Brandul de specialități de pâine artizanală produs local marchează primul an în retailul modern din România

Parteneriat cu Carrefour și concept complet în magazin

Pentru NaturA®, parteneriatul cu Carrefour a avut un rol strategic încă de la lansare, Carrefour fiind primul retailer care a recunoscut importanța prezenței unui brand cu voce și identitate clară în categoria bake-off, în segmentul pâinilor proaspăt coapte, zilnic, în brutăriile magazinelor. Încă de la început, NaturA® a beneficiat de vizibilitate puternică în rețeaua Carrefour prin display-uri dedicate, branding clar și o campanie de comunicare integrată, online și offline, desfășurată pe parcursul întregului an.

Colaborarea a oferit și un cadru valoros de învățare: interacțiunea directă cu consumatorii prin sesiuni de sampling a generat feedback relevant, care, împreună cu analiza internă asupra categoriei, a confirmat poziționarea și a susținut optimizarea portofoliului.

Context economic și comportament de consum: focus pe valoarea nutrițională

Anul 2025 a fost unul dificil din punct de vedere economic, iar decizia de cumpărare la raft a fost influențată puternic de criteriul prețului, cu atât mai mult cu cât pâinea rămâne un produs de consum zilnic, complementar mesei. În acest context, NaturA® a venit cu o abordare concentrată pe valoarea adăugată nutrițională: obiectivul a fost să demonstreze că pâinea poate fi gustoasă și proaspătă, dar în același timp să contribuie real la o alimentație echilibrată, devenind un produs „vedetă” în dieta zilnică.

Pe parcursul primului an, performanța la raft a fost monitorizată constant, iar rezultatele indică formarea unei baze de consumatori fideli – persoane informate, preocupate de sănătatea pe termen lung, care caută produse funcționale, nu doar gustoase. Atributele produselor au avut un rol esențial: pâini cu maia, făinuri curate, aport de fibre și semințe, fără zahăr adăugat sau aditivi, iar comunicarea acestor beneficii – inclusiv la raft – a contribuit la creșterea vânzărilor și la consolidarea încrederii.

Portofoliu, best-sellers și inovație

În portofoliul NaturA®, gama de ciabatta cu maia (inclusiv varianta cu semințe) se numără printre cele mai căutate produse, iar ciabatta cu măsline s-a impus ca produs vedetă. Rezultate peste așteptări au înregistrat și focaccina cu măsline și oregano, precum și chifla cu semințe. În paralel, brandul analizează permanent performanța fiecărui produs și oportunitățile din piață, lansând noutăți, forme și texturi adaptate preferințelor actuale.

Producție locală, investiție, lanț de aprovizionare și impact

NaturA® este produs local, într-o fabrică nouă, ultramodernă, construită la standarde ridicate de operare. Ingredientele provin în proporție covârșitoare de la furnizori locali, susținând un lanț de aprovizionare mai scurt, reducerea amprentei de carbon și economia locală. Brandul face parte dintr-o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro în România și are peste 300 de angajați, într-o organizație în creștere.



„Primul an NaturA® în retailul modern a însemnat validare într-un context economic complex. Ne-am concentrat pe valoarea nutrițională, pe transparența comunicării la raft și pe producția locală, iar parteneriatul cu Carrefour ne-a oferit un cadru solid pentru a înțelege rapid consumatorul și a adapta portofoliul în funcție de preferințele reale din piață”, a declarat Viorel Ognean, Country Manager, Lantmännen Unibake România

Următorii pași

În perioada următoare, NaturA® va continua să investească în extindere, inovație și lansări de produse noi, urmărind rezultate solide și sustenabile, cu prioritatea de a oferi consumatorilor pâini cu etichetă curată, aport nutrițional, gust autentic și prospețime.

Despre Lantmännen Unibake România

Lantmännen Unibake România este parte din grupul internațional Lantmännen Unibake, unul dintre cele mai mari grupuri de panificație din Europa, specializat în produse de panificație și patiserie congelate, cu 36 de brutării în 20 de țări. Comercializăm produse de panificație proaspete sau congelate în piețele de retail și food service din peste 60 de țări din întreaga lume. Activă pe piața din România din 2016, compania deține două unități de producție în Pantelimon (județul Ilfov), cu trei linii la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară, care furnizează o gamă variată de produse de panificație – de la chifle pentru burgeri și hot-dog, până la pâine artizanală sub brandul NaturA® și specialități de patiserie – către retail modern, industria HoReCa și lanțuri internaționale de restaurante tip QSR.

