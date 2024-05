Printre ei a fost Naama Weinberg, al cărei văr, Itai Svirsky, a fost răpit în timpul atacului Hamas din 7 octombrie asupra orașelor israeliene și care, potrivit autorităților israeliene, a fost ucis în captivitate. Într-un discurs, ea a făcut referire la un videoclip făcut public de Hamas sâmbătă, susținând că un alt captiv israelian a murit.

„În curând, chiar și cei care au reușit să supraviețuiască atât de mult timp nu vor mai fi printre cei vii. Trebuie să fie salvați acum”, a spus Weinberg.

Unii protestatari au blocat o autostradă principală din oraș, înainte de a fi dispersați de poliție, care a folosit tunuri cu apă pentru a îndepărta mulțimea. Cel puțin trei persoane au fost arestate.

Proteste au fost organizate la Ierusalim, Tel Aviv, Haifa, Rehovot, Cezareea, conform presei israeliene, citată de agenția Anadolu. Mii de israelieni au protestat în Piața Kaplan din Tel Aviv, cerând ca guvernul să negocieze cât mai repede un acord de schimb de prizonieri și să organizeze alegeri anticipate, a relatat ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Aproximativ 2.000 de manifestanți s-au adunat în fața reședinței premierului israelian Benjamin Netanyahu din Cezareea pentru a organiza o slujbă de comemorare a victimelor atacului din 7 octombrie, a precizat cotidianul citat.

Oamenii au scandat împotriva polițiștilor, acuzându-i că acționează la ordinul ministrului de extremă-dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir.

Atacul Hamas din 7 octombrie a declanșat războiul devastator din Gaza, care durează de aproape șapte luni.

