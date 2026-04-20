Taxă de drum pentru camioane

Începând cu 1 iulie 2026, în Olanda va fi introdusă o taxă de drum pentru camioane, aplicată pe anumite categorii de vehicule de marfă. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a politicii de transport rutier, care urmărește o utilizare mai echitabilă și mai sustenabilă a infrastructurii, relatează De Nieuwe Ster.

Taxa se va aplica pentru camioanele care depășesc un anumit prag de greutate și va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Sistem de taxare pe kilometru, fără bariere

Începând cu aceeași dată, taxa pentru camioane va fi aplicată pe aproape toate autostrăzile din Olanda, dar și pe anumite drumuri principale provinciale și municipale. Nu vor exista porți de taxare sau drumuri speciale cu taxă în orașul Maastricht, întrucât este vorba despre un sistem național.

Sistemul va funcționa pe baza unei taxe pe kilometru. Camioanele vor fi echipate cu un dispozitiv care utilizează GPS pentru a înregistra distanța parcursă pe drumurile taxabile.

Pe baza acestor date, companiile de transport vor plăti o sumă calculată în funcție de utilizare. Nivelul taxei poate varia, inclusiv în funcție de clasa de mediu a vehiculului. Astfel, camioanele mai puțin poluante vor plăti mai puțin decât cele mai poluante.

După 1 iulie 2026, taxa pe vehicule pentru camioanele de până la 12.000 de kilograme va fi eliminată. Pentru camioanele care depășesc această greutate, taxa va fi redusă semnificativ.

Pentru autoturisme nu se schimbă nimic

Măsura are un dublu scop. Pe de o parte, autoritățile vor să distribuie mai echitabil costurile de întreținere și dezvoltare a infrastructurii, în condițiile în care camioanele contribuie semnificativ la uzura drumurilor.

Pe de altă parte, sistemul încurajează reducerea poluării în sectorul transporturilor, prin avantajarea financiară a vehiculelor mai puțin poluante.

Pentru autoturisme nu vor exista modificări, taxa urmând să fie aplicată exclusiv transportului de marfă.

Aliniere la sistemele europene

Prin introducerea acestei taxe, Olanda se aliniază altor state europene unde sisteme similare sunt deja în vigoare. Autoritățile estimează că măsura va contribui la un transport mai eficient și mai prietenos cu mediul. Totodată, sistemul actual Eurovignette va fi eliminat începând cu 1 iulie 2026.

În zona Maastricht, taxa de drum pentru camioane va fi aplicată pe următoarele artere: A2 și N2, inclusiv tunelul Willem Alexander, de la Maastricht-Nord până la granița cu Belgia; A76, de la granița cu Belgia, prin nodul rutier Kerensheide, până la granița cu Germania; A79, de la Maastricht-Nord (nodul Kruisdonk) până la nodul Kunderberg, lângă Heerlen-Welten; N278 (Tongerseweg), de la Vroenhoven (Belgia), prin Prins Bisschopssingel, podul John F. Kennedy și John F. Kennedysingel, până la conexiunea cu A2.

Taxă și pe unele drumuri municipale

Maastricht se numără printre puținele orașe unde taxa va fi aplicată și pe drumuri municipale. În afară de acest oraș, măsura mai este valabilă doar în Rotterdam, s-Hertogenbosch și Utrecht.

În Maastricht, taxa va fi aplicată, în ambele direcții, pe următoarele drumuri: Via Regia, de la granița cu Belgia până la sensul giratoriu cu Nobellaan; Nobellaan, Fagotstraat, Frans van de Laarplein, Fort Willemweg; Noorderbrug și Viaductweg, până la conexiunea cu A2/N2 la Geusselt; ruta de la granița cu Belgia, la Smeermaas, prin Brusselseweg și Belvédèrelaan, până la Noorderbrug.

La începutul anului, Belgia a anunțat că analizează introducerea unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini, pentru a finanța întreținerea drumurilor. Măsura ar putea intra în vigoare din 2027.

În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme. Acestea circulă gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Taxa ViaPass (OBU electronic) se aplică doar camioanelor >3,5 tone, iar pentru lipsa ei amenda este de 5.000 de euro. Numai utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers necesită costuri pentru transportul de persoane, care depind de mărimea vehiculului și de metoda de plată.

