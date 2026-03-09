Ce este cadastrul și de ce contează

Cadastrul este sistemul național de evidență tehnică și juridică a tuturor imobilelor din România. Fiecare teren sau construcție înregistrat primește un număr cadastral unic, care îl identifică în baza de date națională gestionată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Fără înregistrare cadastrală, un imobil nu poate fi intabulat în cartea funciară. Fără intabulare, nu poate fi vândut, ipotecat sau moștenit legal. Cadastrul nu este deci o simplă formalitate, ci fundamentul oricărei operațiuni juridice legate de proprietăți imobiliare.

Ce este un document de cadastru online

Un document de cadastru online este orice act oficial legat de situația cadastrală a unui imobil, obținut prin intermediul platformelor digitale, fără prezență fizică la ghișeu. Cel mai solicitat astfel de document este extrasul de carte funciară, dar categoria include și planurile cadastrale, fișele imobilului sau alte acte eliberate de ANCPI.

Documentele obținute online au aceeași valoare juridică ca cele obținute la ghișeu. Ele sunt emise prin sistemele oficiale ale ANCPI și poartă elementele de certificare necesare pentru a fi acceptate de notari, bănci sau instanțe judecătorești.

Tipuri de documente cadastrale disponibile online

Platforma digitală pune la dispoziție mai multe categorii de documente, fiecare util în situații diferite. Înainte de a face o solicitare, este important să știi exact ce tip de document ai nevoie pentru a evita costurile și timpul pierdut cu o cerere greșită.

Cel mai frecvent solicitat este extrasul de carte funciară pentru informare, util pentru verificarea situației unui imobil înainte de o tranzacție. Extrasul pentru autentificare este solicitat de notar pentru încheierea actelor autentice și are o valabilitate de 10 zile lucrătoare. Planul cadastral reprezintă reprezentarea grafică a imobilului și este necesar în dosarele de intabulare sau la clarificarea limitelor de proprietate.

Extrasul de carte funciară

Dacă nu ești sigur de unde să începi, înțelegerea clară a ce este un extras de carte funciara este primul pas logic. Extrasul concentrează toate informațiile esențiale despre un imobil, de la date tehnice până la situația juridică completă, într-un singur document oficial.

Fișa imobilului

Fișa imobilului este un document tehnic care conține date despre suprafață, vecinătăți și categoria de folosință. Este mai puțin folosită în tranzacțiile curente, dar devine necesară în situații precum regularizarea unor construcții, clarificarea unor litigii de graniță sau actualizarea datelor după lucrări de modificare a imobilului.

Cum obții un document cadastral online pas cu pas

Procesul este simplu și nu necesită cunoștințe tehnice sau juridice speciale. Ai nevoie de numărul cadastral al imobilului sau de adresa completă a acestuia pentru a iniția cererea.

Accesezi platforma online, introduci datele de identificare ale imobilului și selectezi tipul de document dorit. Completezi adresa de email la care vrei să primești documentul și achiți taxa online. Documentul este procesat și trimis pe email în câteva ore. Nu este nevoie de semnătură fizică, programare sau deplasare.

Cât costă un document cadastral online

Taxele pentru documentele cadastrale sunt stabilite de ANCPI și sunt identice indiferent dacă soliciți documentul online sau la ghișeu. Diferența constă exclusiv în comoditate și viteza de livrare.

Extrasul pentru informare are o taxă mai redusă față de cel pentru autentificare, care implică și blocarea temporară a imobilului. Planul cadastral are un regim de costuri separat, în funcție de complexitatea imobilului și de scopul solicitării.

Plata online și siguranța tranzacției

Platformele de cadastru online utilizează sisteme de plată securizate, iar confirmarea plății generează automat procesarea cererii. Dacă din orice motiv documentul nu poate fi eliberat, taxa este returnată. Este recomandat să păstrezi confirmarea plății până la primirea documentului final.

Greșeli frecvente la solicitarea online

Cea mai comună greșeală este confundarea numărului cadastral cu numărul topografic, mai ales pentru imobilele înregistrate înainte de 2000. O altă eroare frecventă este solicitarea tipului greșit de extras. Extrasul pentru informare nu înlocuiește extrasul pentru autentificare în fața notarului, iar confundarea lor poate bloca o tranzacție în ultimul moment.

Concluzie

Obținerea unui document de cadastru online este rapidă, accesibilă și sigură din punct de vedere juridic. Cunoașterea tipurilor de documente disponibile și a procesului de solicitare te scutește de drumuri inutile și îți pune la dispoziție informațiile necesare pentru orice decizie legată de un imobil.

Foto: Shutterstock

