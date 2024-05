În urmă cu mai bine de un an, Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a achiziționat o casă care depășește prețul de 300.000 de euro. Într-un interviu, ea a și dezvăluit motivul pentru care a părăsit România și acum locuiește acolo: să îi ofere fiicei sale un viitor mai bun.

Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai pentru fiica ei

În Dubai, Brigitte Pastramă a înscris-o pe fiica Sara, care are 16 ani, la una dintre cele mai bune școli, unde școlarizarea costă 12.000 de euro pe an. Spune că adolescenta are rezultate bune până acum. „Sara se descurcă foarte bine aici la școală, are deja două diplome de performanță, iar acum se află în perioada examenelor.

Sper să le treacă cu bine! Este în clasa a 10-a, la una dintre cele mai bune școli din Dubai, este cotată cea mai bună. Școala aici este 12.000 de euro pe an. Este aceeași sumă pe care o plăteam în România, în București.

Depinde de școală… British-ul este 20.000 de euro în București. Nu știu cât este Cambridge-ul. Aici mai plătesc, în afară de cei 12.000 de euro, autobuzul pentru întoarcerea de la școală, că de dus o duc eu la școală.”, a declarat pentru Playtech Brigitte Pastramă, care e în continuare strâns legată de România, unde are un local de evenimente pentru copii.

Cât de importantă e Sara pentru Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai pentru Sara, vedeta nu era de acord cu anturajul pe care îl avea tânăra în România. „Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea asta, să știi că nu ajunge doar să vrei, sunt niște sacrificii. În primul rând, trebuie să renunți la viața socială pe care o ai, pentru că eu în momentul în care mi-am făcut actele acolo nu am mai putut să ies atât timp din țară.

Eu nu m-am mai întors și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că nu am putut. Am spus că a trebuit să fac schimbarea asta pentru că nu a fost OK. Adică nu mi-a plăcut cum se îndrepta nici anturajul (n.r. – fiicei sale), nici nimic și am zis că nu vreau să trec de două ori prin asta.

Dacă am dat o dată cu capul și nu am luat atunci inițiativa și poate în loc să stau mai mult cu copiii am stat poate cu Ilie (n.r. – Ilie Năstase)”, a mărturisit în ianuarie Brigitte Pastramă, în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Totodată, vedeta a mai precizat cât de importantă e Sara pentru ea. „Eu am fost, acum un an și jumătate, bolnavă. La spital, unica persoana care a venit și m-a vizitat a fost Sara și mi-am dat seama că pentru mine, copiii mei sunt comoara mea. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să fac o schimbare. (…)

Decât să-mi iau o geantă, mai bine fac un efort și îi plătesc copilului o școală și copilul ăsta ajunge undeva, că este la vârsta la care ea nu realizează ce face bine pentru ea. Am renunțat la viața mea socială, aveam aici prieteni, aveam o casă”, a adăugat ea.

