M-am uitat la el și am simțit că Dumnezeu tocmai mă învăța, prin ochii unui copil, cât de vie poate fi Biblia atunci când e spusă pe înțelesul inimii.

Cum prinde viață Cuvântul lui Dumnezeu în ochii unui copil

E o minune să vezi un copil care descoperă pentru prima dată poveștile Scripturii. Nu cu teama de a greși, nu cu răceala informației, ci cu uimirea unui suflet care crede. Biblia în acțiune reușește să facă exact asta: să aducă Cuvântul aproape, firesc, cald, emoționant.

Povești care ating inima, nu doar mintea

Fiecare scenă, fiecare desen are viață. Copiii nu doar citesc, ci simt. Îl văd pe Isus atingând leproșii, îl simt pe Petru tremurând de teamă, îl aud pe înger spunând „Nu te teme!”. E o evanghelie care se trăiește, nu doar se citește.

O ușă deschisă spre dialogul de familie

Seara, când citim împreună, întrebările curg firesc:„De ce l-a iubit Dumnezeu pe Iosif chiar și când era în închisoare?”„Cum a știut Noe că trebuie să construiască arca?”. Sunt momente în care simți cum credința prinde rădăcini acolo unde poate nici nu te așteptai.

De ce are nevoie un copil de o Biblie care prinde viață?

Unii părinți spun: „Copilul meu e prea mic pentru Biblie.” Dar adevărul e că niciun suflet nu e prea mic pentru a fi atins de iubirea lui Dumnezeu. Trebuie doar spusă povestea pe înțelesul lui.

O formă potrivită vârstei, fără să piardă profunzimea

Biblia în acțiune păstrează sensul autentic al Scripturii, dar îl împachetează într-o formă care atrage. Copilul nu e copleșit de termeni grei sau pasaje complicate, ci primește esența: dragostea, curajul, iertarea.

Începutul unei relații personale cu Dumnezeu

Într-o lume plină de ecrane, distrageri și mesaje amestecate, această carte oferă copiilor ceva stabil: o ancoră. Îi ajută să Îl cunoască pe Dumnezeu nu doar ca pe o poveste, ci ca pe un Tată viu, prezent în fiecare zi.

Ce vei primi din acest articol

  • O perspectivă nouă asupra modului în care copiii se conectează la Scriptură
  • Idei practice pentru citirea Bibliei în acțiune în familie
  • Motive pentru care imaginile și narațiunile vizuale ajută în formarea spirituală
  • Inspirație pentru a transforma timpul de lectură în timp de rugăciune
  • O chemare blândă de a redescoperi credința prin ochii copiilor

Întrebări frecvente ale părinților

Este Biblia în acțiune potrivită pentru copiii mici?

Da. Limbajul simplu și imaginile pline de sens o fac potrivită chiar și pentru cei mai mici. Părintele devine ghid, iar cartea – un instrument de legătură între generații.

Ce o face diferită de alte Biblii pentru copii?

Tonul sincer, vizualul expresiv și fidelitatea față de mesajul original. Nu este doar o povestire liberă, ci o transpunere vie a adevărurilor biblice.

Poate fi un cadou potrivit pentru botez sau zi de naștere?

Fără îndoială. Este un dar care rămâne, care nu se demodează și care crește odată cu copilul.

Reflecție personală: când copilul te învață despre Dumnezeu

Uneori credem că noi îi învățăm pe copii despre credință. Dar de multe ori ei sunt cei care ne învață.Când îi vezi rugându-se cu ochii închiși și vocea tremurândă, îți amintești că încrederea nu înseamnă a ști totul, ci a crede chiar și atunci când nu înțelegi.

Biblia în acțiune mi-a oferit nu doar o carte, ci un prilej de a-L redescoperi pe Dumnezeu prin ochii copilului meu. Și cred că fiecare părinte ar merita acest dar: acela de a-L vedea pe Dumnezeu zâmbind dintr-o pagină ilustrată, într-o inimă curată.

Dacă îți dorești ca micuțul tău să crească având o inimă plină de credință, oferă-i întâlnirea cu Biblia în acțiune. E mai mult decât o carte, e o poartă spre o lume în care Dumnezeu devine prieten, ghid și lumină.Descoperă această minunată ediție și multe alte resurse pentru familie, credință și suflet pe Libraria Maranatha. Acolo unde fiecare poveste poartă o rază de cer.

Foto: Libraria Maranatha

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă”
Știri România 17:02
PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă”
Vântul puternic a lăsat fără electricitate zeci de localități din județele Brăila, Buzău și Prahova. Municipiul Câmpina a rămas din nou fără apă potabilă
Știri România 15:31
Vântul puternic a lăsat fără electricitate zeci de localități din județele Brăila, Buzău și Prahova. Municipiul Câmpina a rămas din nou fără apă potabilă
Parteneri
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Adevarul.ro
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
Fanatik.ro
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Stiri Mondene 16:51
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Stiri Mondene 15:30
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
ObservatorNews.ro
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
GSP.ro
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax.ro
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 15:32
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental