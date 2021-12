Nu există modalitate corectă sau greșită de a călători, dar o vacanță all inclusive îți oferă cu adevărat un nivel de relaxare unic. De multe ori un pachet all inclusive include și transportul, inclusiv transferul de la aeroport. Nu trebuie să plătești absolut nimic pentru prețul stabilit deja, iar odată ajuns în locație, vei simți cum timpul se dilată. Poți alege cazare la mare all inclusive, atât în țară, dar și în străinătate, pentru a beneficia din plin de ofertele de la agențiile de turism.

Iată care sunt principalele beneficii ale serviciilor all inclusive:

Prețul atractiv

Nu doar că întreaga distracție are un preț corect, pe care simți că îl poți plăti fără niciun fel de îndoială, dar de multe ori se poate să fie mai ieftin decât o vacanță tipică în care plătești separat fiecare serviciu. Pachetele all inclusive au numeroase avantaje financiare și depinde doar de tine să de bucuri de ele. Deoarece totul este plătit în avans, nu trebuie să te aștepți la cheltuieli de niciun fel atunci când ajungi la destinație, iar asta reprezintă un confort mental major pentru mulți turiști.

Fără stres

Alegerea unui pachet all inclusive îți garantează faptul că totul este extrem de bine aranjat și organizat. Biletele de avion le primești pe email, la fel și rezervarea de la hotel, mâncarea este asigurată, iar oferta de preparate culinare este diversificată. Pe lângă toate acestea, multe activități distractive sunt pregătite doar pentru tine, iar tu nu trebuie decât să alegi ceea ce își place. Agențiile, hotelurile ori stațiunile care oferă pachete all inclusive nu își doresc decât să aibă clienți fericiți, care să revină în locație și care să recomande mai departe serviciile de calitate pe care le-au primit.

Economie de timp

Rezervarea separată a fiecărui detaliu al vacanței este o mare consumatoare de timp și nervi. Nu doar că trebuie să anticipezi toate serviciile pe care ți le dorești, dar va trebui să corelezi perioadele și chiar orele de transport cu cele de cazare, astfel încât să nu ai timpi morți. Rezervările la restaurant sunt și ele foarte importante, deoarece stațiunile aglomerate te pot lăsa flămând, fără să găsești o masă liberă atunci când îți dorești.

Fără bacșiș

Acesta un detaliu care stresează majoritatea turiștilor, din acest motiv cele mai multe pachete pentru vacanțe all inclusive îl au prevăzut în costul total. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți faci griji referitor la mulțumirea personalului de la hotel sau de la facilitățile pe care le vei folosi.

Facilități și divertisment de calitate

Pachetele de vacanță all inclusive oferă diverse facilități cum ar fi piscină, saună, sală de fitness, dar și divertisment, cum sunt excursiile, plimbările cu vaporașul ori concerte cu vedete cunoscute. Poți opta chiar și pentru închirierea unei mașini, dar este bine să stabilești toate aceste detalii înainte.

De la stațiuni pe litoralul românesc, la destinații exotice în Caraibe sau croaziere de 14 zile, vacanțele all inclusive pot însemna o economie majoră pentru tine, dacă știi ce să cauți și cum să alegi cea mai bună ofertă. Chiar și pentru familii, există multe beneficii pentru acest tip de vacanță, în special faptul că cei mici pot mânca oricând, având la dispoziție o gamă variată de preparate.

Sursa foto: piqsels.com

