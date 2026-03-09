Tenorul Ștefan von Korch, coordonator artistic Musical Extravaganza, spune: „În luna martie, vă invităm să celebrăm împreună femeia şi feminitate, aşa cum a fost Ea portretizată în istoria operei, de vocile de legendă. Concertul este un omagiu adus frumuseții feminine, dar şi artei interpretative şi muzicalităţii în subtilitatea şi profunzimea ei.”

Programul reunește cele mai îndrăgite pagini dedicate muzelor din repertoriul liric italian, o călătorie muzicală ce pornește de la aria de operă și se împlinește în farmecul melodiilor napolitane, aducând în fața publicului emoția, pasiunea și strălucirea „Bel Canto-ului,” într-un eveniment dedicat celor care iubesc muzica şi  poveştile ei nespuse.

Elaborat pentru melomani înflăcăraţi, „Caruso” va fi o seară de sublim şi în care tenorul Ştefan von Korch va opri timpul cu vocea sa în instantanee sonore de nespusă puritate şi nobleţe, iar baritonul Adrian Mărcan va îmbogăţi registrul spectacolului cu arii pline de pasiune, iar impreună vor dezvălui spiritul ludic şi spumos al canzonetei şi tarantellei. La pian va acompania Marius Groza.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro, Dynamicticket.ro şi la casa de bilete a Teatrului Tănase. 

Stagiunea Musical Extravaganza continuă apoi cu: 

Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

Olé, Torero!” – 20 aprilie – Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

Christmas Extravaganza” – 16 decembrie – Sala Dalles

Despre  ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

„CARUSO” –  spectacol „Mărţişor”, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii, pe 13 martie la Teatrul Constantin Tănase

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Foto credit: Musical Extravaganza 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Viva.ro
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 - 23 martie 2026
Știri România 14:21
Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 – 23 martie 2026
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Știri România 14:00
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

„Desafio: Aventura” 9 martie 2026. Noi conflicte între concurenți. „Privesc cu milă spre ea”
Stiri Mondene 15:04
„Desafio: Aventura” 9 martie 2026. Noi conflicte între concurenți. „Privesc cu milă spre ea”
Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
Stiri Mondene 14:24
Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
ObservatorNews.ro
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Nicolae, un bărbat de 57 de ani din Pitești, s-a stins în brațele medicilor, după ce i s-a făcut rău. Acasă îl aștepta o fiică
KanalD.ro
Nicolae, un bărbat de 57 de ani din Pitești, s-a stins în brațele medicilor, după ce i s-a făcut rău. Acasă îl aștepta o fiică

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
Fanatik.ro
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului