CRISTINA ALBU ŞI-A LANSAT PROPRIA ACADEMIE DE MANICHIURĂ! VEZI CE VEDETE AU FOST LA INAUGURARE

CRISTINA ALBU ACADEMY, ÎNCEPUT CU DREPTUL ÎNTR-O NOUĂ LOCAȚIE

Evenimentul de lansare a avut loc pe 5 iunie 2022, în nordul Capitalei, în cadrul unui garden party marca I Success. Elena Ionescu, Adina Postelnicu, Francisca, Eugenia Şerban, Bianca Rus, Gina Matache, Nicola şi Thalida sunt vedetele care au spus prezent la lansarea din locaţia de pe strada George Valentin Bibescu, numărul 25, acolo unde echipa Cristinei Albu îşi va desfăşura de acum activitatea. Pentru fondatoare evenimentul a reprezentat un nou capitol în viaţa profesională.

CRISTINA ALBU, TRAINER FONDATOR CRISTINA ALBU ACADEMY: „Acest eveniment marchează pentru mine o nouă etapă, una în care am pășit alături de o echipă și mai numeroasă de traineri, formatori profesioniști care sunt pe aceeași lungime de undă cu mine și care îi vor învăța pe doritori toate tainele manichiurii perfecte. Continui alături de ei, cu același profesionalism și cu aceeași dedicare, misiunea pe care am început-o încă din 2018, când am inaugurat prima mea școală de manichiură.”

Cristina Duca, Anne Mary, Raluca Burlacu și Ana Maria Buzea, traineri, și Andree, trainer asistent, sunt profesioniștii care alături de Cristina Albu se vor ocupa să demonstreze că manichiura este o artă, care poate fi învățată pas cu pas.

Recomandări Cum explică Ministerul Justiției mărturia consilierei în procesul Elenei Udrea: „Nu poate interzice niciunui angajat să se prezinte ca martor într-un proces”

CRISTINA ALBU, TRAINER FONDATOR CRISTINA ALBU ACADEMY: „Mereu mi-am dorit să merg la serviciu ca și când aș merge acasă și exact asta simt că se va întâmpla aici! Cursanții noștri vor avea la dispoziție de acum mai multe săli unde să deprindă secretele acestei meserii incredibil de frumoase, dar migăloase. De asemenea, cursanţii care nu sunt din Bucureşti vor beneficia de cazare gratuită. Vrem ca focusul lor să fie exclusiv pe cursuri, odată ce au decis să facă acest pas.”

Doar anul trecut, Cristina Albu a primit la școala înființată de ea peste 500 de cursante. Noul sediu este a treia locație în care experta își va face tehnicile cunoscute.

CE CURSURI ÎȚI PROPUNE CRISTINA ALBU ACADEMY

Fie că vrei să afli din secretele manichiurii și pedichiurii fără cusur pentru tine însăți sau însuți, fie pentru că vrei să devii, la rândul tău, un trainer de succes, Cristina Albu Academy promite să acopere toate nivelurile de pregătire. De la stilul de predare, la explicații și exemple, până la mânuirea instrumentelor, materialelor și aparaturii, toate se regăsesc în modulele academiei.

CRISTINA ALBU, TRAINER FONDATOR CRISTINA ALBU ACADEMY: „Am conceput modele simple de învățare. Treptat, puteți ajunge de la o etapă la alta. Avem cursurile de bază nivel 1 și 2 care necesită o perioadă de practică de 3-5 luni între ele, cursuri care vă vor da startul ideal și vă vor propulsa în mediul tehnicienilor de calitate. Pentru a fi un tehnician de top, am conceput cursuri de specializare și de pefecționare, acolo unde se poate lucra chiar și 12 ore pe zi.”

Recomandări DNA: Oprescu a aflat de la un ofițer SRI că e urmărit. Judecător: Și atunci, de ce nu i-ați făcut dosar ofițerului SRI?

ROMÂNCA MULTIPLU CÂȘTIGĂTOARE DE GRAND PRIX

Ambițioasă, mereu atrasă de frumos și atentă chiar și la cele mai mici detalii, Cristina Albu a devenit un „beauty guru” atunci când vine vorba despre manichiură. Cu o experiență de peste cinci ani în domeniu, și-a dorit să atingă cel mai înalt nivel în această industrie și să își facă numele cunoscut și pe plan internațional și a reușit. Trei premii Grand Prix la competițiile organizate în Ucraina, Cipru și Statele Unite ale Americii a reușit românca să obțină!

CRISTINA ALBU, TRAINER FONDATOR CRISTINA ALBU ACADEMY: „Menirea unui profesor nu este aceea de a crea elevi asemenea imaginii lui, ci să ajute elevii să își creeze propria lor imagine, acesta este motto-ul care m-a inspirat dintotdeauna în profesia mea. Am predat tehnica, însă am lăsat mereu liberă imaginația cursanților, cred că în asta constă cheia succesului.”

Recomandări Azi se joacă ultima carte pentru Elena Udrea. Curtea de Apel din Sofia va decide dacă o trimite în România

Iar feedback-ul din partea celor care au absolvit, de-a lungul timpului, cursurile Cristinei Albu demonstrează, o dată în plus, că nu degeaba școala trainerului a ajuns în topul celor mai bune din România.

ANAMARIA C. SIGOIU, ABSOLVENTĂ CURSURI: „O experiență minunată din prima zi de curs și până în ultima! În șase zile am reușit să îmi îmbunătățesc tehnica, să îmi dau voie să greșesc, să știu că pe viitor voi ajunge unde vreau. (…)Am avut parte inclusiv de dezvoltare personală! Recomand oricui acest program.”

DANA MORUZ, ABSOLVENTĂ CURSURI: „Am urmat cursul de instructor. Acum predau, nu mai am frici, am învățat să îmi gestionez emoțiile, să fac lucrări de top, să vreau să fiu unul dintre cei mai buni traineri din țară!”

ANTONIA MUȘAT, ABSOLVENTĂ CURSURI: „Cursul de trainer cu Cristina a fost, de departe, cea mai frumoasă experiență! 10 zile pline de informații, de zâmbete, de emoție. Acest curs mi-a conturat frumos viitorul și mi-a dăruit încredere că pot face orice!”

Înscrierile la Academia Cristinei Albu sunt la doar un click distanță, pe https://albuacademy.ro/ Pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea construită de Cristina Albu, vă invităm pe pagina oficială de Instagram a trainerului: https://www.instagram.com/cristina.albu.academy/

GSP.RO Tentații sexuale la Survivor? Mărturia semifinalistului Nedelcu: „Era într-o dimineață, după o recompensă ...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin, un nou DERAPAJ care îngrozește Occidentul! Ce a anunțat acum

Observatornews.ro O tânără de 20 de ani, obligată de doi tineri din Iași să își vândă trupul pentru ei. Din cei 1.500 de lei câștigați pe zi, fata primea doar 35 de lei pentru hrană

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2022. Capricornii ar putea descoperi că abilitatea de a fi ceva mai toleranți le-ar putea fi de mare folos

Știrileprotv.ro De ce nu au deschis focul avioanele F-16 asupra aeronavei care a traversat ilegal spațiul aerian al României

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România