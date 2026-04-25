Accesoriul de 800 de euro care a atras toate privirile

Ținuta sa a atras, de asemenea, o mare atenție: o singură piesă vestimentară costa 800 de euro, potrivit publicației sârbe Blic. Novak Djokovic s-a bucurat de o seară în club, apărând într-o ținută simplă, formată dintr-o cămașă albă și pantaloni. Acesta purta adidași de la un brand renumit, care costau 800 de euro.

Printre participanți s-au numărat și mai mulți influenceri care au distribuit apoi fotografii pe rețelele de socializare.

Nu este pentru prima dată când jurnaliștii de la Blic au publicat informații despre evenimentele din Belgrad la care participă Novak Djokovic. La sfârșitul lunii martie, acesta a fost fotografiat în fața clubului unde concerta vedeta greacă Konstantinos Argiros.

Djokovic a depășit în aprilie 2026 un record stabilit de Roger Federer

Novak Djokovic, numărul 4 ATP, va împlini pe 22 mai 39 de ani. Cu toate acestea, el continuă să rescrie istoria tenisului mondial. Pe 20 aprilie 2026, sârbul a ajuns la 860 de săptămâni petrecute în top 5 ATP, depășind recordul legendar de 859 de săptămâni stabilit de Roger Federer, potrivit Eurosport.

Djokovic continuă să impresioneze prin constanță, chiar și fără să joace la fel de des. Acesta s-a retras de la Madrid din cauza unor probleme fizice și a anunțat că va reveni abia la Roma.

Cel mai longeviv lider mondial ocupă în prezent locul 4 în clasamentul ATP, în urma lui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev.

