De multe ori, aceste schimbări sunt puse pe seama oboselii sezoniere, însă în realitate ele pot masca dezechilibre mai profunde, precum disfuncții tiroidiene, carențe nutriționale sau tulburări metabolice. Studiile arată că în sezonul rece nivelul de activitate fizică scade semnificativ, iar metabolismul bazal poate suferi variații importante. Conform datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, reducerea expunerii la lumină naturală și lipsa mișcării influențează secreția hormonilor implicați în reglarea energiei și a ritmului somn–veghe.

Analizele de sânge efectuate la timp pot evidenția aceste modificări înainte ca ele să se cronicizeze, oferindu-ți posibilitatea de a interveni preventiv și eficient.

Așadar, ce analize sunt recomandate pacienților pe perioada iernii?

Analizele de sânge de bază

Hemoleucograma completă este una dintre cele mai accesibile și relevante analize medicale in Alexandria la SmartMedical, recomandată în sezonul rece, când imunitatea scade. Aceasta furnizează date relevante despre globulele roșii, globulele albe și trombocite, componente esențiale ale sângelui, al căror echilibru corect are un impact direct asupra stării generale de sănătate a organismului.

În perioada iernii, hemoleucograma poate indica modul în care sistemul imunitar răspunde la agresiunile externe. Un număr scăzut de globule albe poate semnala o imunitate scăzută, în timp ce valorile crescute pot indica prezența unei infecții, chiar și atunci când simptomele sunt minime sau absente. Pe de altă parte, anemia — frecvent agravată în sezonul rece din cauza unei alimentații dezechilibrate — este ușor de depistat prin această analiză și poate explica senzația persistentă de oboseală, amețeala sau dificultățile de concentrare.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, deficitul de fier și anemia feriprivă sunt mai frecvente în lunile de iarnă, în special în rândul femeilor și al vârstnicilor. Identificarea precoce a acestor probleme prin analize de rutină contribuie la prevenirea complicațiilor pe termen lung și la menținerea calității vieții.

Vitamina D

Expunerea redusă la soare în sezonul rece limitează capacitatea organismului de a sintetiza vitamina D, un nutrient esențial pentru sănătatea osoasă, musculară și imunitară. Analiza nivelului seric de vitamina D oferă o imagine clară asupra acestui deficit, mult mai frecvent decât se crede.

Statisticile arată că peste 60% din populația europeană prezintă valori suboptime ale vitaminei D în lunile de iarnă. Deficitul este asociat cu un risc crescut de infecții respiratorii, slăbiciune musculară, recuperare lentă după efort, dar și cu tulburări de dispoziție, inclusiv stări de apatie sau depresie sezonieră. Monitorizarea nivelului de vitamina D permite corectarea timpurie prin suplimentare adecvată, sub supraveghere medicală.

Funcția tiroidiană

Senzația constantă de frig, oboseala inexplicabilă sau creșterea în greutate pot avea o explicație hormonală. Glanda tiroidă joacă un rol central în reglarea metabolismului și a temperaturii corporale, iar disfuncțiile tiroidiene devin adesea mai evidente în sezonul rece.

Analizele TSH, FT4 și FT3 sunt esențiale pentru evaluarea corectă a funcției tiroidiene. Hipotiroidismul, caracterizat prin producția insuficientă de hormoni tiroidieni, este frecvent diagnosticat în lunile de iarnă, când simptomele se accentuează. Pielea uscată, intoleranța la frig, constipația și scăderea nivelului de energie sunt semnale de alarmă care nu ar trebui ignorate și care pot fi clarificate prin analize de laborator.

Glicemia și profilul lipidic

Sezonul rece este adesea asociat cu mese mai consistente, bogate în grăsimi și zaharuri, menite să ofere confort și energie. Combinată cu un nivel scăzut de activitate fizică, această alimentație poate influența rapid valorile glicemiei și ale colesterolului.

Analizele care evaluează metabolismul glucidic și lipidic sunt esențiale pentru identificarea riscurilor metabolice și cardiovasculare. Valorile crescute ale colesterolului LDL sau ale trigliceridelor pot rămâne neobservate luni întregi în absența analizelor, crescând semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Un raport publicat de European Society of Cardiology arată că evenimentele cardiovasculare sunt mai frecvente în sezonul rece, parțial din cauza acestor dezechilibre metabolice accentuate de stilul de viață specific iernii.

Markerii inflamatori

Proteina C reactivă și alți markeri inflamatori sunt adesea omişi din analizele de rutină, însă pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate. Valorile crescute pot indica prezența unei inflamații sau a unei infecții chiar și în lipsa simptomelor evidente.

Răcelile netratate corespunzător, infecțiile dentare sau afecțiunile articulare pot menține un nivel inflamator crescut în organism, contribuind la apariția oboselii cronice și a scăderii imunității. Monitorizarea markerilor inflamatori în sezonul rece ajută la identificarea acestor probleme „tăcute” și la inițierea unui tratament adecvat înainte ca ele să afecteze semnificativ starea de sănătate.

Asadar, in sezonul rece, organismul este supus unor solicitări suplimentare, iar multe dezechilibre pot evolua silențios, fără simptome evidente. Efectuarea periodică a analizelor de sânge permite identificarea timpurie a acestor modificări și oferă posibilitatea de a interveni înainte ca ele să afecteze semnificativ starea de sănătate. Monitorizarea atentă, alături de recomandarea medicului, reprezintă pasul corect în menținerea echilibrului și a unei stări generale bune pe tot parcursul iernii.

Sursa foto: freepik.com

