru întârzierile deja produse.

AGDE solicită organismelor de gestiune colectivă invitate la întâlnirea convocată de UPFR pe data de 28 august 2025 să includă pe agenda discuțiilor respectarea strictă a prevederilor legale și să pună capăt practicilor care prejudiciază editorii de publicații de presă.

Drepturile editorilor publicațiilor de presă vor contribui la crearea unui peisaj media sustenabil și pluralist, în care întreaga industrie va beneficia de mecanismele economice necesare pentru a susţine obiectivul său central, acela de a informa cetățenii și de a contribui la o democrație sănătoasă.

Asociația pentru Drepturile Editorilor este organismul de gestiune colectivă care reprezintă drepturile patrimoniale ale editorilor de publicații de presă din România, înființat conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Constituit în anul 2023 prin asocierea urmatorilor editori de presă: Ringier Romania S.R.L.; Antena TV Group S.A.; PRO TV S.R.L.; Antena 3 S.A.; Campus Media (editorul Digi24), Media Bit Software S.R.L. (editorul Hotnews); Adevarul Holding S.R.L.; Dogan Media International S.A.; eAd.ro Interactive S.R.L.; Ringier Sportal S.R.L.; Bihor Media S.R.L.; Fanatik Online S.R.L.; Desprecopii.com Shop S.R.L.; Inform Media Press S.R.L.; Comparty S.R.L.; Independent SRL., Zi de Zi Mures, ODS SRL, în prezent A.G.D.E. colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară.

Mai multe informații despre AGDE sunt disponibile pe site-ul web www.agde.ro .

Contact media: director@agde.ro, 0722755220.

Sursa foto: AGDE

