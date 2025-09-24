Cloud SSM – Platformă românească dedicată digitalizării proceselor din industria SSM

Printre funcționalitățile-cheie ale platformei se numără:

Instruire online – angajații pot accesa cursurile de oriunde, oricând. Ideal pentru echipe hibride sau remote.

Testare digitală integrată – evaluarea competențelor se face rapid și eficient, direct în platformă.

Semnătură electronică – documentele sunt completate și semnate în conformitate cu cerințele legale, fără birocrație.

Arhivare electronică (modul opțional) – documente stocate digital, accesibile instant și conforme cu normele legale.

Pe lângă aceste funcționalități de bază, Cloud SSM oferă module suplimentare esențiale pentru o gestionare completă a cerințelor de conformitate: medicina muncii, evidența echipamentelor și utilajelor, generare de rapoarte automatizate, precum și gestionare multi-company – un avantaj major pentru grupurile de firme sau companiile cu structuri complexe.

Inovație născută din realitate, nu din birou

Pentru a construi o soluție viabilă, Christa De Anna a mers direct în teren. A discutat cu specialiști SSM, manageri de operațiuni și lideri de HR pentru a înțelege adevăratele provocări ale domeniului.



„Lipsa timpului, riscul erorilor și teama de neconformitate sunt constante în acest domeniu. Cloud SSM a fost gândit pentru a răspunde acestor realități, nu ca un produs generic de software.”, explică Christa De Anna.

Adoptare rapidă, rezultate concrete

Companiile din industrii precum construcții, producție, retail sau servicii au început deja să adopte platforma. Rezultatele? Conformitate crescută, reducerea riscurilor administrative și o eficiență operațională vizibilă.

Într-un climat economic în care timpul este una dintre cele mai valoroase resurse, iar greșelile de procedură pot costa scump, Cloud SSM oferă exact ce au nevoie managerii: control, transparență și flexibilitate.

Leadership feminin într-o nișă tehnică

Povestea Christei nu este doar despre tehnologie. Este despre leadership antreprenorial feminin într-un domeniu dominat de reguli, norme și inerție. Este despre cum poți aduce plusvaloare reală acolo unde puțini văd oportunități.

Cloud SSM nu doar digitalizează domeniul SSM, ci îl aduce într-o eră în care procesele pot fi simple, sigure și sustenabile. O soluție românească, scalabilă și relevantă – într-un moment în care sănătatea și siguranța la locul de muncă nu mai pot fi lăsate în seama dosarelor cu șină.

