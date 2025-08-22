Adesea privit cu teamă sau amânat din lipsă de timp, acest control este mult mai mult decât o simplă formalitate. Este o investiție de o oră într-un an întreg de liniște și siguranță, o oportunitate de a preveni boli grave și de a purta un dialog onest cu un medic specialist despre cele mai intime aspecte ale sănătății. Ce anume face acest control atât de important și de ce nu ar trebui amânat, chiar și atunci când ne simțim perfect sănătoase?

Mai mult decât testul Papanicolau

Pentru multe femei, vizita la ginecolog este sinonimă cu testul Babeș-Papanicolau. Deși acest test este o componentă vitală, consultația anuală este un proces mult mai complex și cuprinzător. Ea include mai multe etape esențiale:

  • Anamneza (Discuția cu medicul): Aceasta este o parte fundamentală a vizitei. Medicul vă va adresa întrebări despre regularitatea ciclului menstrual, despre eventuale dureri sau sângerări anormale, despre viața sexuală, metodele de contracepție folosite și despre orice alte modificări sau simptome pe care le-ați observat. Este un cadru confidențial și sigur în care puteți adresa orice întrebare sau nelămurire, fără jenă.
  • Examenul clinic al sânilor: Medicul ginecolog va efectua o palpare atentă a sânilor și a zonei axilare pentru a depista eventuale noduli sau alte modificări ale țesutului mamar. Acest examen este, de asemenea, o ocazie excelentă pentru a învăța tehnica corectă de autopalpare, un gest pe care fiecare femeie ar trebui să îl facă lunar.
  • Examenul pelvin: Acesta este examenul fizic al organelor genitale externe și interne. Permite medicului să evalueze starea vulvei, a vaginului, a colului uterin, a uterului și a ovarelor, putând identifica semne de infecție, inflamație, anomalii anatomice, fibroame uterine sau chisturi ovariene.
  • Recoltarea de analize: Pe lângă testul Papanicolau, în funcție de vârstă, istoric și factori de risc, medicul poate recomanda și testarea HPV (principalul factor de risc pentru cancerul de col uterin) sau screeningul pentru anumite infecții cu transmitere sexuală (ITS).
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Rolul fundamental în prevenție și diagnostic timpuriu

Beneficiul major al controlului anual constă în capacitatea sa de a depista problemele într-un stadiu incipient, adesea înainte de apariția oricărui simptom, atunci când tratamentul este cel mai simplu și mai eficient.

  • Prevenția cancerului de col uterin: Este cel mai elocvent exemplu. Testul Papanicolau poate identifica celulele anormale de la nivelul colului cu ani înainte ca acestea să se transforme în cancer, permițând o intervenție minimă pentru a elimina complet riscul.
  • Depistarea infecțiilor tăcute: Multe infecții, precum cele cu Chlamydia sau anumite tulpini HPV, pot fi complet asimptomatice pentru perioade lungi. Netratate, acestea pot duce la complicații severe, precum boala inflamatorie pelvină, infertilitate sau leziuni precanceroase. Controlul anual permite diagnosticarea și tratarea lor la timp.
  • Identificarea altor afecțiuni comune: Fibroamele uterine, chisturile ovariene sau endometrioza sunt condiții frecvente care pot fi descoperite în timpul unui examen de rutină, permițând monitorizarea sau inițierea unui tratament înainte ca acestea să provoace dureri severe sau alte complicații.
  • Consiliere și educație pentru sănătate: Vizita anuală este ocazia perfectă pentru a discuta despre planificare familială, alegerea metodei contraceptive potrivite, managementul simptomelor premenstruale sau de menopauză și despre menținerea unei vieți sexuale sănătoase și sigure.
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”
Recomandări
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Pentru fiecare etapă a vieții

Nevoia de supraveghere ginecologică nu dispare odată cu înaintarea în vârstă. Fiecare etapă a vieții unei femei are particularitățile sale, de la prima menstruație și începutul vieții sexuale, la perioada reproductivă, sarcină și până la menopauză și post-menopauză. Controlul anual se adaptează acestor nevoi, asigurând o stare de sănătate optimă pe termen lung.

Indiferent de vârstă, acest control reprezintă un pilon al sănătății feminine. A avea un medic specialist în care ai încredere și cu care poți discuta deschis este esențial. Pentru femeile din regiune, un prim pas poate fi programarea la un medic specialist în ginecologie Baia Mare, unde pot beneficia de o evaluare completă și de consiliere personalizată.

Așadar, nu priviți controlul ginecologic anual ca pe o sursă de anxietate, ci ca pe cel mai puternic gest de iubire și responsabilitate față de propriul corp. Este o oră care vă protejează sănătatea pentru un an întreg.

Sursa foto: shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mineralul foarte cerut care se află în România și poate fi acum exploatat: „Toată lumea asta îl caută înnebunită”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 38 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 38 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
Unica.ro
Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.RO
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Ce l-a uimit pe un jurnalist grec la un spital din București: „Îmi scot pălăria”
Știri România 12:39
Ce l-a uimit pe un jurnalist grec la un spital din București: „Îmi scot pălăria”
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
Analiză
Știri România 12:30
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
Parteneri
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Adevarul.ro
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat o fetiță: „Suntem extrem de încântați”
Stiri Mondene 12:14
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au adoptat o fetiță: „Suntem extrem de încântați”
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Stiri Mondene 11:49
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
ObservatorNews.ro
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
GSP.ro
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Mediafax.ro
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Wowbiz.ro
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Wowbiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
KanalD.ro
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”

Politic

Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21 aug.
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Thiam, prezentat oficial la FCSB! Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt în privința numărului. Update
Fanatik.ro
Thiam, prezentat oficial la FCSB! Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt în privința numărului. Update
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist