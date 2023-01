Atenție la miturile despre slăbit! Ele vă pot afecta scăderea în greutate

Așadar, iată 4 dintre cele mai comune mituri despre pierderea în greutate, pe care ar trebui să le evitați în procesul de slăbire, pentru că ele v-ar putea sabota planul de slăbire și afecta sănătatea.

1. Puteți mânca orice doriți atât timp cât faceți sport

Acest mit are sens intuitiv și poate fi adevărat în cel mai strict sens al cuvântului, dar, din păcate, determină mult prea mulți oameni să ia decizii proaste în ceea ce privește dieta și exercițiile fizice. Există persoane care la finalul unui antrenament cardio intens în care au ars 500 de kcal, se răsplătesc cu o masă cu de 3 ori mai multe calorii. Așadar, este mult mai ușor să consumați calorii decât să le ardeți, iar majoritatea oamenilor subestimează cifrele în prima situație, în timp ce le supraestimează pe cele din urmă. Un antrenament viguros nu vă oferă carte albă pentru a mânca orice doriți, este doar o parte necesară a pierderii în greutate împreună cu o alimentație moderată și echilibrată.

2. Puteți viza grăsimea din anumite zone

Unele persoane își doresc extrem de tare să piardă grăsimea din anumite zone, cum ar fi coapsele sau abdomenul. În realitate, această direcționare nu este posibilă. Toate corpurile răspund diferit la pierderea în greutate și nu putem alege în ce zone grăsimea să dispară prima. Cu toate acestea, dacă pierderea în greutate este asociată cu exerciții fizice pentru a tonifia o anumită zonă, poate da impresia de pierdere în greutate mai specifică în regiunea respectivă.

3. Unele zaharuri sunt mai rele decât altele

Există un mit conform căruia zaharurile minim procesate, cum ar fi siropul de arțar sau mierea, sunt mai sănătoase decât zahărul alb. În realitate, corpul nostru procesează zahărul în același mod, indiferent de sursa acestuia. Intestinul reduce toate zaharurile în monozaharide. Toate tipurile de zahăr furnizează aproximativ 4 calorii pe gram. Mai importantă decât procesarea este cantitatea de zahăr din fiecare aliment.

4. Nu pot să slăbesc, am încercat toate dietele și nu reușesc!

Multe persoane care se confruntă cu kilogramele în plus și au eșuat în lupta, își asumă total această afirmație, deoarece convingerile noastre controlează fiecare mișcare pe care o facem. Când înțelegem cum să construim un sistem de credințe care să garanteze succesul, o credință care să le înlocuiască pe cele care ne controlează în prezent viața, vom deschide o ușă către o lume cu totul nouă.

Bazându-se pe combinația dintre calorii puține și conținut nutrițional complet și corect, dieta la care apelează acum și majoritatea românilor spulberă toate aceste mituri. Aceasta este Dieta de slăbit NUPO alternativa sigură și sănătoasă la dietele deja existente și oferă produse dietetice atât pentru cei care vor să slăbească cât și pentru cei care vor să își mențină o greutate stabilă. Este ajutorul principal în obținerea corpului pe care ți-l doriți, atingerea obiectivelor într-un mod sănătos și durabil și o stare de bine excelentă!

NUPO este o dietă extrem de versatilă ce poate fi urmată în diferite moduri, în funcție de preferințe și stil de viață. Pentru a slăbi rapid și în siguranță, puteți urma dieta minim 3 săptămâni (dieta poate fi urmată în mod continuu, între 3-8 săptămâni). La nevoie (suprapondere, obezitate), se poate face pauză 1-2 săptămâni și apoi dieta se poate relua pentru a continua procesul de slăbire.

Dieta țărilor scandinave este una dintre cele mai studiate diete VLCD* ( dieta cu conținut scăzut de calorii), cu o experiență de peste 40 de ani și peste 35 de studii științifice. Este dovedit a fi cea mai eficientă dietă în lupta cu kilogramele în plus, un program special conceput care se bazează pe formule alimentare care au scopul de a înlocui întreaga dietă zilnică.

Atent și continuu studiată, dieta certifică siguranța pentru sănătatea umană și eficiența în procesul de slăbire. Toate produsele din dieta NUPO sunt alimente cu o formulă echilibrată din punct de vedere nutrițional, ce asigură organismului toate vitaminele, mineralele, proteinele, grăsimile esențiale, fibrele și alți nutrienți de care acesta are nevoie. Sunt concepute pentru a înlocui alimentele convenționale pentru o perioadă și pentru a facilita pierderea optimă în greutate. Acest tip de alimente oferă un aport de energie controlat mai mic decât se poate obține cu un aport redus de alimente normale.

