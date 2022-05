Always donează 42.000 de absorbante pentru femeile defavorizate, beneficiare ale Asociației Pe Stop

La nivel global, peste 500 de milioane de femei și fete nu au acces la produse de igienă menstruală.[1] Acest lucru reprezintă 25% din totalul persoanelor care menstruează. Pentru femeile din mediile defavorizate perioada ciclului menstrual este cu atât mai grea cu cât nu au posibilitatea să își achiziționeze produse de igienă intimă. În România, peste 1 milion de persoane se luptă cu sărăcia menstruală, dintre care peste 350.000 sunt adolescente.[2] Acest lucru este un obstacol suplimentar în viața lor și le poate pune în pericol chiar sănătatea.

Pentru a le veni în ajutor, Always s-a alăturat inițiativei demarate de Asociația Pe Stop și a donat necesarul de aborbante pentru o perioadă de 7 luni. Astfel, femeile din mediile defavorizate vor avea acces la produse de igienă, atât de necesare pe perioada ciclului menstrual.

„Ne bucurăm că prin intermediul acestui parteneriat reușim să aducem un strop de bucurie beneficiarelor Asociației Pe Stop. Misiunea Always este de a veni în sprijinul comunităților, de a încuraja egalitatea și incluziunea. Credem că avem responsabilitatea de a face lumea mai bună și încurajăm pe toată lumea să se alăture acestei inițiative și să doneze”, menționează Romaniuc Simina, brand manager Always România.

Asociația Pe Stop ajută aproximativ 400 de beneficiare din București și zonele rurale în fiecare lună prin distribuirea de produse esențiale de igienă menstruală. În plus, organizează ocazional cursuri de igienă, astfel încât să ofere acces femeilor la produse și informații adecvate pentru igiena menstruală.

„Parteneriatul cu Always ne ajută să ne ținem promisiunea față de beneficiarele noastre, de a le fi alături lună de lună, pentru că și menstruația apare lunar. Fetele și femeile cu care lucrăm trăiesc în condiții extrem de grele, adesea fără apă curentă sau electricitate, iar menstruația este pentru ele un obstacol în plus în calea unei vieți demne – nu au acces la produsele de care au nevoie pentru a se îngriji în demnitate și cu siguranță. Produsele Always sunt de cea mai bună calitate și ne bucurăm că, pentru următoarele luni, le vom putea furniza neîntrerupt celor vulnerabile”, a declarat Irina Vasilescu, președinta Asociației Pe Stop.

Misiunea Always constă în susținerea încrederii în sine a femeilor, iar prin parteneriatul cu Asociația Pe Stop își propune să fie alături de femeile din mediile defavorizate, oferindu-le minimumul necesar de absorbante pentru o igienă corespunzătoare.

„Primesc pachete de mai mult timp. Și ne sunt de folos mie și fetiței mele, pentru că sunt strictul nostru necesar, pentru igiena noastră ca femei, ca fete. Absorbantele noi (Always) au fost super bune!”, este comentariul Loredanei C., Rahova, beneficiară în cadrul asociației.

Despre Pe Stop

Asociația Pe Stop s-a înființat în anul 2018 și a început ca o inițiativă de sprijin a femeilor defavorizate din Gara de Nord. Ulterior, Asociația și-a extins serviciile de sprijin și până în prezent a reușit să aibă o bază de date de aproximativ 400 de beneficiare pentru care distribuie lunar pachete gratuite cu produse de igienă menstruală, organizează cursuri de igienă și face demersuri pentru ca legea să faciliteze accesul celor vulnerabile la aceste produse de bază. Aflați mai multe la https://pestop.org/

Despre Always

Always®, lider mondial în domeniul produselor de îngrijire intimă pentru femei, oferă o gamă variată de absorbante concepute pentru a corespunde oricărui tip de corp, flux de menstruație şi oricărei preferințe. Gama de produse Always include Always Ultra, Always Platinum, Always Cotton Protection, Always Liners. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.youtil.ro/

Despre Procter&Gamble

P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® și Whisper®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați https://www.pg.com pentru cele mai recente noutăți şi informații suplimentare despre P&G şi brandurile sale.

