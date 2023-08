Analogue Festival, ultimul mare festival al verii 2023: trei zile de muzică și evadare în natură

Pe Platoul Făget de lângă Mioveni, la circa 15 km de Pitești, timp de trei zile veți avea ocazia unei aventuri unice: concerte live susținute de 18 artiști români și internaționali, cu un mix extrem de divers de genuri și stiluri muzicale, marcate de două evenimente unice: aniversarea a 30 de ani de existență a B.U.G. Mafia, trupa care practic a fondat hip hop-ul românesc, și show-ul Rockadelia, adus pe scenă de Delia.

Pe cele două scene ale festivalului vor mai urca John Newman, Selah Sue, Subcarpați, Tinie Tempah, Asian Dub Foundation, IAN, Kadebostany, Spike, Șatra B.E.N.Z., Vița de Vie, Byron, HVNDS, IDK, R.O.A., The Mono Jacks și Valeria Stoica. „Love Me Again”, „Written in the Stars”, „Castle in the Snow” și multe alte hituri se vor auzi în fața unui public care se așteaptă să depășească, la această ediție a festivalului, 30.000 de persoane.

Muzică, experiențe, jocuri și aventură pe 7,5 hectare de verdeață

Ajuns în acest an la a doua ediție, după cea din 2022, Analogue Festival înseamnă un vibe special, unic, o aventură a experiențelor senzoriale care transformă conceptul de festival în ocazia unei escapade relaxante în mijlocul naturii, într-un spațiu natural ce se întinde pe 7,5 hectare și se continuă, pentru cei ce vor să exploreze mai departe zona, pe alte circa 40 de hectare de coline împădurite și poteci ce pot fi străbătute la pas. Niciun alt festival din România nu are la dispoziție un spațiu atât de generos ca dimensiuni și bogăție naturală, ce poate fi explorat participanții de toate vârstele.

La Analogue Festival vei avea parte de experiențe noi și unice – unele extreme (ridicări cu balonul de aer cald), altele educaționale sau de entertainment. Analogue Festival oferă câte ceva pentru toți cei care vor ajunge pe Platoul Făget: alternative muzicale diverse (rock, metal, indie, hip hop, electro-pop sau soul), ateliere de creație, board games gigantice, dar și experiențe gastronomice variate.

„Analogue înseamnă un concept de eveniment artistic unic pentru România, mai aproape de ce se întâmplă la Sziget, în Ungaria, decât de formula standard de festival muzical”, spune Alin Călinescu, managerul festivalului. „Analogue Festival a fost de la început gândit pentru a pune în valoare atuurile unice ale parcului Făget, un spațiu natural extrem de frumos, bogat și generos, unde își pot găsi ușor locul atât scenele de concert cât și locurile de relaxare sau micile evadări în natură pe potecile de sub umbra copacilor.

Suntem încântați că putem aduce în fața publicului din România nu doar evenimente unice – concertul cu care B.U.G. Mafia, fondatorii hip hop-ului românesc, își vor aniversa 30 de ani de la înființare, conceptul Rockadelia, reprezentațiile unor artiști ca John Newman, Tinie Tempah, Kadebostany sau Selah Sue -, ci și o ofertă extrem de diversă de alternative de petrecere a timpului liber. Toate acestea se vor întâmpla într-un cadru natural cum nu veți întâlni la niciun alt festival muzical din România”.

Analogue este, așadar, un festival „analogic”, pentru cei care doresc să scape pentru câteva zile de stresul și agitația din oraș pentru a evada în mijlocul naturii și a se bucura de muzică, distracție sau, după caz, de relaxare la răcoare și umbră. „Suntem convinși că la Analogue Festival veți avea ocazia de a strânge niște amintiri extrem de frumoase pentru toată viața”, completează Alin Călinescu, managerul Analogue Festival.

Vânătoare de comori pe Platoul Făget, în preziua festivalului

Toți cei interesați să ajungă la Analogue Festival sunt invitați și la un „treasure hunt” (vânătoare de comori) care va avea loc în preziua festivalului, pe 24 august. Echipele participante, cel puțin opt la număr, vor fi desemnate prin tragere la sorți pe data de 18 august și vor pleca în aventură joi, 24 august 2023, la ora 14.00, din Piața Primăriei Pitești.

Pentru a ajunge la destinația finală, toate echipele trebuie să ajungă la patru repere de pe traseu. Pentru a primi indiciul care trimite către următorul reper, echipele vor trebui să depășească o provocare. Echipa care ajunge prima la ultimul reper cu toate provocările încheiate va fi desemnată câștigătoare.

Primele trei echipe care ajung la ultimul reper de pe traseu cu toate provocările realizate vor fi premiate de către sponsori, iar restul echipelor vor primi câte un premiu din partea organizatorilor.

Muzică, aventuri, experiențe, dar și… gastronomie

La ediția din acest an, pe lângă muzică, jocuri și experiențe, festivalul are și o componentă gastronomică. „Cumva, era necesar, având în vedere că orașul cel mai apropiat este Mioveniul, la circa 5 km”, spune Alin Călinescu. „Am dorit să întrerupem măcar un pic conexiunea asta cvasipermanentă, senzația de a fi tot timpul «în priză» pe care ți-o dă viața în era digitală. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să ne privăm de bucurii precum o pizza fierbinte, de exemplu”.

La Analogue Festival, în mijlocul naturii, cei prezenți vor avea ocazia de a se bucura de o gamă largă de opțiuni alimentare, de la pizza, street food, mâncare mexicană, vafe, clătite, mâncare sârbească, înghețată, cafea, popcorn și nachos.

Programul concertelor Analogue Festival, pe zile

25 august

John Newman, Delia – Rockadelia, Vița de vie, Byron, The Mono Jacks, HVNDS

26 august

B.U.G. Mafia, Tinie Tempah, Kadebostany, IAN, Șatra B.E.N.Z., IDK

27 august

Subcarpați, Selah Sue, Asian Dub Foundation, Spike, R.O.A., Valeria Stoica

Bilete pe zile, dar și abonamente găsiți pe platformele iabilet.ro, bilete.ro și analogue.ro.

Ediția 2023 a Analogue Festival este organizată de Centrul Cultural din Mioveni, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al orașului Mioveni, în perioada 25-27 august, pe platoul Făget din Mioveni.

Title Partner: George, primul banking inteligent, powered by BCR

Major Partner: Pepsi

Strategic Partner: Sigillum Moldaviae; Aldestar Top Transport

Sponsori: Delta Invest, Ursus, Vectrum Solutions, Haulotte, Red Bull, CIPCOS Mar Complex, Aperol Spritz, Tanqueray

Parteneri: Cinema Trivale, Vivo, Supernova, Decathlon, Happy Cinema, Florărie TAJ – The secret garden, Cofetăria Maison Alex