Produsele Nupo sunt împărțite în patru categorii: Dietă, One Meal ( O singură masă ), Gustări Proteice și Slim Boost. Produsele pot fi savurate separat sau pot fi combinate. Produsele Nupo sunt aprobate de EFSA și de toate Ministerele responsabile cu securitatea alimentară în țările în care se comercializează că aliment înlocuitor complet al dietei.

Dieta Nupo de Slăbit – asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de proteine, nutrienți, vitamine și minerale esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Nupo One Meal (Înlocuitorii de mese) – înlocuiesc comod, rapid și sănătos o masă. Pe lângă gustul foarte plăcut, din punct de vedere nutritiv înlocuitorii de mese One meal au o compoziție completă și corectă, fiind recomandați atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru menținerea greutății, dar și a unui stil de viață sănătos.

Gustări Proteice – au un conținut crescut de proteine și sunt recomandate ca gustare rapidă între mese sau ca o bună alternativă la snack-urile pline de calorii și cu un conținut nutritiv scăzut și dezechilibrat. Gustările sunt ideale pentru menținerea greutății sau pierderea kilogramelor în plus, dar și înainte și după antrenamentele sportive, datorită conținutului crescut în proteine.

Slim Boost – Acceleratori ai metabolismului, sunt suplimente alimentare naturale, care pot fi folosite în combinație cu produsele noastre Dieta Nupo și/sau Nupo One Meal, dar și pur și simplu că suplimente la mesele zilnice. Acest lucru vă asigură că planul de slăbire nu scapă de sub control în momentul în care aveți un stil de viață activ și cu tentații zilnice care vă poate împiedica în procesul de pierdere în greutate.

Dieta Nupo este o dietă de slăbit cu efecte pe termen lung! Inițial se pierd mai multe kilograme, care se mențin în timp pe o durată mult mai lungă decât la orice altă dietă, inclusiv la dietele hipocalorice. Acest lucru aduce un beneficiu psihologic considerabil. Pe lângă acestea, printre efectele benefice pe care dieta NUPO le are asupra sănătății se numără: reducerea și normalizearea hipertensiunii arteriale și hipertensiunii pulmonare; normalizarea glicemiei în diabetul zaharat de tip 2; scăderea concentrației acizilor grași din sânge (ex. trigliceride) și normalizarea nivelului colesterolului; scăderea riscului de boli cardiovasculare; scăderea riscul complicațiilor diabetului zaharat; scăderea riscului de cancer de colon și de sân; reducerea episoadelor de apnee în somn (sforăit); ameliorarea afecțiunilor osteo-articulare; normalizarea oxigenării sângelui.

Pentru menținerea greutății și/sau pentru scăderea în continuare în greutate, aveți multe alternative de dietă:

Dieta One Meal – Înlocuitori de masă One Meal (înlocuirea a două mese zilnice cu Nupo One Meal ajută în continuare la scăderea în greutate, iar înlocuirea unei singure mese cu Nupo One Meal ajută la menținerea greutății.

Dieta 5:2 (cinci zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 2 zile pe săptămână alimente clasice), care asigură în continuare scăderea în greutate;

Dieta 2:5 (2 zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 5 zile pe săptămână alimente clasice), care asigură atât slăbirea cât și menținerea greutății.

Produsele Nupo sunt certificate de către Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), înregistrate la Ministerul Sănătății, conțin ingrediente aprobate de OMS și sunt produse în UE. Dieta Nupo se supune Legislației Europene și Naționale: EU2017/1798 completare la EU 609/2013 privind dietele înlocuitoare complete de mese, foarte scăzute în calorii. Mai multe informații despre dieta Nupo pe https://nupo.com/ro/

Nupo este lider incontestabil în comercializarea produselor de dietă în țările scandinave cu o cotă de 85% și a vândut până în prezent peste 190 de milioane de mese înlocuitori de masă în întreaga lume. În fiecare zi, peste 22.000 de persoane recurg la înlocuitorii de masă Nupo pentru a înlocui dieta zilnică pentru a pierde în greutate și a ajunge să aibă un stil de viață sănătos. Nupo este comercializat în toată Europa, Australia și China. Produsele lor sunt fabricate exclusiv în țările scandinave și Belgia pentru a asigura o calitate și siguranță alimentară desăvârșite.

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dietă foarte scăzută în calorii (Max.: 800 Kcal/zi)

