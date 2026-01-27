Cuprins:
Dacă vrei să înveți cum să faci cea mai bună ciorbă de burtă ca la restaurant, urmează pas cu pas această rețetă tradițională.
Ingrediente pentru ciorba de burtă
- 2 kg burtă de vită
- 1 kg oase de vită
- 500 g smântână grasă
- 3 morcovi
- 3 cepe
- 4 ouă
- 1 rădăcină de pătrunjel
- 1 rădăcină de țelină
- 2 linguri de oțet (sau mai mult, după gust)
- 2-3 căței de usturoi
- câteva foi de dafin
- sare și piper după preferințe
Cum se face ciorba de burtă – rețeta pas cu pas
1. Fierberea burții și a oaselor
- Pune într-o oală mare 4,5 litri de apă și adaugă oasele de vită.
- Fierbe la foc mic timp de o oră, spumând ori de câte ori este nevoie.
- Separat, fierbe burta conform instrucțiunilor până devine fragedă.
2. Adăugarea legumelor
- Taie morcovii, cepele, țelina și pătrunjelul în bucăți mai mici.
- Pune-le peste oase și lasă să fiarbă.
- Când legumele sunt aproape gata, adaugă burta tăiată fideluță, sare, piper și frunzele de dafin. Fierbe totul încă o oră.
3. Pregătirea supei clare
- Scoate oasele și dezosează-le, păstrând carnea.
- Strecoară supa prin sită până devine limpede.
- Adaugă din nou în oală burta, legumele și carnea de vită tăiată cubulețe.
4. Finalizarea ciorbei
- Pasează restul legumelor fierte și adaugă pasta obținută în supă pentru un plus de cremozitate.
- Pisează usturoiul și încorporează-l treptat în ciorbă.
- Bate ouăle într-un bol, amestecă-le cu smântâna și temperează-le cu puțină supă fierbinte. Toarnă apoi compoziția peste ciorbă, amestecând continuu.
- Potrivește gustul cu oțet, sare și piper.
Sfaturi pentru o ciorbă de burtă ca la restaurant
- Folosește smântână grasă pentru o textură mai cremoasă.
- Nu adăuga smântâna și ouăle direct în ciorbă fierbinte, altfel se vor coagula.
- La servire, poți adăuga ardei iute murat sau proaspăt, pentru un gust intens.
Concluzie
Această rețetă tradițională de ciorbă de burtă cu smântână și ou îți garantează o mâncare delicioasă, cu aromă autentică și gust savuros. Perfectă pentru prânz sau pentru mesele festive, ciorba de burtă rămâne un preparat clasic, iubit de români.
Foto: La Doi Pași
