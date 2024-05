„Survivor All Stars” continuă la Pro TV cu noi ediții în fiecare săptămână. Atât prezentatorul, cât și concurenții s-au întors în România, dar vor reveni în Republica Dominicană în curând, la marea finală a emisiunii, care va fi difuzată live.

Aflat în țară, Daniel Pavel a plecat de curând într-o călătorie, fără Ana, viitoarea lui soție, care e în toi cu pregătirile pentru nunta lor care va avea loc în curând. „Națiune Survivor, Încep acest jurnal electronic, din nou, departe de casă, dar acum dintr-un loc atipic, unul pentru suflet și pentru încărcare a bateriilor.

În urmă cu doar câteva zile, m-am urcat la volan, am lăsat-o pe Ana să se ocupe singurică (doar pentru puțin timp) de toate pregătirile pentru nuntă și am plecat departe de oraș, de confort și de tot ceea ce îmi pune viața la dispoziție. Vă sună cunoscut, nu?

Da, uneori, pentru mine, regenerarea nu înseamnă mai mult confort, ci mai puțin, mai multă muncă pentru a-mi obține hrana, căldura și cele necesare. Iar asta am ocazia să fac acum, fără să stau departe de voi (online…) sau de show-ul care ne ține pe toți lipiți de ecrane, de trei ori pe săptămână”, a explicat prezentatorul în jurnalul său exclusiv pentru Libertatea.

Daniel Pavel despre concurenții de la „Survivor All Stars”: „Au mai rămas doar câțiva, aceia care poate și-au dorit mai mult”

A făcut dezvăluiri și despre situația concurenților rămași la „Survivor All Stars”, după eliminarea Ștefaniei Stănilă. „Da, da, ați citit corect, s-a încheiat etapa cu numărul șaptesprezece, adică mai bine de patru luni de când cei mai buni dintre cei mai buni au pornit, odată cu fluierul de start, în aventura vieții lor, în sezonul suprem.

Au mai rămas doar câțiva, aceia care poate și-au dorit mai mult, care și-au conservat altfel puterile și care au depășit orice barieră sau provocare. Sunt mândru de fiecare dintre ei, în mod egal și cred că sunt un norocos al sorții că am ocazia să-i văd în fața ochilor, să-i cunosc și să le văd evoluția. În ultimele zile, am citit în mesajele și comentariile voastre toate sentimentele contradictorii pe care le-ați trăit.

Știu, poate nu a fost ușor să acceptați că Survivor înseamnă surprize, înseamnă twist-uri, înseamnă să te adaptezi la orice apare! În urmă cu patru ediții, am anunțat că oricine va pierde, va merge în Exil și va primi o șansă de reintegrare. Iată că a venit și Zanni a profitat de ea, a eliminat-o pe sora lui din competiție și a reușit să treacă și această barieră. Sunt om, m-am emoționat și la revenirea lui, dar și plecarea Ștefaniei, o campioană a României care a demonstrat ce munte de energie este în acel om aparent mic și firav”.

Daniel Pavel: „Am petrecut câteva zile superbe și liniștitoare în familie”

Referitor la sărbătoarea de Paște, prezentatorul a stat alături de familia sa, a mers chiar și la biserică. „A fost o săptămână în care am luat cu toții Lumină și am purtat-o din lumânare în suflet, iar asta s-a întâmpla și-n competiție. Înainte de plecarea mea despre care vă scriam anterior și despre care puteți afla detalii pe paginile mele de social media, am petrecut câteva zile superbe și liniștitoare în familie, ceea ce vă doresc și vouă”, a scris el.

„După șapte ani, am fost acasă de Paște! Mi se pare ciudat și să scriu asta, dar sufletul meu a zâmbit mai mult ca niciodată! Gata, mă opresc! Vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ne suntem! Ne vedem marți, miercuri și joi, de la 21:30”, a încheiat Daniel Pavel.

