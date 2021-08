Care vor fi tendințele cosmetice în următorii 5 ani?

Pentru prima dată în viața noastră, schimbarea ne unește la nivel global. Tendințele nu mai apar pe un continent îndepărtat și nu au nevoie de timp pentru a veni treptat la noi. Acestea vin în paralel, afectându-ne pe fiecare dintre noi aproape în același timp și afectând economia și sănătatea. Brandul suedez de beauty-tech – FOREO cooperează cu renumita companie americană care prognozează tendințele WGSN si care prezice trand-ul ce va mișca lumea frumuseții în următorii 5 ani.

Sustenabilitate și incluzivitate

Pozitivitatea pielii, frumusețea naturală, precum și reprezentarea rasială și a vârstei au provocat o revoltă considerabilă în industria cosmetică în ultimii ani și aceste aspecte vor fi și mai importante în viitor. Companiile care doresc să rămână competitive trebuie să aducă o contribuție semnificativă la diversitate și incluziune. Toate formele de frumusețe și durabilitate vor fi și mai importante pentru consumatori. Viitorul produselor cosmetice constă în variante ecologice, cum ar fi produsele reîncărcabile și ambalajele de consum realizate din materiale reciclabile. Un exemplu excelent este miceliul, rădăcinile fungice, în care se pun mari speranțe ca și material de ambalare.



Brandul FOREO, care a lansat în această primăvară campania eco „Make it last, not break fast”, solicită, de asemenea, o abordare durabilă. Campania evidențiază una dintre cele mai frecvente practici din industria electronică de consum – perimarea planificată. „FOREO este orientat către consumator, pentru care producem produse durabile și de înaltă calitate. Mulți dintre clienții noștri au încredere în noi încă de la început. Am contactat recent sute dintre ei pentru a vedea dacă mai folosesc dispozitivele noastre de îngrijire a pielii. Când am auzit feedback-ul și poveștile personale despre cum bestseller-ul, LUNA, peria sonică, a devenit parte a vieții lor de zi cu zi, a fost un moment cu adevărat emoționant pentru noi.

Pentru noi este important ca toți cei pe care i-am contactat să spună că, chiar și după 8 ani de utilizare, produsele noastre funcționează în continuare fără cusur, arată în continuare ca noi și au o durată de viață incredibilă a bateriei. Aceasta înseamnă că am reușit nu numai să satisfacem nevoile clienților noștri, ci și să protejăm planeta prin a nu crea deșeuri electronice inutile „, spune CEO-ul FOREO, Boris Trupčevič.



Bunastarea mentală

Dramatica pandemie a afectat conștientizarea consumatorilor cu privire la sănătatea lor fizică și mentală și la legătura lor cu mediul. Mână în mână cu acest lucru vine dorința de produse care nu sunt doar funcționale, ci aduc și o anumită experiență. Prin această sinteză a frumuseții și sănătății, a apărut una dintre cele mai mari tendințe care va mișca lumea cosmetică în următorii cinci ani – un sentiment interior de bunăstare și satisfacție.



În curând vor fi create produse psiho-dermatologice, concepute pentru a răspunde la starea mentală a consumatorilor și pentru a se adapta la una dintre cele mai mari amenințări ale secolului 21 – stresul. Tocmai stresul ne afectează echilibrul hormonal și calitatea somnului și în timp lasă urme vizibile pe piele. Brandul FOREO a perceput de mult rutina zilnică obișnuită ca o îngrijire nu numai pentru piele, ci și pentru minte. Un astfel de ritual este un masaj facial plăcut, care relaxează tensiunea musculară a feței, stimulează sistemul limfatic, care elimină substanțele toxice din corp și înfrumusețează pielea. O modalitate ușoară de a vă bucura de un masaj facial profesional acasă este dispozitivul inteligent de tonifiere BEAR, care utilizează tehnologia microcurentului pentru o piele vizibil tonifiată și îmbunătățită. Datorită pulsației T-Sonic și a microcurentului foarte blând, device-ul antrenează fața, asigură o piele mai moale și mai delicată și contururi mai definite. Și totul în câteva minute!



Calitate și longevitate

Soluțiile naturale și simple vor duce la un consum inteligent. Clienții preferă să investească mai mulți bani în produse de calitate, care să reziste mulți ani. Factori precum eficiența, caracterul practic, funcționalitatea și durabilitatea vor deveni noi impulsuri de cumpărare și vor face prețul mai mic, aspect care a avut un efect foarte semnificativ până în prezent.



Combinând tehnologia și frumusețea

Această tendință a fost de fapt începută chiar de marca FOREO, care a lansat în 2013 o categorie complet nouă de tehnologii cosmetice. Dispozitivul inteligent de curățare faciala pentru o piele vizibil mai fină și strălucitoare în doar 1 minut, LUNA 3, ne-a schimbat abordarea în ceea ce privește curățarea pielii, iar tratamentul complet al pielii cu UFO 2 de 2 minute a lansat din nou o serie de tratamente de înfrumusețare în mâinile fiecăruia dintre noi, disponibile pană atunci doar în saloanele de înfrumusețare.

Privind spre viitor, tehnologia și inovația vor rămâne în centrul acțiunii, plus adaptabilitatea. Următorii cinci ani vor fi despre personalizare și produse cosmetice, care vor include inteligență artificială (AI) și realitate augmentată (AR), care vor suferi, de asemenea, o serie de schimbări inovatoare.



Știința, care va aduce noi posibilități în domeniul hidratării pielii, nu va fi lăsată în urmă. „Noua regină a hidratării” („new queen of hydration”) este acidul poliglutamic, care poate păstra până la patru ori mai multă umiditate decât predecesorul său, acidul hialuronic.

Localitate

Datorită crizei (de sănătate) pe care o trăim în prezent, brandurile locale vor câștiga și mai multă putere. Întreprinderile locale și cele mici se vor bucura de o popularitate din ce în ce mai mare în rândul consumatorilor, care își vor exprima sprijinul pentru ei prin achiziționarea de produse. În același timp, clienții devin co-creatori de campanii publicitare, conținut și chiar produsele în sine. Tendința va fi accelerată de digitalizare și social media, care oferă un mediu ideal pentru această conexiune.

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibila a unuia dintre pompierii români lăudați de Greci. Este un fotbalist cunoscut care s-a angajat la ISU: "Am zis să încerc"

Playtech.ro BOMBĂ! Ce au descoperit medicii în sângele lui Ion Caramitru. Informații de ultimă oră

Observatornews.ro O mamă şi-a abuzat fizic şi sexual fiul de 11 ani, până n-a mai putut să vorbească şi l-a lăsat să moară, în SUA. Femeia a încercat să îl salveze cu supă

HOROSCOP Horoscop 18 august 2021. Peștii sunt mai conștienți de responsabilitățile lor și le acceptă mai ușor

Știrileprotv.ro Talibanii au bătut de trei ori la ușa unei femei, dar acesta i-a ignorat. A patra oară nu au mai rezistat și au trecut la fapte. Incredibil ce i-au făcut

PUBLICITATE Ce să faci dacă te-ai trezit cu bani mulți deodată. 5 sfaturi ca să nu dai faliment