Borsec, prezent și la Raliul Harghitei

Pilotul Adi Teslovan: ”Nu a fost un raliu reușit pentru noi, evoluția noastră a fost mult sub așteptări. Locul 2 în Clasamentul pe Echipe cu Omega Rally Team, doar locul 8 în clasamentul general național și locul 5 la clasa RC2. Un raliu în care nu am reușit să găsim viteza necesară, poate prea crispați din dorința de a merge bine, un weekend nu tocmai cum ne-am dorit. Chiar dacă la edițiile anterioare reușeam de fiecare dată să găsim un ritm foarte bun, de această dată nu am reușit, nu suntem mulțumiți de rezultat, dar continuăm să mergem mai departe, să acumulăm experiență cu noua mașină. Apa minerală Borsec a fost partenerul nostru de încredere și de această dată. Mulțumim partenerilor noștri UniCredit Leasing, Generali, Borsec, Cipi, Hofigal, Defi, Interflon, Set Prod-com, Star Lubricants și echipei tehnice Omega Motorsport”.

Credit foto: MIHAI ȘTEȚCU, rallycow

