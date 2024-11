În pragul alegerilor prezidențiale, contextul politic al României este mai complicat decât oricând. Figuri importante din sfera academică, socială și culturală au ieșit în față pentru a face apel la votul util, îndemnând românii să susțină candidatura lui Nicolae Ciucă. Intelectuali de marcă precum Adrian Papahagi, Radu Preda, Teodor Baconschi și Leon Dănăilă au evidențiat, în luările lor publice, pericolul unui tur doi dominat de George Simion și Marcel Ciolacu și riscurile pe care o asemenea configurație le-ar aduce României.

Pericolul este clar: George Simion, protejat de PSD, are șanse să ajungă nu doar în turul doi, ci chiar să câștige, într-un scenariu similar celui care a dus la Brexit. Așa cum David Cameron a pierdut controlul asupra „monstrului” pe care l-a creat, Marcel Ciolacu riscă să asiste la creșterea necontrolată a AUR, care amenință să devină o forță politică dominantă în România.

Adrian Papahagi avertizează că Simion este doar „falanga extremistă” a sistemului, o creație a celor mai corupte structuri politice, care riscă să scoată România din drumul său european:

„Un risc mortal se profilează: România condusă timp de 4-5 ani de hoțomanii din PSD sprijiniți de interlopii, golanii, putiniștii, fixomanii și vechii securiști din AUR. PSD + AUR/SOS etc. pot face majoritate. Cu un președinte PSD, vom avea cea mai sinistră conjunctură posibilă. Cu președinte AUR nici nu vreau să mă gândesc.”

Reputatul intelectual și-a exprimat în mai multe rânduri opțiunea clară pentru candidatul liberal: „Ciucă este apreciat de americani, fiindcă a luptat cot la cot cu ei (americanii nu-și uită niciodată aliații militari la greu).” ”

„Ce Simion mimează, Ciucă e: patriot și credincios. Ce Lasconi nu are, Ciucă are: Lasconi a condus 4 ani un oraș neînsemnat, Ciucă a condus totuși armata țării și un guvern. Ce Geoană a obținut prin numiri securisto-politice (ambasada la Washington și strapontina la NATO) Ciucă a validat în câmpuri de operațiuni: chiar dacă nu va fi fost mare erou, nimeni nu poate nega că a fost acolo, sub gloanțe.”

„Ciucă poate intra imediat și competent în funcție. E clar pe Ucraina, ferm anti-Rusia, imediat funcțional în PPE și UE, apreciat la Washington, cunoscut și respectat de administrația centrală și locală din țară, ca fost premier.”

La rândul său, Teodor Baconschi, una dintre personalitățile de marcă ale elitei intelectuale, avertizează asupra efectelor pe care le poate avea pentru România o finală prezidențială Ciolacu-Simion: „Duminică, 24 noiembrie, mai putem îndrepta ceva. După, Dacă nu-i vom sprijini suficient, atunci „finala” PSD-AUR (și alianța lor ulterioară) vor deveni inevitabile, cu urmări de toată jena pentru România și resturile sale agonice de libertate democratică.

„…vom țipa degeaba și vom consuma ani întregi de confuzie, frustrare și pumn în gură.” În viziunea lui Teodor Baconschi: „Nicolae Ciucă înțelege să apere ordinea actuală, bazată pe pax americana (și pe o UE puternică).”

De asemenea, Leon Dănăilă subliniază importanța alegerii unui lider capabil, cu experiență dovedită: „Consider că singura noastră opțiune viabilă în acest context complicat, atât intern, cât și global, este generalul Nicolae Ciucă.

În fața acestei amenințări, liderii de opinie îndeamnă românii să își unească forțele și să voteze rațional. Adrian Papahagi sintetizează perfect esența votului util:

„Bun, votul util împotriva PSD și AUR e așadar Ciucă, nu Lasconi. Cu războiul în coaste, nu votezi pe cineva total nepregătit sau nepotrivit. Ciucă poate intra imediat și competent în funcție. E clar pe Ucraina, ferm anti-Rusia, imediat funcțional în PPE și UE, apreciat la Washington.”

La rândul său, Radu Preda subliniază calitățile umane și profesionale ale lui Nicolae Ciucă:

„Nicolae Ciucă este o reală șansă pentru PNL și pentru România. De ce? Înainte de toate, este o persoană onestă, cinstită, fără pletoră.”

”…dacă tot avem războiul la ușă, acum sau peste un deceniu, cred ferm că un asemenea om de stat este fix ce ne trebuie. Nu altul. Nici alta. Duritatea epocii pe care o trăim fără să o și înțelegem cere alte profile. Iar el, personal, mi se pare ceea ce trebuie.”

În aceste alegeri, votul nu este doar despre candidați, ci despre direcția pe care o va lua România. Nicolae Ciucă reprezintă singura soluție pentru a preveni un dezastru electoral și politic: intrarea lui George Simion în turul doi sau, mai rău, preluarea președinției de către un lider extremist.

Pe 24 noiembrie, românii sunt chemați să voteze pentru viitorul lor. Alegerea este între stabilitate și haos, între un drum european și izolare. Nicolae Ciucă este singura opțiune rațională pentru cei care vor o Românie sigură, stabilă și europeană.

