Patru persoane au murit în urma exploziei

Deflagrația, care s-a produs la etajele 5 și 6 ale blocului, a dus la moartea a patru femei și a distrus zeci de apartamente. După explozia din Sectorul 5, blocul din Rahova a fost expertizat. Potrivit unui raport al Inspectoratului de Stat în Construcții, experții au luat decizia de a demola ultimele etaje ale blocului, începând de la etajul 5, locul unde s-a produs explozia.

Procesul de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova a fost unul extrem de anevoios, marcat de mai multe licitații succesive care au prelungit calvarul locatarilor evacuați, neparticipând nicio firmă.

Ciprian Ciucu a semnat contractul de punere în siguranță a blocului

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat, pe 8 mai, că firma Apolodor a acceptat acest contract.

„După mai multe încercări de a-l atribui, am semnat, în sfârșit, contractul de punere în siguranță a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentați contractorului, vom discuta calendarul intervenției, și după ce mă voi lămuri și lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situația și ceea ce urmează”, a transmis primarul general al Capitalei, pe Facebook.

El a explicat și de ce nu au fost contractate lucrările mai devreme: „Principalul motiv pentru care nu am reușit să contractăm lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenției: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor. Mulțumesc companiei Apolodor pentru că, într-un final, a acceptat și asumat acest contract”.

