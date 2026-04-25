Dosio se afla în pădurile parcului național Lope-Okanda, alături de un vânător profesionist

Potrivit companiei de safari, incidentul a avut loc vinerea trecută. Dosio se afla în pădurile dese ale parcul național Lope-Okanda, alături de un vânător profesionist, cu scopul de a vâna un exemplar rar de duiker galben, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

Cei doi au dat însă peste cinci elefanți femele și un pui, care au reacționat violent. În situația respectivă, Dosio a fost separat de partenerul său, care și-a pierdut arma, rămânând doar cu o pușcă de vânătoare. Elefanții i-au atacat pe amândoi, iar Dosio a fost doborât la pământ și călcat mortal.

„Daily Mail“ citează surse care descriu cum animalele au apărut brusc din vegetația densă, lăsându-i pe cei doi fără șansa de a se apăra. Dosio, cunoscut ca un vânător avid, avea o reputație de a fi participat la numeroase expediții de vânătoare în Africa și SUA, unde ar fi vânat diverse specii de cerbi. În California, era recunoscut ca un antreprenor de succes.

Incidente similare în lumea vânătorii

În 2020, West Mathewson, un sud-african de 68 de ani, a fost ucis de două leoaice albe pe care le crescuse de la naștere. Incidentul s-a petrecut în provincia Limpopo, în timpul unei plimbări matinale.

Soția lui Mathewson, prezentă la fața locului, nu a putut interveni. Animalele erau considerate „obișnuite cu oamenii“.

Un alt caz notabil s-a produs în 2024, în Virginia, SUA. Un grup de vânători încerca să împuște un urs care se refugiase într-un copac. Potrivit „USA Today“, animalul, lovit mortal, a căzut de la înălțime și a lovit un bărbat de 58 de ani aflat sub copac. Impactul i-a cauzat răni grave, iar acesta a decedat câteva zile mai târziu.

În 2025, un cunoscut om de afaceri din Texas, pasionat de vânătoarea de trofee, a murit în Africa de Sud, după ce a fost atacat de un bivol de aproape o tonă și jumătate.



