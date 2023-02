Dacă deja iubești plimbările pe două roți, probabil că ai observat chiar tu o parte dintre beneficiile pentru sănătate ale ciclismului. Sau poate încerci, deocamdată, să descoperi noi argumente pentru a deveni biciclist sau biciclistă, caz în care informațiile de mai jos te vor ajuta să iei decizia potrivită.

Indiferent de situația în care te regăsești, cu siguranță te vor surprinde cel puțin câteva dintre următoarele descoperiri rezultate în urma cercetărilor medicale:

O inimă mai sănătoasă

Bolile cardiovasculare se numără printre cele mai comune cauze de deces din lume. S-a constatat însă că îmbunătățirea funcționării inimii reduce pericolul apariției bolilor cardiace. O inimă puternică și sănătoasă pompează eficient sângele în organism, ceea ce poate reduce frecvența cardiacă și riscul de hipertensiune arterială.

La persoanele care fac naveta zilnic cu bicicleta, riscul dezvoltării unor afecțiuni cardiovasculare este considerabil mai scăzut decât la persoanele care folosesc mașina sau chiar la cele care merg pe jos. Bineînțeles, ca în cazul oricărei activități fizice, și pedalatul trebuie să devină o constantă a vieții pentru a îmbunătăți sănătatea. Alege cu atenție o bicicletă de damă sau pentru bărbați, în funcție de înălțimea ta și de nevoile tale, pentru a o putea folosi zilnic sau aproape zilnic în condiții de siguranță și confort.

Metabolism accelerat

Ciclismul poate fi un mod eficient de a controla greutatea prin creșterea ritmului metabolic, dezvoltarea mușchilor și arderea grăsimilor. În plus, este flexibil, permițând oamenilor să ajusteze durata și intensitatea exercițiului pentru a se potrivi nevoilor lor personale. Cu cât pedalezi mai intens, cu atât arzi mai multe calorii – activitatea fizică pe bicicletă, la intensitate medie, poate duce la arderea a circa 300 de calorii pe oră. În paralel însă, trebuie să menții un stil de viață sănătos și o alimentație corectă.

Stare de spirit mai bună

Mersul pe bicicletă eliberează endorfine în organism și crește nivelurile neurotransmițătorilor din creier, precum serotonina și dopamina, asociați cu starea de calm, concentrare, recompensă și motivație. Acest lucru duce la diminuarea stresului și ameliorarea simptomelor anxietății și depresiei. Pedalând în natură, vei beneficia din plin de lumina naturală și de aer curat, iar somnul va fi mai odihnitor. În plus, ciclismul poate fi și o modalitate de a socializa cu alte persoane cu aceleași pasiuni, iar acest lucru poate îmbunătăți stima de sine și sănătatea emoțională.

Condiție fizică îmbunătățită

Ciclismul antrenează inima, vasele de sânge și plămânii, întărind în același timp mușchii coapselor, fesierii, mușchii spatelui inferior și gambele. Avantajul acestui tip de exercițiu fizic este că nu suprasolicită articulațiile și poate fi practicat chiar și de persoanele care suferă de artroză.

Echilibru mai bun

Prin mersul pe bicicletă se antrenează atât mușchii abdominali și lombari, cât și sistemul proprioceptiv al corpului, cel care este responsabil pentru conștientizarea poziției și mișcării corpului. Acest lucru ajută la îmbunătățirea echilibrului și la prevenirea accidentărilor prin creșterea capacității corpului de a se adapta și controla mișcările în situații imprevizibile sau instabile.

Ciclismul este accesibil pentru orice buget și pentru majoritatea nivelurilor de pregătire fizică, așa că nu ezita să parcurgi pe bicicletă, în măsura în care este posibil, drumurile pe care le făceai de obicei cu mașina. Sănătatea se va îmbunătăți, iar tu te vei deconecta de la stresul cotidian bucurându-te de o activitate plăcută.

