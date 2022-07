Însă, după doi ani de pauză, organizatorii au pregătit un weekend memorabil pentru toți cei care au așteptat cu sufletul la gură reîntoarcerea festivalului în Piața Mare din Sibiu. ARTmania 2022 marchează aniversarea a 15 ani de la prima ediție a festivalului și are loc între 22-24 iulie.

Cine urcă pe scena ARTmania Festival 2022.

Printre numele iconice care vor păși pe scena festivalului din Sibiu se numără Mercyful Fate, Meshuggah, Transatlantic, Testament, Cult of Luna și My Dying Bride. Acestora li se alătură o suită de artiști și trupe care au reușit, la rândul lor, să-și pună amprenta pe cultura rock globală și să atragă comunități de mii de fani: Leprous, The Pineapple Thief, Stoned Jesus, The Vintage Caravan și trupele românești Bucovina, Taine și Dordeduh.

Monștrii sacri ai rock-ului internațional – Transatlantic și Mercyful Fate – concerte în premieră în România

Ediția aniversară a Festivalului ARTmania aduce, pentru prima dată în România, super-grupul prog american Transatlantic, din care fac parte Mike Portnoy (ex-Dream Theater, tobe), Neal Morse (ex-Spocks Beard, voce, chitară, clape), Pete Trewavas (Marillion, chitară bas) și Roine Stolt (The Flower Kings, chitară).

Aflați în turneul de promovare al celui mai recent album, The Absolute Universe, trupa all-star a ales doar 5 orașe din Europa în care vor susține concerte anul acesta – iar Sibiu este prima oprire de pe itinerariul european al Transatlantic, în data de 22 iulie.

Lansat la începutul anului trecut, The Absolute Universe, un proiect despre care autorii înşişi susţin că este o abordare complet nouă, a fost conceput într-o perioadă de cel mult două săptămâni, în 2019, când cei patru muzicieni s-au întâlnit într-un studio în Suedia şi au schiţat conţinutul, iar apoi fiecare a mers la studioul personal de acasă şi şi-a înregistrat părţile.

A rezultat un album în două variante: o versiune „scurtă”, de 60 de minute, pe un singur disc, subtitrată The Breath Of Life, și versiunea extinsă – un dublu disc de 90 de minute – numită Forevermore. Fiecare dintre cele două versiuni este o înregistrare de sine stătătoare, cu versuri, linii melodice și elemente de compoziție alternative.

O altă premieră pentru România o reprezintă prezența la festival a legendarei trupe Mercyful Fate, a cărei influență se regăsește, fără îndoială, în muzica celor mai grele nume din rock-ul contemporan, precum Metallica, Exodus sau Kreator.



Mercyful Fate, creație a iconicului King Diamond, au atras aprecierea fanilor din întreaga lume şi au devenit pionierii unora dintre abordările des întâlnite ulterior în zona black metal – de la versuri, la fețele pictate şi până la estetica teatrală care învăluie show-urile acestui gen muzical. După un hiatus de mai bine de 10 ani, Mercyful Fate revin în forță, iar pe 24 iulie vor aduce energia legendară care i-a consacrat și în fața fanilor ARTmania, pentru prima dată în România.

Trupa-cult suedeză, Meshuggah, revine în România după 10 ani de la primul concert.

Meshuggah, nume iconic al scenei internaționale de metal și una dintre zece cele mai importante formații de hard rock și heavy metal potrivit Rolling Stone Magazine, revine în România cu un show inedit, în a doua zi de ARTmania Festival 2022.

Grupul a atras atenţia industriei și a publicului de heavy metal încă de la albumul de debut, omonim, lansat în 1989, prin compoziţiile poliritmice complexe, timbrul sonic inconfundabil şi mixul neobişnuit de genuri care îmbină elemente de math rock sau tech death pe care le combină cu ritmuri de free jazz şi cu duritatea thrash metal-ului.

Pentru Meshuggah, adevărata faimă a venit însă cu Destroy, Erase, Improve (1995) și Chaosphere (1998), albume care i-au propulsat în circuitul marilor turnee internaționale, urmând ca albumul Nothing (2002) să se vândă în peste 110.000 de copii numai în Statele Unite ale Americii. Cu fiecare material lansat trupa a reușit să surprindă fanii și criticii muzicali deopotrivă – Catch Thirtythree (2005) a uimit publicul cu melodiile ce formează o „uni-piesă” în sine, care solicită concentrarea, răbdarea și atenția la detalii timp de 47 de minute, în timp ce Koloss (2012) a ajuns în top 20 în Billboard 200, iar The Violent Sleep of Reason (2016) a repetat această performanță.

După exact zece ani de la primul lor show din România, suedezii de la Meshuggah vor concerta pe 23 iulie pe scena din Piața Mare a Sibiului, spre încântarea publicului ARTmania, care a așteptat acest moment de un deceniu.

Toboșarii-zei ai metal-ului contemporan vin la ARTmania

Mike Portnoy (Transatlantic) este unul dintre cei mai populari și respectați bateriști. De-a lungul carierei sale de peste trei decenii, a obținut numeroase premii prin care i-a fost recunoscută contribuția de necontestat în industrie, inclusiv 26 de premii Modern Drummer, devenind astfel unul dintre cei mai tineri membri din prestigiosul în Hall Of Fame al publicației. De asemenea, în 2010, a obținut premiul Golden God pentru Cel mai bun toboșar oferit de Revolver Magazine și a fost numit Bateristul Anului de către Drum Magazine. Portnoy este cunoscut, în principal, datorită rolurilor sale de bandleader, cofondator, producător și toboșar al trupei de metal prog Dream Theater, din care a făcut parte până în 2010.

Tomas Haake (Meshuggah) s-a făcut remarcat prin abilitățile sale tehnice impresionante, iar stilul lui, caracterizat de folosirea intensă a poliritmurilor a devenit sinonim cu sound-ul trupei-gigant din care face parte, subgen cunoscut acum sub numele de „djent”. Haake a fost catalogat drept unul dintre cei mai buni toboșari ai tuturor timpurilor de către Rolling Stone Magazine.

Gavin Harrison (The Pineapple Thief) este unul dintre bateriștii prolifici din lumea rock-ului, care se poate lăuda cu un parcurs ce stârnește invidia și, în același timp, servește ca exemplu de excelență pentru generații întregi de toboșari. Istoricul lui Harrison este unul de-a dreptul impresionant, iar ultimii ani s-au dovedit a fi extrem de productivi pentru el, jonglând simultan cu „obligațiile” sale ca membru al trei trupe iconice: The Pineapple Thief, King Crimson și Porcupine Tree.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt disponibile pe artmaniafestival.ro și la operatorii acreditați. Toate abonamentele achiziționate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019-2021 rămân valabile pentru ediția din 2022 a acestui eveniment, fără modificări suplimentare de cost.

