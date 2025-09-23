Boxele portabile și sistemele audio

Boxele portabile, precum cele produse de JBL sau Sony, se regăsesc frecvent în portofoliul caselor de amanet. Datorită popularității lor, evaluarea se face rapid. Dacă ai păstrat și cutia sau accesoriile originale (cablu, husa de transport), poți obține o ofertă mai bună. De exemplu, o boxă JBL Charge într-o stare excelentă, împreună cu încărcătorul original, aduce o sumă apropiată de jumătate din prețul ei nou.

Lista rămâne deschisă și pentru telefoane recente, tablete, laptopuri și chiar sisteme audio HiFi. Gama de dispozitive electronice care pot fi amanetate diferă în funcție de fiecare casă de amanet și de politica fiecărei agenții. Merită să întrebi sau să verifici online ce se acceptă, pentru a evalua sumele pe care le vei primi pentru diverse gadgeturi.

Smartwatch-urile

Ceasurile inteligente produse de Apple, Samsung sau Huawei intră în atenția amanetelor, deoarece atrag rapid cumpărători atunci când revin în circuit. Un Apple Watch cu brățară sănătoasă, fără zgârieturi vizibile, păstrat complet funcțional, îți poate oferi o sumă satisfăcătoare. Înainte de evaluare, curăță-l de praf, încarcă-l complet și, dacă ai, adaugă factura sau cutia originală.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Camerele GoPro și camerele de acțiune

GoPro, renumită pentru clipuri video clare și rezistente, se păstrează ușor în siguranța unui amanet. În evaluare contează atât starea lentilelor, cât și existența accesoriilor (baterii suplimentare, carcase subacvatice). Dacă funcționează corect și arată bine, primești o ofertă corectă. GoPro HERO10 cu două baterii, de exemplu, poate fi acceptată la o valoare mai bună decât o variantă fără accesorii.

Drone

Dronele atrag tot mai mult interesul, mai ales modelele DJI, Parrot sau Autel. Dacă ai păstrat cutia, telecomanda și elice de rezervă, valoarea de amanet crește. O dronă Mavic Mini într-o stare impecabilă, cu toate accesoriile, se pretează perfect pentru astfel de servicii. Unele case de amanet solicită testarea live a funcțiilor, deci asigură-te că drona decolează și filmează fără probleme.

Căști wireless premium

Modelele premium de la Bose, Sennheiser, Sony sau Apple AirPods Max apar pe lista multor amaneturi. Pentru a obține o evaluare bună, prezintă căștile fără defecte la urechi (pernuțe uzate sau zgâriate) și, dacă se poate, adu-le în cutia originală. O pereche de Sony WH-1000XM4, complet funcțională și cu cablu de încărcare, aduce o sumă mulțumitoare.

Console de jocuri

Consolele PlayStation, Xbox și Nintendo Switch au căutare permanentă și se procesează repede. Dacă controllerul principal e în stare bună, fără butoane blocate sau carcasă spartă, casa de amanet va evalua favorabil consola. O PlayStation 5 cu toate accesoriile și controller original, prezentată cu dovada cumpărării, poate genera oferte ridicate, în special dacă arată îngrijit.

Tehnologia a devenit parte integrantă din viața noastră, iar multe dintre gadgeturile pe care le folosim zi de zi au o valoare mai mare decât ne imaginăm. Boxele inteligente, smartwatch-urile sau camerele de acțiune nu sunt doar obiecte de divertisment sau de lifestyle, ci și bunuri care pot fi transformate rapid în lichidități atunci când ai nevoie. Amanetarea electronicelor moderne este o soluție practică, flexibilă și mult mai comună decât crezi.

Ai acasă gadgeturi pe care nu le mai folosești sau vrei să obții rapid bani de pe urma lor? Informează-te despre opțiunile de amanet disponibile și descoperă cât de simplu este să transformi electronicele tale în resurse utile.

Foto: Shutterstock

