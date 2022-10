Când este Black Friday 2022 la Notino.ro

Black Friday va avea loc la Notino.ro în perioada 07 noiembrie 2022 – 27 noiembrie 2022.

Primele reduceri la Black Friday în 2022 deja au început și pot fi văzute pe Notino.ro. Profită acum de prețurile avantajoase la parfumuri de lux și produse cosmetice și pregătește din timp primele cadouri de Crăciun și Anul Nou!

Notino.ro are peste 82.000 de produse unice, de la peste 1.500 de branduri internaționale.

La acest magazin reducerile vor fi mari de Black Friday 2022 și deci, vei avea posibilitatea să cumperi produse de marcă la prețuri convenabile. Acestea sunt aduse de la branduri foarte populare pe plan local și global, cum ar fi: Versace, Lancôme, Chloé, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Chanel, Elizabeth Arden, Paco Rabanne, Hugo Boss, Clinique, Giorgio Armani, etc.

Cu reducerile la gama de produse, Black Friday Notino.ro va impresiona foarte mult în 2022, va fi un succes la final de an! Probabil acest lucru deja s-a observat, ținând cont de faptul că acest magazin a vândut doar într-un an 55 de milioane de produse. Acestea includ categorii variate de articole precum:

Parfumuri de marcă

Produse cosmetice

Produse de machiaj

Odorizante de mașină

Lumânări parfumate

Produse de casă, etc.

Notino.ro a pregătit oferte excepționale și reduceri wow de Black Friday, dar și alte avantaje:

Posibilitatea de a selecta produse de calitate superioară, parfumuri de nișă , produse cosmetice și de make-up de calitate premium

, produse cosmetice și de make-up de calitate premium Livrarea coletelor se face GRATUIT pentru produsele comandate ce sunt în valoare de peste 250 RON

pentru produsele comandate ce sunt în valoare de peste 250 RON Folosirea aplicației pe telefonul mobil

Prezentarea de produse noi, în tendințele modei și de produse bestseller

Posibilitatea de a utiliza oglinda virtuală ModiFace care va fi testată acasă

care va fi testată acasă Gravarea produselor cumpărate cu dedicații personale, astfel ele pot fi cadouri personalizate

Posibilitatea de a testa produsele noi din oferta specială Try it First , care vor fi expediate cu o mostră gratuită; acestea dacă nu au fost desfăcute, se pot returna după ce mostra a fost încercată, banii fiind returnați

, care vor fi expediate cu o mostră gratuită; acestea dacă nu au fost desfăcute, se pot returna după ce mostra a fost încercată, banii fiind returnați Sfaturi pentru alegerea produselor potrivite pentru cadou de Crăciun și Anul Nou

Achiziționarea unui voucher cadou în valoare de 100 RON pentru cumpărarea produselor cosmetice și a parfumurilor de lux, care se poate folosi o singură dată, valabilitatea sa fiind de un an.

Reducerile de Black Friday au început încă de pe acum pe Notino.ro. Acest magazin are deja multe dintre produsele comercializate la prețuri reduse, acestea sunt originale și provin de la distribuitori autorizați. Notino.ro are mereu produse de TOP, de calitate foarte bună, ce includ parfumuri de lux, parfumuri de nișă, parfumuri orientale și în tendințele actuale ale modei. Astfel de produse sunt idei de cadouri grozave, pentru că au certificate de garanție a calității. Ele au fost chiar cerute de instituții media prestigioase – de site-uri și televiziuni – pentru a fi utilizate sub formă de cadouri la diferite evenimente și concursuri.

