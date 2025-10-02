Dar care este alegerea potrivită pentru tine? Este mai bine să continui cu lentile de contact sau să optezi pentru o intervenție cu laser? Răspunsul depinde de mai mulți factori, inclusiv stilul de viață, bugetul, sănătatea oculară și dorința ta de independență vizuală. Hai să le analizăm pe rând.

Ce presupune chirurgia refractivă?

Chirurgia refractivă este o intervenție care remodelează corneea pentru a corecta erorile de refracție precum miopia, hipermetropia sau astigmatismul. Cele mai cunoscute tehnici sunt LASIK, PRK și SMILE. Este o procedură rapidă, sigură și, în majoritatea cazurilor, oferă rezultate permanente. După operație, mulți pacienți scapă complet de ochelari sau lentile, sau au nevoie de corecție doar pentru activități specifice (de exemplu, cititul la vârste mai înaintate).

Lentilele de contact oferă o corecție vizuală eficientă și flexibilă, fără intervenție chirurgicală. Pot fi purtate zilnic, săptămânal sau lunar, în funcție de tip. Sunt potrivite pentru persoanele active, care nu vor să poarte ochelari sau doresc o alternativă estetică.

Totuși, lentilele necesită o igienă strictă, costuri recurente și pot deveni incomode în anumite situații (praf, aer uscat, ecrane digitale). În plus, purtarea lor timp îndelungat poate duce la iritații, uscăciune oculară sau chiar complicații oculare.

Investiția pe termen lung – care este mai avantajoasă?

Costurile lentilelor de contact

La prima vedere, lentilele par mai accesibile. Dar dacă faci un calcul simplu, costurile anuale cu lentilele și soluțiile de întreținere pot ajunge ușor la 1000-1500 lei pe an. Dacă le porți de la 20 la 50 de ani, suma ajunge la peste 30.000 de lei în 30 de ani.

Iar dacă iei în calcul eventuale probleme de sănătate oculară, vizitele la oftalmolog și produsele auxiliare pentru ochi uscați, costurile cresc și mai mult.

Costurile chirurgiei refractive

În schimb, o operație cu laser costă între 6.000 și 12.000 lei, în funcție de tehnologie și clinică. Este o plată unică, ce în multe cazuri te scapă complet de ochelari sau lentile pentru decenii.

Așadar, chirurgia refractivă este, în general, mai avantajoasă pe termen lung – atât financiar, cât și din punct de vedere al confortului.

Alți factori importanți de luat în considerare

Siguranța: Lentilele de contact pot crește riscul de infecții sau keratite, mai ales dacă nu sunt folosite corect. Chirurgia refractivă modernă are un grad ridicat de siguranță, dar presupune o evaluare atentă înainte de intervenție.

Independența: După o operație reușită, te trezești dimineața și vezi clar – fără să cauți ochelari sau să aplici lentile. Pentru mulți, acesta este un avantaj major.

Recuperarea: Chirurgia implică câteva zile de recuperare (uneori chiar mai puțin), dar rezultatele sunt rapide. Lentilele, în schimb, nu necesită recuperare, dar vin cu limitări zilnice.

Compatibilitatea: Nu toți pacienții pot face chirurgie refractivă (de exemplu, cei cu cornee subțire sau afecțiuni oculare cronice). În astfel de cazuri, lentilele rămân o alternativă sigură.

Dacă vrei o soluție pe termen lung, fără grija costurilor recurente și a disconfortului zilnic, chirurgia refractivă este o investiție excelentă. Dacă nu ești pregătit pentru o intervenție sau nu ești un candidat potrivit, lentilele de contact rămân o opțiune bună, cu condiția să fie utilizate corect. Cel mai bine este să discuți cu un medic oftalmolog care îți poate face o evaluare completă și îți va recomanda varianta cea mai potrivită în funcție de sănătatea ochilor și stilul tău de viață. Dacă ai nevoie de o clinică de oftalmologie în București, nu ezita să apelezi la Clinica Alcor. Au mulți ani de experiență și de operații în spate, așa că vei găsi cu siguranță soluția perfectă pentru tine!

