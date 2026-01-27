Dacă vrei să înveți cum să faci cea mai bună ciorbă de burtă ca la restaurant, urmează pas cu pas această rețetă tradițională.

Ingrediente pentru ciorba de burtă

2 kg burtă de vită

1 kg oase de vită

500 g smântână grasă

3 morcovi

3 cepe

4 ouă

1 rădăcină de pătrunjel

1 rădăcină de țelină

2 linguri de oțet (sau mai mult, după gust)

2-3 căței de usturoi

câteva foi de dafin

sare și piper după preferințe

Cum se face ciorba de burtă – rețeta pas cu pas

1. Fierberea burții și a oaselor

Pune într-o oală mare 4,5 litri de apă și adaugă oasele de vită.

Fierbe la foc mic timp de o oră, spumând ori de câte ori este nevoie.

Separat, fierbe burta conform instrucțiunilor până devine fragedă.

2. Adăugarea legumelor

Taie morcovii, cepele, țelina și pătrunjelul în bucăți mai mici.

Pune-le peste oase și lasă să fiarbă.

Când legumele sunt aproape gata, adaugă burta tăiată fideluță, sare, piper și frunzele de dafin. Fierbe totul încă o oră.

3. Pregătirea supei clare

Scoate oasele și dezosează-le, păstrând carnea.

Strecoară supa prin sită până devine limpede.

Adaugă din nou în oală burta, legumele și carnea de vită tăiată cubulețe.

4. Finalizarea ciorbei

Pasează restul legumelor fierte și adaugă pasta obținută în supă pentru un plus de cremozitate.

Pisează usturoiul și încorporează-l treptat în ciorbă.

Bate ouăle într-un bol, amestecă-le cu smântâna și temperează-le cu puțină supă fierbinte. Toarnă apoi compoziția peste ciorbă, amestecând continuu.

Potrivește gustul cu oțet, sare și piper.

Sfaturi pentru o ciorbă de burtă ca la restaurant

Folosește smântână grasă pentru o textură mai cremoasă.

Nu adăuga smântâna și ouăle direct în ciorbă fierbinte, altfel se vor coagula.

La servire, poți adăuga ardei iute murat sau proaspăt, pentru un gust intens.

Concluzie

Această rețetă tradițională de ciorbă de burtă cu smântână și ou îți garantează o mâncare delicioasă, cu aromă autentică și gust savuros. Perfectă pentru prânz sau pentru mesele festive, ciorba de burtă rămâne un preparat clasic, iubit de români.

Foto: La Doi Pași

