Joi s-a aflat că Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit după 3 ani de relație. Prezent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, tânărul antreprenor a declarat că viața merge înainte, indiferent de orice, sugerând că există momente grele în relația lor care i-au condus la această decizie inevitabilă.

„Ioana cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întrebi pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice! Noi suntem apropiați, foarte apropiați! Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte, cu bune și cu rele”, a spus Sebastian Dobrincu în emisiunea „La Măruță”.

Ioana Ignat: „Lucrez de vreo patru sau cinci ani la albumul ăsta”

La doar o zi distanță, Ioana Ignat a apărut în aceeași emisiune, însă nu pentru a face dezvăluiri despre viața ei personală, ci pentru a-și promova albumul de muzică ce îi poartă numele. „Vor mai fi 5 piese, momentan am lansat doar 18, lucrez de vreo patru sau cinci ani la albumul ăsta pentru că nu am plecat cu gândul să fac un album, s-au adunat în sute de ore de studio.

Majoritatea pieselor sunt compuse de mine, dar am colaborat și cu alți scriitori foarte talentați. (…) Printre preferatele mele este piesa O poveste de iubire și a fost inspirată, eu cu colegii mei ne-am gândit la doi oameni care îmbătrânesc împreună. M-am vizualizat și pe mine acolo, dar mai sunt și piese care nu sunt inspirate chiar din viața mea”, a declarat ea.

Referitor la sărbătorile de Paște, Ioana Ignat a spus că le-a petrecut cu familia, fără să rostească și numele lui Sebastian Dobrincu. „De Paște am fost acasă, am încercat să împac pe toată lumea, dar e greu în trei zile, am stat un pic și cu familia de aici, și cu familia de la Botoșani. Am fost pe drumuri, am împăcat pe toată lumea”.

Întrebată apoi de Cătălin Măruță dacă ea e împăcată, Ioana Ignat a spus că da. „Și tu ești împăcată?”, a zis prezentatorul, iar ea a răspuns: „Da, sunt foarte bine, sunt binecuvântată și se întâmplă lucruri extraordinare în viața mea”.

Ce spunea Sebastian Dobrincu despre o căsătorie cu Ioana Ignat

În urmă cu un an, Sebastian Dobrincu făcea declarații despre o posibilă căsătorie cu Ioana Ignat. Invitați atunci la Pro TV, cei doi au făcut declarații despre povestea lor de dragoste.

Cătălin Măruță nu a ezitat și i-a întrebat pe cei doi despre nuntă. Sebastian Dobrincu a recunoscut că a purtat discuții despre căsătorie cu Ioana Ignat, însă spunea că sunt prea tineri ca să facă acest pas. „Casă de piatră lui Smiley și Ginei Pistol! Îți dai seama că ne-am gândit la căsătorie, dar o să vină la timpul ei.

Nu ne oficializează un document, ci iubirea. Mi se pare că azi e mai mult o formalitate. Eu mă văd părinte, Ioana se vede mamă, dar avem doar 24 de ani”, a spus tânărul antreprenor.

