Situația este cu atât mai gravă cu cât, de exemplu un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul sau unui lanț de magazine ajunge să fie subiect al IMCA de trei ori. IMCA nu ține cont nici măcar de situația tranzacțiilor între părți afiliate unde de exemplu un distribuitor vinde produse către o rețea de retail afiliată, grupul de firme ajungând să plătească taxa de două ori.

Măsură a dus deja la descurajarea investițiilor în economia românească și la scăderea competitivității firmelor românești în plan european pentru că un impozit calculat că procent din cifra de legături nu are nici o legătură directă cu rezultatul economic, sursă taxării.

Conținut susținut de AOAR.

Sursă: https://www.aoar.ro/arhiva/activitatea-aoar/imca/

Foto: AOAR

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE