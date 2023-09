Best Residence Cotroceni, excelenţă în domeniul dezvoltării imobiliare

Stilul arhitectural unic şi atenţia pentru micile detalii au adus proiectului rezidenţial Best Residence Cotroceni distincţia supremă în materie de proprietăţi imobiliare, plasându-l în rândul elitelor din domeniu. Trofeul „Excellence in Real Estate” a fost decernat echipei din spatele Best Residence în cadrul Galei Black Sea Awards, marca Fashion TV.

„Suntem măguliţi de noua distincţie! Este un premiu care ne motivează şi care ne încununează eforturile constante de a oferi experienţe rezidenţiale de top celor care ne aleg. Best Residence Cotroceni a fost conceput să devină, încă din start, mai mult decât un cămin. Este un stil de viaţă, care reflectă personalitatea şi gusturile clienţilor noştri. Am reuşit să creăm o comunitate dedicată frumosului, într-o zonă cu parfum de altădată.” – Simona Ciulavu, Administrator proiect rezidenţial

Decernarea a avut loc pe 1 septembrie 2023 la Mamaia, în cadrul unui eveniment de mare ţinută, care a marcat, totodată, şi 26 de ani de când Fashion TV este promotorul celor mai strălucitoare nume din lumea modei şi de când participă activ la cele mai importante gale mondene de pe mapamond, precum Premiile Oscar, Festivalul de Film de la Cannes, Grand Prix Monte Carlo sau Paris Fashion Week.

Best Residence Cotroceni: 65 de apartamente, 15 structuri disponibile şi 950 de metri pătraţi de spaţii verzi

Unită de acelaşi ţel, echipa Best Residence Cotroceni îşi propune să ofere oamenilor oportunitatea de a investi în locuinţe trainice şi confortabile, adaptate nevoilor din prezent. Îndrăzneţ şi spectaculos, proiectul rezidenţial numără 65 de apartamente cu 2, 3 sau 4 camere şi 950 de metri pătraţi de spaţii verzi, într-o zonă istorică a Bucureştiului, de o importanţă culturală deosebită. În vecinătate, cumpărătorii pot regăsi colosalul Palat al Parlamentului, Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi Grădina Botanică, proprietatea fiind poziţionată şi în proximitatea mijloacelor de transport în comun.

„ În ceea ce priveşte calitatea lucrărilor, pentru a ne asigura că totul este la superlativ, am cooptat ca parteneri companii de construcţii şi de infrastructură respectabile, cu portofolii considerabile. Finisajele de lux le sunt oferite clienţilor noştri de frunizori consacraţi, lideri la nivel internaţional în materie de confort, o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru respectarea celor mai înalte standarde în materie de design.” – Simona Ciulavu, Administrator proiect rezidenţial

Clienţii pot alege locuinţa perfectă pentru ei şi familiile lor din 15 tipuri de apartamente care le sunt puse la dispoziţie.

